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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Люцерн - Янг Бойз
Люцерн - Янг Бойз: обзор матча 19 мая 2022
Люцерн
19.05.2022, четверг, 21:30
Швейцария. Суперлига, 35 тур
2 : 2
Завершен
Янг Бойз
23'
Д. Соргич
69'
Ф. Угринич
3'
В. Канга
6'
Э. Фернандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Люцерн - Янг Бойз
Желтая карточка
Н. Чумич
90'
+2
87'
Желтая карточка
Ф. Лустенбергер
Замена
И. Ндиайе
️️️️
Д. Соргич
80'
Желтая карточка
П. Шурпф
76'
70'
Замена
В. Сьерро
️️️️
Ф. Ридер
ГОЛ! 2:2!
Ф. Угринич
Пас отдал
M. Kvasina
69'
59'
Замена
М. Нгамале
️️️️
Э. Фернандес
Замена
П. Шурпф
️️️️
С. Кампо
58'
Замена
Н. Чумич
️️️️
К. Гентнер
40'
34'
Желтая карточка
В. Канга
ГОЛ! 1:2!
Д. Соргич
Пас отдал
М. Дрегер
23'
6'
ГОЛ! 0:2!
Э. Фернандес
Пас отдал
У. Гарсия
3'
ГОЛ! 0:1!
В. Канга
Пас отдал
Ф. Мамбимби
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люцерн
27
Мариус Мюллер
ВР
15
Марко Бюрх
ЦЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
17
Мартин Фридек
ЦП
23
Филип Угринич
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
10
Самуэле Кампо
ЦП
11
Asumah Abubakar
ЦФ
6
Денис Симани
ЦФ
30
Ардон Яшари
ЦФ
39
Деян Соргич
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
32
Фабиан Ридер
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
9
Вилфрид Канга
ЦФ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Люцерн
17
Simon Grether
ЦЗ
14
Лука Жакес
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ПЗ
11
Паскаль Шурпф
ЦП
10
Лорик Эмини
ЦП
27
Никола Чумич
ПВ
7
Ибраима Ндиайе
ЦФ
90
Vaso Vasic
ЦФ
27
Marko Kvasina
ЦФ
Янг Бойз
1
Антони Расьоппи
ВР
27
Левин Блум
ЦЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
13
Муми Нгамале
ЛВ
7
Кевин Варга
ЛВ
4
Венсан Сьерро
ЦП
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
12
Ауреле Аменда
ЦФ
12
Мешак Элиа
ЦФ
2-4-4
27
Мюллер
15
Бюрх
37
Дрегер
17
Фридек
4
Гентнер
10
Кампо
23
Угринич
11
39
Соргич
30
Яшари
6
Симани
3-2-2-2
16
фон Бальмус
5
Камара
15
Зесигер
28
Лустенбергер
23
Масейрас
25
Гарсия
16
Фасснахт
32
Ридер
10
Мамбимби
9
Канга
10
Кампо
11
Шурпф
11
Шурпф
10
Кампо
4
Гентнер
27
Чумич
27
Чумич
4
Гентнер
39
Соргич
7
Ндиайе
7
Ндиайе
39
Соргич
6
Фернандес
13
Нгамале
13
Нгамале
6
Фернандес
32
Ридер
4
Сьерро
4
Сьерро
32
Ридер
Остались в запасе
Люцерн
Янг Бойз
17
Simon Grether
ЦЗ
14
Лука Жакес
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ПЗ
10
Лорик Эмини
ЦП
90
Vaso Vasic
ЦФ
27
Marko Kvasina
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
7
Кевин Варга
ЛВ
1
Антони Расьоппи
ВР
27
Левин Блум
ЦЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
12
Ауреле Аменда
ЦФ
12
Мешак Элиа
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Остались в запасе
17
Simon Grether
ЦЗ
14
Лука Жакес
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ПЗ
10
Лорик Эмини
ЦП
90
Vaso Vasic
ЦФ
27
Marko Kvasina
ЦФ
Остались в запасе
7
Кевин Варга
ЛВ
1
Антони Расьоппи
ВР
27
Левин Блум
ЦЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
12
Ауреле Аменда
ЦФ
12
Мешак Элиа
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Главный тренер
Давид Вагнер
Статистика матча Люцерн - Янг Бойз
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
Свисспауэр Арена
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