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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Санкт-Галлен - Базель
Санкт-Галлен - Базель: обзор матча 10 апреля 2022
Санкт-Галлен
10.04.2022, воскресенье, 17:30
Швейцария. Суперлига, 29 тур
2 : 2
Завершен
Базель
20'
К. Дуа
65'
Ж. Гуйемено
29'
Л. Стержиу (АГ)
68'
Л. Миллар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Санкт-Галлен - Базель
Замена
А. Бесио
️️️️
Ю. Фон Мос
86'
Желтая карточка
В. Руис
76'
Замена
Ф. Шуберт
️️️️
Ж. Гуйемено
76'
74'
Замена
Ф. Чалов
️️️️
С. Эспозито
74'
Замена
С. Павлович
️️️️
Н. Джига
70'
Желтая карточка
М. Ланг
68'
ГОЛ! 2:2!
Л. Миллар
Пас отдал
В. Бюргер
ГОЛ! 2:1!
Ж. Гуйемено
Пас отдал
Л. Гертлер
65'
61'
Желтая карточка
В. Штокер
61'
Замена
Д. Малес
️️️️
В. Штокер
60'
Желтая карточка
Т. Джака
Желтая карточка
М. Маглица
49'
Замена
Б. Тома
️️️️
К. Дуа
46'
29'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Л. Стержиу
ГОЛ! 1:0!
К. Дуа
Пас отдал
Л. Гертлер
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
6
Матей Маглица
ЦЗ
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
15
Евклидес Кабраль
ПЗ
30
Виктор Руис
ЛП
88
Жорди Квинтийя
ЦП
16
Лукас Гертлер
ЦП
9
Квадво Дуа
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
22
Айзек Шмидт
ПВ
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Базель
13
Хайнц Линднер
ВР
34
Нассер Джига
ЦЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
17
Лайам Миллар
ЛВ
34
Таулант Джака
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
18
Вутер Бюргер
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Санкт-Галлен
45
Александр Янкевиц
ВР
23
Бетим Фазлийи
ЦП
4
Базиль Стильхарт
ЦП
24
Бастьен Тома
ЦП
6
Патрик Суттер
ПП
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
23
Алессио Бесио
ЦФ
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
Базель
28
Феликс Гебхардт
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
18
Серхио Лопес
ЦЗ
21
Лайам Чипперфилд
ЦП
20
Матиас Паласиос
АП
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
63
Федор Чалов
ЦФ
19
Дариан Малес
ЦФ
3-5-2
1
Зиги
6
Маглица
20
Стержиу
15
Кабраль
30
Руис
16
Гертлер
9
Дуа
21
Гуйемено
88
Квинтийя
22
Шмидт
81
Фон Мос
3-4-2-1
13
Линднер
5
Ланг
34
Джига
15
Тавареш
14
Штокер
20
Фрай
18
Бюргер
34
Джака
14
Ндой
17
Миллар
94
Эспозито
9
Дуа
24
Тома
24
Тома
9
Дуа
81
Фон Мос
23
Бесио
23
Бесио
81
Фон Мос
21
Гуйемено
10
Шуберт
10
Шуберт
21
Гуйемено
34
Джига
31
Павлович
31
Павлович
34
Джига
94
Эспозито
63
Чалов
63
Чалов
94
Эспозито
14
Штокер
19
Малес
19
Малес
14
Штокер
Остались в запасе
Санкт-Галлен
Базель
45
Александр Янкевиц
ВР
23
Бетим Фазлийи
ЦП
4
Базиль Стильхарт
ЦП
6
Патрик Суттер
ПП
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
28
Феликс Гебхардт
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
18
Серхио Лопес
ЦЗ
21
Лайам Чипперфилд
ЦП
20
Матиас Паласиос
АП
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Остались в запасе
45
Александр Янкевиц
ВР
23
Бетим Фазлийи
ЦП
4
Базиль Стильхарт
ЦП
6
Патрик Суттер
ПП
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
Остались в запасе
28
Феликс Гебхардт
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
18
Серхио Лопес
ЦЗ
21
Лайам Чипперфилд
ЦП
20
Матиас Паласиос
АП
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Статистика матча Санкт-Галлен - Базель
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
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Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Информация о матче
Стадион:
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