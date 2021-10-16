Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Янг Бойз - Люцерн
Янг Бойз - Люцерн: обзор матча 16 октября 2021
Янг Бойз
16.10.2021, суббота, 19:00
Швейцария. Суперлига, 10 тур
1 : 1
Завершен
Люцерн
90+4'
М. Нгамале
30'
М. Шульц (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Янг Бойз - Люцерн
ГОЛ! 1:1!
М. Нгамале
90'
+4
Желтая карточка
В. Сьерро
86'
Замена
Ф. Мамбимби
️️️️
К. Фасснахт
86'
81'
Желтая карточка
S. Grether
Желтая карточка
Д. фон Бальмус
79'
74'
Желтая карточка
Ф. Угринич
Замена
В. Канга
️️️️
У. Гарсия
71'
Замена
Ж. Лефор
️️️️
Н. Бюрги
71'
67'
Замена
В. Тасар
️️️️
Н. Чумич
Замена
К. Масейрас
️️️️
С. Хефти
46'
Замена
В. Сьерро
️️️️
Джордан
46'
Желтая карточка
К. Фасснахт
41'
Вторая желтая
К. Мартинс
39'
30'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Шульц
Желтая карточка
К. Мартинс
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
5
Николас Бюрги
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
35
Кристофер Мартинс
ОП
30
Сандро Лаупер
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
9
Джордан
ЦФ
12
Мешак Элиа
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Люцерн
17
Simon Grether
ЦЗ
15
Марко Бюрх
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ПЗ
10
Марвин Шульц
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
10
Самуэле Кампо
ЦП
23
Филип Угринич
ЦФ
27
Никола Чумич
ЦФ
39
Деян Соргич
ЦФ
90
Vaso Vasic
ЦФ
59
Йорди Верманн
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Янг Бойз
25
Абдулла Лайдани
ВР
45
Александр Янкевиц
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
32
Фабиан Ридер
ЦП
4
Венсан Сьерро
ЦП
9
Вилфрид Канга
ЦФ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Люцерн
1
Паскаль Лорец
ВР
66
Давид Домгени
ЦЗ
20
Noah Rupp
ЦП
10
Лорик Эмини
ЦП
27
Варол Тасар
ЦФ
22
Yvan Alounga
ЦФ
3-1-3-1-2
16
фон Бальмус
25
Гарсия
5
Бюрги
30
Хефти
35
Мартинс
30
Лаупер
20
Эбишер
16
Фасснахт
13
Нгамале
12
Элиа
9
Джордан
3-3-5
24
Сидлер
15
Бюрх
17
10
Шульц
4
Гентнер
10
Кампо
23
Угринич
59
Верманн
90
39
Соргич
27
Чумич
25
Гарсия
9
Канга
9
Канга
25
Гарсия
5
Бюрги
21
Лефор
21
Лефор
5
Бюрги
30
Хефти
23
Масейрас
23
Масейрас
30
Хефти
9
Джордан
4
Сьерро
4
Сьерро
9
Джордан
16
Фасснахт
10
Мамбимби
10
Мамбимби
16
Фасснахт
27
Чумич
27
Тасар
27
Тасар
27
Чумич
Остались в запасе
Янг Бойз
Люцерн
25
Абдулла Лайдани
ВР
45
Александр Янкевиц
ВР
10
Миралем Сулеймани
ЛП
32
Фабиан Ридер
ЦП
Главный тренер
Давид Вагнер
1
Паскаль Лорец
ВР
66
Давид Домгени
ЦЗ
20
Noah Rupp
ЦП
10
Лорик Эмини
ЦП
22
Yvan Alounga
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Остались в запасе
25
Абдулла Лайдани
ВР
45
Александр Янкевиц
ВР
10
Миралем Сулеймани
ЛП
32
Фабиан Ридер
ЦП
Остались в запасе
1
Паскаль Лорец
ВР
66
Давид Домгени
ЦЗ
20
Noah Rupp
ЦП
10
Лорик Эмини
ЦП
22
Yvan Alounga
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Главный тренер
Маркус Баббель
Статистика матча Янг Бойз - Люцерн
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Информация о матче
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
Новости команд
Все
Янг Бойз
Люцерн
«Штутгарт» – «Янг Бойз»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026
29 января
«Штутгарт» – «Янг Бойз»: прогноз и ставки на матч 29 января 2026 с коэффициентом 1.84
28 января
Лига Европы. Эмери победил Тедеско, Станкович выиграл с «Црвеной Звездой» и другие результаты
22 января
«Янг Бойз» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2026
22 января
«Янг Бойз» – «Лион»: прогноз и ставки на матч 22 января 2026 с коэффициентом 1.45
21 января
«Штутгарт» – «Янг Бойз»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026
29 января
«Штутгарт» – «Янг Бойз»: прогноз и ставки на матч 29 января 2026 с коэффициентом 1.84
28 января
Лига Европы. Эмери победил Тедеско, Станкович выиграл с «Црвеной Звездой» и другие результаты
22 января
«Янг Бойз» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2026
22 января
«Янг Бойз» – «Лион»: прогноз и ставки на матч 22 января 2026 с коэффициентом 1.45
21 января
«Люцерн» подписал экс-игрока сборной Германии
2022.08.24 23:23
1
Гол Чалова принес «Базелю» крупную победу над «Люцерном»
2022.04.24 19:26
1
Семин — о поражении от «Люцерна»: «На данном этапе результат не играет никакой роли»
2018.01.18 23:32
3
Чорлука появился на поле впервые с апреля, Ари — с июля
2018.01.18 20:47
1
Товарищеские матчи. «Локомотив» разгромно уступил «Люцерну», «Шанхай СИПГ» обыграл «Спартак»
2018.01.18 19:55
25
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+