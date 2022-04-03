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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Базель - Янг Бойз
Базель - Янг Бойз: обзор матча 03 апреля 2022
Базель
03.04.2022, воскресенье, 17:30
Швейцария. Суперлига, 28 тур
2 : 2
Завершен
Янг Бойз
41'
Т. Джака
71'
С. Эспозито
61'
Э. Фернандес
78'
В. Канга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Базель - Янг Бойз
Желтая карточка
А. Пельмар
90'
+4
Желтая карточка
П. Касами
90'
+3
Замена
С. Лопес
️️️️
М. Ланг
85'
Замена
Д. Малес
️️️️
Д. Ндой
85'
84'
Желтая карточка
А. Аменда
78'
ГОЛ! 2:2!
В. Канга
Пас отдал
Ф. Мамбимби
75'
Замена
Ш. Ниасс
️️️️
Э. Фернандес
ГОЛ! 2:1!
С. Эспозито
71'
Замена
В. Штокер
️️️️
Ф. Чалов
71'
Замена
П. Касами
️️️️
В. Бюргер
71'
65'
Желтая карточка
Ф. Мамбимби
64'
Замена
В. Канга
️️️️
В. Сьерро
61'
ГОЛ! 1:1!
Э. Фернандес
57'
Желтая карточка
В. Сьерро
Желтая карточка
М. Ланг
49'
ГОЛ! 1:0!
Т. Джака
41'
12'
Замена
А. Аменда
️️️️
Ф. Лустенбергер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
13
Хайнц Линднер
ВР
3
Анди Пельмар
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
17
Лайам Миллар
ЛВ
18
Вутер Бюргер
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
27
Левин Блум
ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
4
Венсан Сьерро
ЦП
30
Сандро Лаупер
ЦП
12
Мешак Элиа
ЦФ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Базель
28
Феликс Гебхардт
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
18
Серхио Лопес
ЦЗ
34
Нассер Джига
ЦЗ
14
Валентин Штокер
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
19
Дариан Малес
ЦФ
63
Федор Чалов
ЦФ
Янг Бойз
1
Антони Расьоппи
ВР
5
Мохамед Камара
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
7
Кевин Варга
ЛВ
19
Шейх Ниасс
ЦП
30
Нико Майер
АП
9
Вилфрид Канга
ЦФ
12
Ауреле Аменда
ЦФ
3-3-2-2
13
Линднер
5
Ланг
3
Пельмар
15
Тавареш
18
Бюргер
20
Фрай
34
Джака
17
Миллар
14
Ндой
11
Салаи
94
Эспозито
3-2-2-3
16
фон Бальмус
27
Блум
15
Зесигер
28
Лустенбергер
6
Фернандес
25
Гарсия
4
Сьерро
30
Лаупер
9
Джордан
10
Мамбимби
12
Элиа
5
Ланг
18
Лопес
18
Лопес
5
Ланг
Чалов
14
Штокер
14
Штокер
Чалов
18
Бюргер
23
Касами
23
Касами
18
Бюргер
14
Ндой
19
Малес
19
Малес
14
Ндой
63
Чалов
63
Чалов
4
Сьерро
9
Канга
9
Канга
4
Сьерро
6
Фернандес
19
Ниасс
19
Ниасс
6
Фернандес
28
Лустенбергер
12
Аменда
12
Аменда
28
Лустенбергер
Остались в запасе
Базель
Янг Бойз
28
Феликс Гебхардт
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
34
Нассер Джига
ЦЗ
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
13
Муми Нгамале
ЛВ
7
Кевин Варга
ЛВ
1
Антони Расьоппи
ВР
5
Мохамед Камара
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
30
Нико Майер
АП
Главный тренер
Давид Вагнер
Остались в запасе
28
Феликс Гебхардт
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
34
Нассер Джига
ЦЗ
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
Остались в запасе
13
Муми Нгамале
ЛВ
7
Кевин Варга
ЛВ
1
Антони Расьоппи
ВР
5
Мохамед Камара
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
30
Нико Майер
АП
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Главный тренер
Давид Вагнер
Статистика матча Базель - Янг Бойз
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
Сент Якоб-Парк
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