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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкпул - Сток Сити
Блэкпул - Сток Сити: обзор матча 03 ноября 2021
Блэкпул
03.11.2021, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 16 тур
0 : 1
Завершен
Сток Сити
79'
С. Флетчер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкпул - Сток Сити
79'
ГОЛ! 0:1!
С. Флетчер
Замена
Д. Боулер
️️️️
Д. Митчелл
79'
78'
Замена
М. Вранчич
️️️️
Д. Томпсон
69'
Замена
Т. Кэмбелл
️️️️
Д. Браун
Замена
Г. Мадин
️️️️
Д. Йетс
69'
46'
Замена
Л. Эстигард
️️️️
Б. Уилмот
45'
+1
Желтая карточка
С. Флетчер
44'
Желтая карточка
Д. Тимон
37'
Желтая карточка
Б. Уилмот
29'
Желтая карточка
Д. Томпсон
27'
Желтая карточка
Р. Сойерс
Замена
Л. Гарбатт
️️️️
Р. Кио
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкпул
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
16
Кенни Дугалл
ЦП
14
Сонни Кэри
ЦФ
12
Джерри Йетс
ЦФ
24
Райан Уинтл
ЦФ
21
Кеши Андерсон
ЦФ
11
Деметри Митчелл
ЦФ
36
Ричард Кио
ЦФ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦФ
6
Джордан Лоуренс-Габриэль
ЦФ
21
Марвин Экпитета
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Сток Сити
39
Джозеф Барсик
ВР
16
Бен Уилмот
ЦЗ
15
Гарри Суттар
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
7
Джо Аллен
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
18
Джейкоб Браун
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Блэкпул
31
Стюарт Мур
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
11
Джош Боулер
ЦП
14
Гэри Мадин
ЦФ
19
Оуэн Дейл
ЦФ
33
Рис Джеймс
ЦФ
29
Люк Гарбатт
ЦФ
Сток Сити
17
Адам Дэвис
ВР
21
Демеако Духани
ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
1-5
32
Гримшоу
16
Дугалл
36
Кио
21
Экпитета
6
Лоуренс-Габриэль
3
Хасбэнд
11
Митчелл
3-2-3-2
39
Барсик
15
Суттар
23
Батт
14
Тимон
2
Смит
16
Уилмот
7
Аллен
14
Сойерс
15
Томпсон
18
Браун
26
Флетчер
11
Митчелл
11
Боулер
11
Боулер
11
Митчелл
12
Йетс
14
Мадин
14
Мадин
12
Йетс
36
Кио
29
Гарбатт
29
Гарбатт
36
Кио
16
Уилмот
5
Эстигард
5
Эстигард
16
Уилмот
15
Томпсон
8
Вранчич
8
Вранчич
15
Томпсон
18
Браун
23
Кэмбелл
23
Кэмбелл
18
Браун
Остались в запасе
Блэкпул
Сток Сити
31
Стюарт Мур
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
19
Оуэн Дейл
ЦФ
33
Рис Джеймс
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
17
Адам Дэвис
ВР
21
Демеако Духани
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Остались в запасе
31
Стюарт Мур
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
19
Оуэн Дейл
ЦФ
33
Рис Джеймс
ЦФ
Остались в запасе
17
Адам Дэвис
ВР
21
Демеако Духани
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча Блэкпул - Сток Сити
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Блэкпул
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
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