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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Санкт-Галлен - Люцерн
Санкт-Галлен - Люцерн: обзор матча 19 марта 2022
Санкт-Галлен
19.03.2022, суббота, 20:00
Швейцария. Суперлига, 27 тур
3 : 2
Завершен
Люцерн
21'
Л. Гертлер
37'
К. Дуа
6'
Н. Чумич
9'
М. Бюрх
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Санкт-Галлен - Люцерн
Желтая карточка
М. Маглица
88'
75'
Замена
В. Тасар
️️️️
Н. Чумич
73'
Желтая карточка
С. Кампо
Замена
А. Янкевиц
️️️️
К. Дуа
70'
Замена
Ф. Шуберт
️️️️
Ю. Фон Мос
70'
Замена
А. Бесио
️️️️
Ж. Гуйемено
70'
62'
Замена
К. Гентнер
️️️️
М. Шульц
Замена
Б. Тома
️️️️
В. Руис
61'
56'
Желтая карточка
М. Шульц
46'
Замена
С. Сидлер
️️️️
М. Фридек
ГОЛ! 2:2!
К. Дуа
37'
ГОЛ! 1:2!
Л. Гертлер
Пас отдал
Ю. Фон Мос
21'
9'
ГОЛ! 0:2!
М. Бюрх
Пас отдал
М. Дрегер
6'
ГОЛ! 0:1!
Н. Чумич
Пас отдал
Ф. Угринич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
6
Матей Маглица
ЦЗ
15
Евклидес Кабраль
ПЗ
30
Виктор Руис
ЛП
9
Квадво Дуа
ЦП
16
Лукас Гертлер
ЦП
88
Жорди Квинтийя
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
22
Айзек Шмидт
ПВ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Люцерн
27
Мариус Мюллер
ВР
15
Марко Бюрх
ЦЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
17
Мартин Фридек
ЦП
10
Марвин Шульц
ЦП
10
Самуэле Кампо
ЦП
27
Никола Чумич
ЦФ
6
Денис Симани
ЦФ
30
Ардон Яшари
ЦФ
23
Филип Угринич
ЦФ
11
Asumah Abubakar
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Санкт-Галлен
45
Александр Янкевиц
ВР
23
Бетим Фазлийи
ЦП
24
Бастьен Тома
ЦП
4
Базиль Стильхарт
ЦП
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
6
Патрик Суттер
ЦФ
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
23
Алессио Бесио
ЦФ
Люцерн
17
Simon Grether
ЦЗ
14
Serkan Izmirlioglu
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ПЗ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
10
Лорик Эмини
ЦП
39
Деян Соргич
ЦФ
90
Vaso Vasic
ЦФ
27
Варол Тасар
ЦФ
7
Ибраима Ндиайе
ЦФ
3-5-2
1
Зиги
20
Стержиу
6
Маглица
15
Кабраль
30
Руис
16
Гертлер
88
Квинтийя
21
Гуйемено
9
Дуа
81
Фон Мос
22
Шмидт
2-3-5
27
Мюллер
37
Дрегер
15
Бюрх
17
Фридек
10
Шульц
10
Кампо
27
Чумич
11
23
Угринич
30
Яшари
6
Симани
9
Дуа
45
Янкевиц
45
Янкевиц
9
Дуа
30
Руис
24
Тома
24
Тома
30
Руис
81
Фон Мос
10
Шуберт
10
Шуберт
81
Фон Мос
21
Гуйемено
23
Бесио
23
Бесио
21
Гуйемено
17
Фридек
24
Сидлер
24
Сидлер
17
Фридек
10
Шульц
4
Гентнер
4
Гентнер
10
Шульц
27
Чумич
27
Тасар
27
Тасар
27
Чумич
Остались в запасе
Санкт-Галлен
Люцерн
23
Бетим Фазлийи
ЦП
4
Базиль Стильхарт
ЦП
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
6
Патрик Суттер
ЦФ
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
17
Simon Grether
ЦЗ
14
Serkan Izmirlioglu
ЦЗ
10
Лорик Эмини
ЦП
39
Деян Соргич
ЦФ
90
Vaso Vasic
ЦФ
7
Ибраима Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Остались в запасе
23
Бетим Фазлийи
ЦП
4
Базиль Стильхарт
ЦП
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
6
Патрик Суттер
ЦФ
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
Остались в запасе
17
Simon Grether
ЦЗ
14
Serkan Izmirlioglu
ЦЗ
10
Лорик Эмини
ЦП
39
Деян Соргич
ЦФ
90
Vaso Vasic
ЦФ
7
Ибраима Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Главный тренер
Маркус Баббель
Статистика матча Санкт-Галлен - Люцерн
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Информация о матче
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