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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Базель - Санкт-Галлен
Базель - Санкт-Галлен: обзор матча 03 марта 2022
Базель
03.03.2022, четверг, 22:30
Швейцария. Суперлига, 24 тур
2 : 2
Завершен
Санкт-Галлен
56'
Ф. Чалов
83'
Ф. Чалов
20'
Ж. Гуйемено
22'
К. Дуа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Базель - Санкт-Галлен
90'
+4
Желтая карточка
А. Бесио
ГОЛ! 2:2!
Ф. Чалов
Пас отдал
М. Ланг
83'
Замена
М. Ланг
️️️️
С. Лопес
80'
Замена
Ж. Фернандеш
️️️️
Д. Ндой
80'
72'
Замена
К. Лунгойи
️️️️
Ж. Гуйемено
72'
Замена
Б. Стильхарт
️️️️
В. Руис
60'
Замена
А. Бесио
️️️️
Ю. Фон Мос
60'
Замена
А. Янкевиц
️️️️
Б. Тома
Замена
А. Салаи
️️️️
С. Эспозито
57'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Чалов
Пас отдал
Д. Ндой
56'
Замена
П. Касами
️️️️
Т. Джака
46'
45'
+2
Желтая карточка
В. Руис
Желтая карточка
Ф. Фрай
41'
Желтая карточка
Т. Джака
36'
36'
Желтая карточка
Ж. Гуйемено
Замена
В. Бюргер
️️️️
С. Павлович
26'
22'
ГОЛ! 0:2!
К. Дуа
Пас отдал
Ж. Гуйемено
20'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Гуйемено
Пас отдал
К. Дуа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
13
Хайнц Линднер
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
18
Серхио Лопес
ЦЗ
17
Лайам Миллар
ЛВ
20
Фабиан Фрай
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
20
Матиас Паласиос
АП
14
Дан Ндой
ПВ
63
Федор Чалов
ЦФ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
6
Матей Маглица
ЦЗ
21
Жереми Гуйемено
ЦП
24
Бастьен Тома
ЦП
23
Бетим Фазлийи
ЦП
30
Виктор Руис
ЦП
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
22
Айзек Шмидт
ЦФ
9
Квадво Дуа
ЦФ
15
Евклидес Кабраль
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Базель
28
Феликс Гебхардт
ВР
34
Нассер Джига
ЦЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
18
Вутер Бюргер
ЦП
21
Лайам Чипперфилд
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
Санкт-Галлен
45
Александр Янкевиц
ВР
4
Базиль Стильхарт
ЦП
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
32
Давид Якович
ЦФ
3
M. Nuhu
ЦФ
23
Алессио Бесио
ЦФ
6
Патрик Суттер
ЦФ
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
3-2-3-2
13
Линднер
3
Каттербах
18
Лопес
31
Павлович
20
Фрай
34
Джака
17
Миллар
20
Паласиос
14
Ндой
94
Эспозито
63
Чалов
2-4-1-3
1
Зиги
20
Стержиу
6
Маглица
24
Тома
23
Фазлийи
30
Руис
21
Гуйемено
81
Фон Мос
15
Кабраль
9
Дуа
22
Шмидт
18
Лопес
5
Ланг
5
Ланг
18
Лопес
31
Павлович
18
Бюргер
18
Бюргер
31
Павлович
34
Джака
23
Касами
23
Касами
34
Джака
94
Эспозито
11
Салаи
11
Салаи
94
Эспозито
14
Ндой
11
Фернандеш
11
Фернандеш
14
Ндой
24
Тома
45
Янкевиц
45
Янкевиц
24
Тома
30
Руис
4
Стильхарт
4
Стильхарт
30
Руис
81
Фон Мос
23
Бесио
23
Бесио
81
Фон Мос
21
Гуйемено
11
Лунгойи
11
Лунгойи
21
Гуйемено
Остались в запасе
Базель
Санкт-Галлен
28
Феликс Гебхардт
ВР
34
Нассер Джига
ЦЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
21
Лайам Чипперфилд
ЦП
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
32
Давид Якович
ЦФ
3
M. Nuhu
ЦФ
6
Патрик Суттер
ЦФ
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Остались в запасе
28
Феликс Гебхардт
ВР
34
Нассер Джига
ЦЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
21
Лайам Чипперфилд
ЦП
Остались в запасе
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
32
Давид Якович
ЦФ
3
M. Nuhu
ЦФ
6
Патрик Суттер
ЦФ
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Статистика матча Базель - Санкт-Галлен
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Информация о матче
Стадион:
Сент Якоб-Парк
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