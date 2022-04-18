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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Люцерн - Санкт-Галлен
Люцерн - Санкт-Галлен: обзор матча 18 апреля 2022
Люцерн
18.04.2022, понедельник, 15:15
Швейцария. Суперлига, 30 тур
3 : 2
Завершен
Санкт-Галлен
75'
М. Шульц
86'
Д. Соргич
90+1'
И. Ндиайе
13'
В. Руис (П)
83'
Б. Фазлийи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Люцерн - Санкт-Галлен
90'
+3
Желтая карточка
Ф. Шуберт
ГОЛ! 3:2!
И. Ндиайе
Пас отдал
Ф. Угринич
90'
+1
ГОЛ! 2:2!
Д. Соргич
86'
83'
ГОЛ! 1:2!
Б. Фазлийи
Пас отдал
К. Лунгойи
83'
Замена
К. Лунгойи
️️️️
Ю. Фон Мос
Замена
С. Сидлер
️️️️
М. Дрегер
78'
ГОЛ! 1:1!
М. Шульц
75'
Пенальти не реализован!
М. Шульц
75'
74'
Желтая карточка
М. Маглица
Замена
П. Шурпф
️️️️
Н. Чумич
72'
Замена
Д. Соргич
️️️️
M. Kvasina
72'
70'
Желтая карточка
Ж. Квинтийя
67'
Замена
А. Бесио
️️️️
В. Руис
67'
Замена
Ф. Шуберт
️️️️
Ж. Гуйемено
Замена
В. Тасар
️️️️
К. Гентнер
62'
Желтая карточка
М. Дрегер
13'
13'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
В. Руис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люцерн
27
Мариус Мюллер
ВР
10
Марвин Шульц
ЦЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
17
Мартин Фридек
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
23
Филип Угринич
ЦП
27
Никола Чумич
ПВ
11
Asumah Abubakar
ЦФ
27
Marko Kvasina
ЦФ
30
Ардон Яшари
ЦФ
6
Денис Симани
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
6
Матей Маглица
ЦЗ
15
Евклидес Кабраль
ПЗ
30
Виктор Руис
ЛП
16
Лукас Гертлер
ЦП
88
Жорди Квинтийя
ЦП
23
Бетим Фазлийи
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
22
Айзек Шмидт
ПВ
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Люцерн
14
Лука Жакес
ЦЗ
17
Simon Grether
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ПЗ
11
Паскаль Шурпф
ЦП
27
Варол Тасар
ПП
39
Деян Соргич
ЦФ
7
Ибраима Ндиайе
ЦФ
90
Vaso Vasic
ЦФ
59
Йорди Верманн
ЦФ
Санкт-Галлен
45
Александр Янкевиц
ВР
24
Michael Kempter
ЦЗ
6
Патрик Суттер
ПП
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
3
M. Nuhu
ЦФ
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
23
Алессио Бесио
ЦФ
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
2-3-1-4
27
Мюллер
10
Шульц
37
Дрегер
17
Фридек
4
Гентнер
23
Угринич
27
Чумич
11
6
Симани
30
Яшари
27
3-5-2
1
Зиги
15
Кабраль
6
Маглица
20
Стержиу
16
Гертлер
88
Квинтийя
23
Фазлийи
21
Гуйемено
30
Руис
81
Фон Мос
22
Шмидт
37
Дрегер
24
Сидлер
24
Сидлер
37
Дрегер
27
Чумич
11
Шурпф
11
Шурпф
27
Чумич
4
Гентнер
27
Тасар
27
Тасар
4
Гентнер
27
39
Соргич
39
Соргич
27
21
Гуйемено
10
Шуберт
10
Шуберт
21
Гуйемено
30
Руис
23
Бесио
23
Бесио
30
Руис
81
Фон Мос
11
Лунгойи
11
Лунгойи
81
Фон Мос
Остались в запасе
Люцерн
Санкт-Галлен
14
Лука Жакес
ЦЗ
17
Simon Grether
ЦЗ
7
Ибраима Ндиайе
ЦФ
90
Vaso Vasic
ЦФ
59
Йорди Верманн
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
45
Александр Янкевиц
ВР
24
Michael Kempter
ЦЗ
6
Патрик Суттер
ПП
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
3
M. Nuhu
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Остались в запасе
14
Лука Жакес
ЦЗ
17
Simon Grether
ЦЗ
7
Ибраима Ндиайе
ЦФ
90
Vaso Vasic
ЦФ
59
Йорди Верманн
ЦФ
Остались в запасе
45
Александр Янкевиц
ВР
24
Michael Kempter
ЦЗ
6
Патрик Суттер
ПП
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
3
M. Nuhu
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Статистика матча Люцерн - Санкт-Галлен
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Информация о матче
Стадион:
Свисспауэр Арена
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