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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Янг Бойз - Базель
Янг Бойз - Базель: обзор матча 15 декабря 2021
Янг Бойз
15.12.2021, среда, 22:30
Швейцария. Суперлига, 14 тур
1 : 1
Завершен
Базель
37'
Л. Миллар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Янг Бойз - Базель
87'
Желтая карточка
В. Бюргер
81'
Замена
С. Эспозито
️️️️
Д. Ндой
81'
Замена
В. Бюргер
️️️️
Ж. Квинтийя
Замена
М. Сулеймани
️️️️
Ф. Ридер
80'
75'
Замена
Д. Малес
️️️️
М. Паласиос
69'
Желтая карточка
С. Эспозито
Замена
К. Масейрас
️️️️
М. Нгамале
62'
Желтая карточка
С. Зесигер
61'
Желтая карточка
М. Нгамале
57'
Пенальти не реализован!
М. Нгамале
55'
Желтая карточка
В. Сьерро
51'
Замена
Джордан
️️️️
В. Канга
44'
37'
ГОЛ! 0:1!
Л. Миллар
Пас отдал
Р. Петретта
27'
Желтая карточка
М. Паласиос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
61
Леандро Збинден
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
35
Кристофер Мартинс
ОП
32
Фабиан Ридер
ЦП
4
Венсан Сьерро
ЦП
9
Вилфрид Канга
ЦФ
12
Мешак Элиа
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Базель
13
Хайнц Линднер
ВР
18
Рауль Петретта
ЛЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
18
Серхио Лопес
ЦЗ
17
Лайам Миллар
ЛВ
88
Жорди Квинтийя
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
20
Матиас Паласиос
АП
14
Дан Ндой
ПВ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Янг Бойз
1
Nicholas Ammeter
ВР
45
Александр Янкевиц
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
30
Нико Майер
АП
9
Янник Туре
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
Базель
28
Феликс Гебхардт
ВР
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
14
Валентин Штокер
ЦП
18
Вутер Бюргер
ЦП
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
19
Дариан Малес
ЦФ
4-1-2-1-2
61
Збинден
21
Лефор
5
Камара
28
Лустенбергер
30
Хефти
35
Мартинс
32
Ридер
4
Сьерро
13
Нгамале
12
Элиа
9
Канга
3-3-3-1
13
Линднер
3
Пельмар
18
Лопес
18
Петретта
88
Квинтийя
23
Касами
20
Фрай
14
Ндой
20
Паласиос
17
Миллар
19
Кабрал
13
Нгамале
23
Масейрас
23
Масейрас
13
Нгамале
32
Ридер
10
Сулеймани
10
Сулеймани
32
Ридер
9
Канга
9
Джордан
9
Джордан
9
Канга
88
Квинтийя
18
Бюргер
18
Бюргер
88
Квинтийя
14
Ндой
94
Эспозито
94
Эспозито
14
Ндой
20
Паласиос
19
Малес
19
Малес
20
Паласиос
Остались в запасе
Янг Бойз
Базель
1
Nicholas Ammeter
ВР
45
Александр Янкевиц
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
30
Нико Майер
АП
9
Янник Туре
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
28
Феликс Гебхардт
ВР
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
14
Валентин Штокер
ЦП
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Остались в запасе
1
Nicholas Ammeter
ВР
45
Александр Янкевиц
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
30
Нико Майер
АП
9
Янник Туре
ЦФ
Остались в запасе
28
Феликс Гебхардт
ВР
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
14
Валентин Штокер
ЦП
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Главный тренер
Марсель Коллер
Статистика матча Янг Бойз - Базель
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Информация о матче
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
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