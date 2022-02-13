Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Янг Бойз - Базель
Янг Бойз - Базель: обзор матча 13 февраля 2022
Янг Бойз
13.02.2022, воскресенье, 16:15
Швейцария. Суперлига, 21 тур
3 : 1
Завершен
Базель
39'
В. Сьерро
69'
М. Нгамале
71'
Джордан
22'
М. Ланг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Янг Бойз - Базель
Замена
А. Аменда
️️️️
В. Канга
85'
81'
Замена
Т. Тавареш
️️️️
М. Ланг
81'
Замена
Д. Малес
️️️️
Д. Ндой
81'
Замена
Ж. Фернандеш
️️️️
С. Эспозито
Вторая желтая
У. Гарсия
80'
78'
Желтая карточка
Ф. Фрай
Замена
К. Варга
️️️️
М. Сулеймани
73'
ГОЛ! 3:1!
Джордан
Пас отдал
Ф. Ридер
71'
ГОЛ! 2:1!
М. Нгамале
Пас отдал
Джордан
69'
60'
Вторая желтая
В. Бюргер
Желтая карточка
У. Гарсия
55'
54'
Желтая карточка
В. Бюргер
Желтая карточка
Ж. Лефор
43'
ГОЛ! 1:1!
В. Сьерро
39'
Замена
У. Гарсия
️️️️
Ф. Лустенбергер
35'
22'
ГОЛ! 0:1!
М. Ланг
Пас отдал
М. Паласиос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
1
Антони Расьоппи
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
13
Муми Нгамале
ЛВ
32
Фабиан Ридер
ЦП
4
Венсан Сьерро
ЦП
30
Сандро Лаупер
ЦП
9
Вилфрид Канга
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Базель
13
Хайнц Линднер
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
17
Лайам Миллар
ЛВ
18
Вутер Бюргер
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
20
Матиас Паласиос
АП
14
Дан Ндой
ПВ
63
Федор Чалов
ЦФ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Патрик Рахмен
Янг Бойз
91
Гийом Февр
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
27
Левин Блум
ЦЗ
7
Кевин Варга
ЛВ
19
Шейх Ниасс
ЦП
12
Ауреле Аменда
ЦФ
Базель
28
Феликс Гебхардт
ВР
18
Серхио Лопес
ЦЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
34
Нассер Джига
ЦЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
21
Лайам Чипперфилд
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
19
Дариан Малес
ЦФ
3-4-1-2
1
Расьоппи
21
Лефор
28
Лустенбергер
23
Масейрас
10
Сулеймани
4
Сьерро
30
Лаупер
32
Ридер
13
Нгамале
9
Джордан
9
Канга
3-2-3-2
13
Линднер
5
Ланг
3
Пельмар
3
Каттербах
18
Бюргер
20
Фрай
14
Ндой
20
Паласиос
17
Миллар
94
Эспозито
63
Чалов
10
Сулеймани
7
Варга
7
Варга
10
Сулеймани
28
Лустенбергер
25
Гарсия
25
Гарсия
28
Лустенбергер
9
Канга
12
Аменда
12
Аменда
9
Канга
5
Ланг
15
Тавареш
15
Тавареш
5
Ланг
94
Эспозито
11
Фернандеш
11
Фернандеш
94
Эспозито
14
Ндой
19
Малес
19
Малес
14
Ндой
Остались в запасе
Янг Бойз
Базель
91
Гийом Февр
ВР
27
Левин Блум
ЦЗ
19
Шейх Ниасс
ЦП
Главный тренер
Давид Вагнер
28
Феликс Гебхардт
ВР
18
Серхио Лопес
ЦЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
34
Нассер Джига
ЦЗ
21
Лайам Чипперфилд
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
Главный тренер
Патрик Рахмен
Остались в запасе
91
Гийом Февр
ВР
27
Левин Блум
ЦЗ
19
Шейх Ниасс
ЦП
Остались в запасе
28
Феликс Гебхардт
ВР
18
Серхио Лопес
ЦЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
34
Нассер Джига
ЦЗ
21
Лайам Чипперфилд
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
Главный тренер
Давид Вагнер
Главный тренер
Патрик Рахмен
Статистика матча Янг Бойз - Базель
2
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Информация о матче
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
Новости команд
Все
Янг Бойз
Базель
Российский экс-спартаковец забил 1-й гол за молодежку «Базеля»
20 октября
Российский защитник отдал первый голевой пас в молодежке «Базеля», Ибрагимов забил в АПЛ-2
29 сентября
Бывший главный тренер «Динамо» возглавил «Базель»
25 сентября
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
11 сентября
3
Новым чемпионом Швейцарии стал клуб, у которого раньше не было титулов
4 мая
3
«Штутгарт» – «Янг Бойз»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026
29 января
«Штутгарт» – «Янг Бойз»: прогноз и ставки на матч 29 января 2026 с коэффициентом 1.84
28 января
Лига Европы. Эмери победил Тедеско, Станкович выиграл с «Црвеной Звездой» и другие результаты
22 января
«Янг Бойз» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2026
22 января
«Янг Бойз» – «Лион»: прогноз и ставки на матч 22 января 2026 с коэффициентом 1.45
21 января
Российский экс-спартаковец забил 1-й гол за молодежку «Базеля»
20 октября
Российский защитник отдал первый голевой пас в молодежке «Базеля», Ибрагимов забил в АПЛ-2
29 сентября
Бывший главный тренер «Динамо» возглавил «Базель»
25 сентября
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
11 сентября
3
Новым чемпионом Швейцарии стал клуб, у которого раньше не было титулов
4 мая
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+