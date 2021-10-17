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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Санкт-Галлен - Серветт
Санкт-Галлен - Серветт: обзор матча 17 октября 2021
Санкт-Галлен
17.10.2021, воскресенье, 17:30
Швейцария. Суперлига, 10 тур
2 : 1
Завершен
Серветт
35'
К. Дуа
90+3'
Ж. Гуйемено
85'
С. Руй
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Санкт-Галлен - Серветт
Желтая карточка
Л. Гертлер
90'
+5
ГОЛ! 2:1!
Ж. Гуйемено
Пас отдал
Ф. Шуберт
90'
+3
Замена
Ф. Шуберт
️️️️
К. Дуа
88'
85'
ГОЛ! 1:1!
С. Руй
Пас отдал
М. Стеванович
81'
Желтая карточка
А. Антунес
79'
Желтая карточка
С. Руй
Желтая карточка
Ж. Гуйемено
76'
64'
Замена
Д. Дулин
️️️️
Б. Кеспедес
64'
Замена
М. Диалло
️️️️
А. Сотье
Замена
Ж. Гуйемено
️️️️
А. Бесио
61'
Замена
Э. Йуан
️️️️
В. Руис
61'
46'
Замена
А. Антунес
️️️️
К. Имери
ГОЛ! 1:0!
К. Дуа
Пас отдал
Л. Гертлер
35'
Желтая карточка
M. Nuhu
27'
20'
Желтая карточка
Б. Кеспедес
Замена
B. Traore
️️️️
M. Kempter
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
24
Michael Kempter
ЦЗ
4
Базиль Стильхарт
ЦП
16
Лукас Гертлер
ЦП
30
Виктор Руис
ЦП
0
N. Luchinger
ЦФ
3
M. Nuhu
ЦФ
17
Усман Диаките
ЦФ
11
Salifou Diarrassouba
ЦФ
23
Алессио Бесио
ЦФ
9
Квадво Дуа
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Серветт
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
32
Антони Сотье
ЦЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
30
Кастриот Имери
ОП
10
Борис Кеспедес
ЦП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
25
Тео Валь
ЦП
23
Ронни Роделен
ЦФ
8
Алекс Шалк
ЦФ
12
Эдин Омераджич
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Санкт-Галлен
23
Бетим Фазлийи
ЦП
8
Leonhard Munst
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
27
Элье Йуан
ЦФ
6
Патрик Суттер
ЦФ
15
Евклидес Кабраль
ЦФ
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
21
Boubacar Traore
ЦФ
Серветт
20
Papu Mendes
ЦП
90
Steven Deana
ЦФ
25
Мусса Диалло
ЦФ
3
Николя Вуйоз
ЦФ
19
Йоан Северен
ЦФ
8
Алексис Антунес
ЦФ
0
N. Pedat
ЦФ
28
Давид Дулин
ЦФ
1-3-5
1
Зиги
24
4
Стильхарт
16
Гертлер
30
Руис
17
Диаките
9
Дуа
23
Бесио
11
3
4-1-3-3
32
Сотье
4
Руй
23
Сассо
3
Клиши
30
Имери
10
Кеспедес
9
Стеванович
25
Валь
12
Омераджич
8
Шалк
23
Роделен
23
Бесио
21
Гуйемено
21
Гуйемено
23
Бесио
9
Дуа
10
Шуберт
10
Шуберт
9
Дуа
30
Руис
27
Йуан
27
Йуан
30
Руис
24
21
21
24
32
Сотье
25
Диалло
25
Диалло
32
Сотье
30
Имери
8
Антунес
8
Антунес
30
Имери
10
Кеспедес
28
Дулин
28
Дулин
10
Кеспедес
Остались в запасе
Санкт-Галлен
Серветт
23
Бетим Фазлийи
ЦП
8
Leonhard Munst
ЦП
6
Патрик Суттер
ЦФ
15
Евклидес Кабраль
ЦФ
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
20
Papu Mendes
ЦП
90
Steven Deana
ЦФ
3
Николя Вуйоз
ЦФ
19
Йоан Северен
ЦФ
0
N. Pedat
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Остались в запасе
23
Бетим Фазлийи
ЦП
8
Leonhard Munst
ЦП
6
Патрик Суттер
ЦФ
15
Евклидес Кабраль
ЦФ
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
Остались в запасе
20
Papu Mendes
ЦП
90
Steven Deana
ЦФ
3
Николя Вуйоз
ЦФ
19
Йоан Северен
ЦФ
0
N. Pedat
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Главный тренер
Ален Гейгер
Статистика матча Санкт-Галлен - Серветт
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Информация о матче
Стадион:
Зиттерштадион
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