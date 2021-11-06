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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкпул - Куинз Парк Рейнджерс
Блэкпул - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 06 ноября 2021
Блэкпул
06.11.2021, суббота, 20:30
Англия. Чемпионшип, 17 тур
1 : 1
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
54'
Г. Мадин (П)
26'
К. Уиллок
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкпул - Куинз Парк Рейнджерс
82'
Желтая карточка
Д. Болл
72'
Замена
Д. Болл
️️️️
К. Уиллок
72'
Замена
Ч. Остин
️️️️
Л. Амос
Замена
️️️️
О. Дейл
72'
Желтая карточка
К. Андерсон
59'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Г. Мадин
54'
53'
Желтая карточка
С. Дьенг
50'
Желтая карточка
А. Адома
46'
Замена
О. Какай
️️️️
М. Одубайо
Желтая карточка
Г. Мадин
36'
33'
Желтая карточка
М. Одубайо
26'
ГОЛ! 0:1!
К. Уиллок
Пас отдал
И. Хаир
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкпул
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
11
Джош Боулер
ЦП
16
Кенни Дугалл
ЦП
24
Райан Уинтл
ЦФ
21
Марвин Экпитета
ЦФ
6
Джордан Лоуренс-Габриэль
ЦФ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦФ
21
Кеши Андерсон
ЦФ
33
Рис Джеймс
ЦФ
19
Оуэн Дейл
ЦФ
14
Гэри Мадин
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Куинз Парк Рейнджерс
5
Йоанн Барбе
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ЦЗ
10
Люк Амос
ЦП
16
Крис Уиллок
ЦП
10
Илиас Хаир
АП
88
Сени Дьенг
ЦФ
16
Роберт Дикки
ЦФ
37
Альберт Адома
ЦФ
21
Андре Доззел
ЦФ
13
Линдон Дайкс
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Блэкпул
31
Стюарт Мур
ВР
4
Оливер Кейси
ЦЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
12
Джерри Йетс
ЦФ
3
Даниэль Лео Гретарссон
ЦФ
11
Деметри Митчелл
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
4
Доминик Болл
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
8
Джордж Томас
ЦП
31
Джордан Арчер
ЦФ
29
Осман Какай
ЦФ
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
32
Чарли Остин
ЦФ
2-5
32
Гримшоу
11
Боулер
16
Дугалл
21
Андерсон
14
Мадин
19
Дейл
33
Джеймс
3
Хасбэнд
3-2-1-5
5
Барбе
2
Данн
28
Одубайо
10
Амос
16
Уиллок
10
Хаир
88
Дьенг
13
Дайкс
21
Доззел
37
Адома
16
Дикки
16
Уиллок
4
Болл
4
Болл
16
Уиллок
28
Одубайо
29
Какай
29
Какай
28
Одубайо
10
Амос
32
Остин
32
Остин
10
Амос
Остались в запасе
Блэкпул
Куинз Парк Рейнджерс
31
Стюарт Мур
ВР
4
Оливер Кейси
ЦЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
12
Джерри Йетс
ЦФ
3
Даниэль Лео Гретарссон
ЦФ
11
Деметри Митчелл
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
26
Сэм Филд
ЦП
8
Джордж Томас
ЦП
31
Джордан Арчер
ЦФ
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Остались в запасе
31
Стюарт Мур
ВР
4
Оливер Кейси
ЦЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
12
Джерри Йетс
ЦФ
3
Даниэль Лео Гретарссон
ЦФ
11
Деметри Митчелл
ЦФ
Остались в запасе
26
Сэм Филд
ЦП
8
Джордж Томас
ЦП
31
Джордан Арчер
ЦФ
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Стив Макларен
Статистика матча Блэкпул - Куинз Парк Рейнджерс
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Блэкпул
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
Блумфилд Роад
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2025.06.25 15:41
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Агенты Олусегуна прокомментировали интерес клубов из Англии к игроку «Краснодара»
2025.06.08 11:06
Английский клуб уволил маскота за флирт с болельщицами во время матчей
2024.04.07 15:15
Игрок сборной Марокко получил срок за удар человека камнем по голове
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