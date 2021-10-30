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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Юнайтед - Блэкпул
Шеффилд Юнайтед - Блэкпул: обзор матча 30 октября 2021
Шеффилд Юнайтед
30.10.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 15 тур
0 : 1
Завершен
Блэкпул
76'
К. Андерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Юнайтед - Блэкпул
Желтая карточка
О. Норвуд
89'
86'
Замена
Л. Гарбатт
️️️️
К. Андерсон
Замена
О. МакБарни
️️️️
Д. Флек
81'
Желтая карточка
Б. Дэвис
79'
76'
ГОЛ! 0:1!
К. Андерсон
Замена
Б. Шарп
️️️️
Л. Муссе
74'
Замена
Д. МакГолдрик
️️️️
Б. Осборн
63'
63'
Замена
С. Кэри
️️️️
Д. Йетс
63'
Замена
Д. Митчелл
️️️️
Д. Боулер
62'
Желтая карточка
Д. Боулер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
1
Робин Ольсен
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
11
Ли Муссе
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Блэкпул
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
11
Джош Боулер
ЦП
16
Кенни Дугалл
ЦП
21
Кеши Андерсон
ЦФ
6
Джордан Лоуренс-Габриэль
ЦФ
21
Марвин Экпитета
ЦФ
36
Ричард Кио
ЦФ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦФ
24
Райан Уинтл
ЦФ
12
Джерри Йетс
ЦФ
14
Гэри Мадин
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Блэкпул
31
Стюарт Мур
ВР
21
Дужон Стерлинг
ЦЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
19
Оуэн Дейл
ЦФ
11
Деметри Митчелл
ЦФ
29
Люк Гарбатт
ЦФ
14
Сонни Кэри
ЦФ
4-5-1
1
Ольсен
3
Стивенс
15
Иган
6
Дэвис
32
Балдок
23
Осборн
10
Норвуд
13
Флек
10
Гиббс-Уайт
7
Ндиайе
11
Муссе
2-5
32
Гримшоу
11
Боулер
16
Дугалл
36
Кио
14
Мадин
12
Йетс
24
Уинтл
3
Хасбэнд
13
Флек
9
МакБарни
9
МакБарни
13
Флек
11
Муссе
14
Шарп
14
Шарп
11
Муссе
23
Осборн
17
МакГолдрик
17
МакГолдрик
23
Осборн
11
Боулер
11
Митчелл
11
Митчелл
11
Боулер
21
Андерсон
29
Гарбатт
29
Гарбатт
21
Андерсон
12
Йетс
14
Кэри
14
Кэри
12
Йетс
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Блэкпул
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
Главный тренер
Славиша Йоканович
31
Стюарт Мур
ВР
21
Дужон Стерлинг
ЦЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
19
Оуэн Дейл
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
Остались в запасе
31
Стюарт Мур
ВР
21
Дужон Стерлинг
ЦЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
19
Оуэн Дейл
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Блэкпул
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Блэкпул
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Информация о матче
Стадион:
Бремэлл Лейн
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