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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Юнайтед - Куинз Парк Рейнджерс
Шеффилд Юнайтед - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 05 апреля 2022
Шеффилд Юнайтед
05.04.2022, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 22 тур
1 : 0
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
9'
О. Норвуд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шеффилд Юнайтед - Куинз Парк Рейнджерс
Желтая карточка
Д. Флек
87'
Замена
Б. Осборн
️️️️
С. Берге
83'
80'
Желтая карточка
С. Филд
Замена
Д. Джеббисон
️️️️
О. МакБарни
73'
72'
Замена
С. МакКаллум
️️️️
Л. Уоллас
68'
Замена
Д. Томас
️️️️
А. Грэй
68'
Замена
А. Доззел
️️️️
Д. Хендрик
Замена
Д. Робинсон
️️️️
Ф. Уремович
63'
58'
Желтая карточка
Д. Хендрик
Желтая карточка
Ф. Уремович
51'
12'
Желтая карточка
Р. Дикки
ГОЛ! 1:0!
О. Норвуд
Пас отдал
Д. Флек
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
16
Сандер Берге
ОП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Куинз Парк Рейнджерс
27
Кирен Вествуд
ВР
2
Джимми Данн
ЦЗ
16
Роберт Дикки
ЦЗ
5
Йоанн Барбе
ЦЗ
3
Ли Уоллас
ЦЗ
26
Сэм Филд
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
10
Илиас Хаир
АП
13
Линдон Дайкс
ЦФ
37
Альберт Адома
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Шеффилд Юнайтед
17
Адам Дэвис
ВР
14
Джек Робинсон
ЛЗ
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
14
Конор Хурихейн
ЦП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
29
Даниэль Джеббисон
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
1
Мерфи Махони
ВР
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
8
Джордж Томас
ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
10
Люк Амос
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
3
Сэм МакКаллум
ЦФ
3-3-3-1
25
Фодеринхэм
22
Уремович
6
Дэвис
15
Иган
3
Стивенс
16
Берге
32
Балдок
10
Гиббс-Уайт
13
Флек
10
Норвуд
9
МакБарни
4-2-1-3
27
Вествуд
16
Дикки
5
Барбе
3
Уоллас
2
Данн
26
Филд
29
Хендрик
10
Хаир
45
Грэй
37
Адома
13
Дайкс
22
Уремович
14
Робинсон
14
Робинсон
22
Уремович
16
Берге
23
Осборн
23
Осборн
16
Берге
9
МакБарни
29
Джеббисон
29
Джеббисон
9
МакБарни
45
Грэй
8
Томас
8
Томас
45
Грэй
29
Хендрик
21
Доззел
21
Доззел
29
Хендрик
3
Уоллас
3
МакКаллум
3
МакКаллум
3
Уоллас
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Куинз Парк Рейнджерс
17
Адам Дэвис
ВР
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
Главный тренер
Славиша Йоканович
1
Мерфи Махони
ВР
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
10
Люк Амос
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Остались в запасе
17
Адам Дэвис
ВР
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
Остались в запасе
1
Мерфи Махони
ВР
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
10
Люк Амос
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Главный тренер
Стив Макларен
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Куинз Парк Рейнджерс
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
Бремэлл Лейн
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