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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Суонси - Шеффилд Юнайтед
Суонси - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 14 августа 2021
Суонси
14.08.2021, суббота, 22:00
Англия. Чемпионшип, 2 тур
0 : 0
Завершен
Шеффилд Юнайтед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Шеффилд Юнайтед
89'
Желтая карточка
О. МакБарни
Замена
Я. Дханда
️️️️
Д. Патерсон
88'
78'
Замена
Д. Богль
️️️️
Р. Брюстер
Замена
М. Уиттакер
️️️️
Л. Каллен
72'
Замена
Ж. Пироэ
️️️️
Д. Лоу
63'
59'
Замена
О. МакБарни
️️️️
Б. Шарп
59'
Замена
Б. Осборн
️️️️
О. Бурк
Желтая карточка
М. Гримес
51'
12'
Желтая карточка
Д. Балдок
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
15
Брендон Купер
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
6
Мэтт Гримес
ЦП
35
Джейми Патерсон
ЦП
9
Джамал Лоу
ПВ
13
Стивен Бенда
ЦФ
4
Флинн Даунс
ЦФ
11
Лайам Каллен
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Шеффилд Юнайтед
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
14
Джек Робинсон
ЛЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
16
Сандер Берге
ОП
10
Оливер Норвуд
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
10
Райан Брюстер
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Суонси
35
Lincoln McFayden
ЦЗ
31
Ян Дханда
АП
7
Морган Уиттакер
ПВ
12
Льюис Уэбб
ЦФ
14
Дэниел Уильямс
ЦФ
22
Кайл Джозеф
ЦФ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
34
Майкл Веррипс
ВР
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
13
Джон Флек
ЦП
15
Люк Фримен
АП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
3-2-2-1-3
15
Купер
5
Кабанго
22
Латибодье
3
Мэннинг
21
Бидуэлл
6
Гримес
35
Патерсон
9
Лоу
11
Каллен
4
Даунс
13
Бенда
4-1-1-4
32
Рэмсдейл
32
Балдок
15
Иган
6
Бешам
14
Робинсон
16
Берге
10
Норвуд
10
Брюстер
14
Шарп
17
МакГолдрик
7
Бурк
35
Патерсон
31
Дханда
31
Дханда
35
Патерсон
11
Каллен
7
Уиттакер
7
Уиттакер
11
Каллен
9
Лоу
9
Пироэ
9
Пироэ
9
Лоу
10
Брюстер
2
Богль
2
Богль
10
Брюстер
7
Бурк
23
Осборн
23
Осборн
7
Бурк
14
Шарп
9
МакБарни
9
МакБарни
14
Шарп
Остались в запасе
Суонси
Шеффилд Юнайтед
35
Lincoln McFayden
ЦЗ
12
Льюис Уэбб
ЦФ
14
Дэниел Уильямс
ЦФ
22
Кайл Джозеф
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
15
Люк Фримен
АП
34
Майкл Веррипс
ВР
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
13
Джон Флек
ЦП
Главный тренер
Славиша Йоканович
Остались в запасе
35
Lincoln McFayden
ЦЗ
12
Льюис Уэбб
ЦФ
14
Дэниел Уильямс
ЦФ
22
Кайл Джозеф
ЦФ
Остались в запасе
15
Люк Фримен
АП
34
Майкл Веррипс
ВР
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
13
Джон Флек
ЦП
Главный тренер
Стив Купер
Главный тренер
Славиша Йоканович
Статистика матча Суонси - Шеффилд Юнайтед
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
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