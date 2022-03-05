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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Янг Бойз - Люцерн
Янг Бойз - Люцерн: обзор матча 05 марта 2022
Янг Бойз
05.03.2022, суббота, 20:00
Швейцария. Суперлига, 25 тур
2 : 2
Завершен
Люцерн
8'
Джордан
10'
Ф. Мамбимби
41'
М. Бюрх
85'
М. Дрегер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Янг Бойз - Люцерн
Желтая карточка
У. Гарсия
90'
+3
85'
ГОЛ! 2:2!
М. Дрегер
80'
Замена
И. Ндиайе
️️️️
M. Kvasina
Желтая карточка
Ф. Ридер
77'
72'
Замена
В. Тасар
️️️️
С. Кампо
Замена
У. Гарсия
️️️️
Ж. Лефор
60'
Замена
К. Фасснахт
️️️️
Э. Фернандес
60'
57'
Замена
М. Шульц
️️️️
Ф. Угринич
Замена
Ф. Ридер
️️️️
В. Сьерро
46'
41'
ГОЛ! 2:1!
М. Бюрх
Пас отдал
С. Кампо
ГОЛ! 2:0!
Ф. Мамбимби
10'
ГОЛ! 1:0!
Джордан
Пас отдал
Э. Фернандес
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
27
Левин Блум
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
30
Сандро Лаупер
ЦП
4
Венсан Сьерро
ЦП
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
12
Мешак Элиа
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Люцерн
27
Мариус Мюллер
ВР
15
Марко Бюрх
ЦЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
24
Силван Сидлер
ПЗ
10
Самуэле Кампо
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
27
Никола Чумич
ЦФ
27
Marko Kvasina
ЦФ
30
Ардон Яшари
ЦФ
23
Филип Угринич
ЦФ
6
Денис Симани
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Янг Бойз
1
Антони Расьоппи
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
7
Кевин Варга
ЛВ
32
Фабиан Ридер
ЦП
19
Шейх Ниасс
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
9
Вилфрид Канга
ЦФ
12
Ауреле Аменда
ЦФ
Люцерн
17
Simon Grether
ЦЗ
14
Лука Жакес
ЦЗ
10
Лорик Эмини
ЦП
10
Марвин Шульц
ЦП
90
Vaso Vasic
ЦФ
59
Йорди Верманн
ЦФ
27
Варол Тасар
ЦФ
7
Ибраима Ндиайе
ЦФ
11
Asumah Abubakar
ЦФ
3-2-2-3
16
фон Бальмус
27
Блум
28
Лустенбергер
15
Зесигер
21
Лефор
6
Фернандес
30
Лаупер
4
Сьерро
9
Джордан
12
Элиа
10
Мамбимби
3-2-5
27
Мюллер
24
Сидлер
15
Бюрх
37
Дрегер
10
Кампо
4
Гентнер
27
Чумич
6
Симани
23
Угринич
30
Яшари
27
21
Лефор
25
Гарсия
25
Гарсия
21
Лефор
4
Сьерро
32
Ридер
32
Ридер
4
Сьерро
6
Фернандес
16
Фасснахт
16
Фасснахт
6
Фернандес
23
Угринич
10
Шульц
10
Шульц
23
Угринич
10
Кампо
27
Тасар
27
Тасар
10
Кампо
27
7
Ндиайе
7
Ндиайе
27
Остались в запасе
Янг Бойз
Люцерн
9
Вилфрид Канга
ЦФ
13
Муми Нгамале
ЛВ
7
Кевин Варга
ЛВ
1
Антони Расьоппи
ВР
19
Шейх Ниасс
ЦП
12
Ауреле Аменда
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
17
Simon Grether
ЦЗ
14
Лука Жакес
ЦЗ
10
Лорик Эмини
ЦП
90
Vaso Vasic
ЦФ
59
Йорди Верманн
ЦФ
11
Asumah Abubakar
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Остались в запасе
9
Вилфрид Канга
ЦФ
13
Муми Нгамале
ЛВ
7
Кевин Варга
ЛВ
1
Антони Расьоппи
ВР
19
Шейх Ниасс
ЦП
12
Ауреле Аменда
ЦФ
Остались в запасе
17
Simon Grether
ЦЗ
14
Лука Жакес
ЦЗ
10
Лорик Эмини
ЦП
90
Vaso Vasic
ЦФ
59
Йорди Верманн
ЦФ
11
Asumah Abubakar
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Главный тренер
Маркус Баббель
Статистика матча Янг Бойз - Люцерн
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Информация о матче
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
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