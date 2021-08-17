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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Суонси - Сток Сити
Суонси - Сток Сити: обзор матча 17 августа 2021
Суонси
17.08.2021, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 3 тур
1 : 3
Завершен
Сток Сити
73'
Ж. Пироэ
15'
Н. Пауэлл
53'
С. Клукас
60'
Л. Эстигард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Сток Сити
81'
Желтая карточка
Д. Тимон
74'
Замена
С. Флетчер
️️️️
С. Сарридж
ГОЛ! 1:3!
Ж. Пироэ
Пас отдал
Д. Бидуэлл
73'
60'
ГОЛ! 0:3!
Л. Эстигард
Пас отдал
Д. Браун
Замена
И. Лейрд
️️️️
Д. Латибодье
58'
Замена
Д. Патерсон
️️️️
Д. Фултон
58'
53'
Желтая карточка
С. Клукас
53'
ГОЛ! 0:2!
С. Клукас
Пас отдал
С. Сарридж
50'
Замена
Д. Томпсон
️️️️
Н. Пауэлл
Замена
Ж. Пироэ
️️️️
Я. Дханда
38'
15'
ГОЛ! 0:1!
Н. Пауэлл
Пас отдал
Т. Смит
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
15
Брендон Купер
ЦЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
6
Мэтт Гримес
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
31
Ян Дханда
АП
9
Джамал Лоу
ПВ
13
Стивен Бенда
ЦФ
4
Флинн Даунс
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Сток Сити
39
Джозеф Барсик
ВР
14
Джош Тимон
ЦЗ
16
Бен Уилмот
ЦЗ
15
Гарри Суттар
ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
25
Ник Пауэлл
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
9
Сэм Сарридж
ЦФ
18
Джейкоб Браун
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Суонси
35
Джейми Патерсон
ЦП
7
Морган Уиттакер
ПВ
12
Льюис Уэбб
ЦФ
2
Итан Лейрд
ЦФ
14
Дэниел Уильямс
ЦФ
11
Лайам Каллен
ЦФ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Сток Сити
17
Адам Дэвис
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
45
Альфи Даути
ЦЗ
15
Джордан Томпсон
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
3-2-2-2-2
5
Кабанго
15
Купер
22
Латибодье
3
Мэннинг
21
Бидуэлл
6
Гримес
4
Фултон
31
Дханда
9
Лоу
4
Даунс
13
Бенда
3-2-3-2
39
Барсик
16
Уилмот
15
Суттар
5
Эстигард
2
Смит
14
Тимон
25
Пауэлл
7
Аллен
6
Клукас
18
Браун
9
Сарридж
4
Фултон
35
Патерсон
35
Патерсон
4
Фултон
22
Латибодье
2
Лейрд
2
Лейрд
22
Латибодье
31
Дханда
9
Пироэ
9
Пироэ
31
Дханда
25
Пауэлл
15
Томпсон
15
Томпсон
25
Пауэлл
9
Сарридж
26
Флетчер
26
Флетчер
9
Сарридж
Остались в запасе
Суонси
Сток Сити
7
Морган Уиттакер
ПВ
12
Льюис Уэбб
ЦФ
14
Дэниел Уильямс
ЦФ
11
Лайам Каллен
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
17
Адам Дэвис
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
45
Альфи Даути
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
Главный тренер
Майкл О'Нил
Остались в запасе
7
Морган Уиттакер
ПВ
12
Льюис Уэбб
ЦФ
14
Дэниел Уильямс
ЦФ
11
Лайам Каллен
ЦФ
Остались в запасе
17
Адам Дэвис
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
45
Альфи Даути
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
Главный тренер
Стив Купер
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча Суонси - Сток Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
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