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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Янг Бойз - Серветт
Янг Бойз - Серветт: обзор матча 04 декабря 2021
Янг Бойз
04.12.2021, суббота, 22:30
Швейцария. Суперлига, 16 тур
1 : 2
Завершен
Серветт
10'
В. Канга
67'
К. Имери (П)
79'
К. Имери
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Янг Бойз - Серветт
90'
+4
Желтая карточка
Ж. Фрик
90'
+2
Замена
С. Руй
️️️️
К. Имери
Замена
С. Хефти
️️️️
Ж. Лефор
84'
Желтая карточка
К. Масейрас
82'
79'
ГОЛ! 1:2!
К. Имери
Замена
А. Янкевиц
️️️️
Ф. Лустенбергер
77'
73'
Замена
Д. Оберлен
️️️️
Г. Кюи
70'
Желтая карточка
Г. Кюи
67'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Имери
Желтая карточка
М. Камара
66'
Замена
М. Сулеймани
️️️️
Ф. Мамбимби
57'
56'
Замена
Р. Роделен
️️️️
Й. Северен
53'
Желтая карточка
Й. Северен
Замена
М. Камара
️️️️
В. Канга
46'
45'
+2
Желтая карточка
Д. Дулин
Вторая желтая
К. Мартинс
45'
+2
Желтая карточка
Ж. Лефор
37'
Желтая карточка
К. Мартинс
23'
ГОЛ! 1:0!
В. Канга
Пас отдал
Ф. Мамбимби
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
91
Гийом Февр
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
35
Кристофер Мартинс
ОП
4
Венсан Сьерро
ЦП
30
Сандро Лаупер
ЦП
9
Вилфрид Канга
ЦФ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
23
Венсан Сассо
ЦЗ
30
Кастриот Имери
ОП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
25
Тео Валь
ЦП
8
Тимоте Конья
ЦП
28
Давид Дулин
ЦФ
3
Николя Вуйоз
ЦФ
19
Йоан Северен
ЦФ
99
Грейон Кюи
ЦФ
25
Мусса Диалло
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Янг Бойз
61
Леандро Збинден
ВР
45
Александр Янкевиц
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
30
Нико Майер
АП
12
Мешак Элиа
ЦФ
9
Янник Туре
ЦФ
Серветт
4
Стив Руй
ЦЗ
32
Антони Сотье
ЦЗ
34
Роджерио Ньякосси
ЦЗ
29
Malik Sawadogo
ЦЗ
17
Рикардо Азеведо
ЦП
12
Эдин Омераджич
ЦФ
8
Алексис Антунес
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
11
Димитри Оберлен
ЦФ
3-1-2-1-3
91
Февр
21
Лефор
28
Лустенбергер
23
Масейрас
35
Мартинс
4
Сьерро
30
Лаупер
13
Нгамале
9
Джордан
10
Мамбимби
9
Канга
1-1-3-5
32
Фрик
23
Сассо
30
Имери
9
Стеванович
25
Валь
8
Конья
28
Дулин
25
Диалло
99
Кюи
19
Северен
3
Вуйоз
28
Лустенбергер
45
Янкевиц
45
Янкевиц
28
Лустенбергер
9
Канга
5
Камара
5
Камара
9
Канга
21
Лефор
30
Хефти
30
Хефти
21
Лефор
10
Мамбимби
10
Сулеймани
10
Сулеймани
10
Мамбимби
30
Имери
4
Руй
4
Руй
30
Имери
19
Северен
23
Роделен
23
Роделен
19
Северен
99
Кюи
11
Оберлен
11
Оберлен
99
Кюи
Остались в запасе
Янг Бойз
Серветт
61
Леандро Збинден
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
30
Нико Майер
АП
12
Мешак Элиа
ЦФ
9
Янник Туре
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
32
Антони Сотье
ЦЗ
34
Роджерио Ньякосси
ЦЗ
29
Malik Sawadogo
ЦЗ
17
Рикардо Азеведо
ЦП
12
Эдин Омераджич
ЦФ
8
Алексис Антунес
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Остались в запасе
61
Леандро Збинден
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
30
Нико Майер
АП
12
Мешак Элиа
ЦФ
9
Янник Туре
ЦФ
Остались в запасе
32
Антони Сотье
ЦЗ
34
Роджерио Ньякосси
ЦЗ
29
Malik Sawadogo
ЦЗ
17
Рикардо Азеведо
ЦП
12
Эдин Омераджич
ЦФ
8
Алексис Антунес
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Главный тренер
Ален Гейгер
Статистика матча Янг Бойз - Серветт
4
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Информация о матче
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
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