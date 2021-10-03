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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Серветт - Янг Бойз
Серветт - Янг Бойз: обзор матча 03 октября 2021
Серветт
03.10.2021, воскресенье, 17:30
Швейцария. Суперлига, 9 тур
0 : 6
Завершен
Янг Бойз
45+1'
М. Нгамале (П)
48'
К. Фасснахт
53'
В. Канга
69'
К. Фасснахт
73'
К. Фасснахт
76'
В. Канга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Серветт - Янг Бойз
79'
Желтая карточка
С. Лаупер
Замена
Й. Северен
️️️️
В. Сассо
77'
Замена
М. Диалло
️️️️
Г. Кюи
77'
76'
ГОЛ! 0:6!
В. Канга
74'
Замена
В. Сьерро
️️️️
К. Фасснахт
73'
ГОЛ! 0:5!
К. Фасснахт
71'
Желтая карточка
У. Гарсия
Желтая карточка
А. Сотье
70'
69'
ГОЛ! 0:4!
К. Фасснахт
Пас отдал
Ф. Мамбимби
63'
Замена
М. Сулеймани
️️️️
М. Нгамале
63'
Замена
Н. Бюрги
️️️️
М. Камара
Замена
А. Антунес
️️️️
К. Имери
63'
Замена
Г. Кюи
️️️️
Р. Роделен
62'
53'
ГОЛ! 0:3!
В. Канга
Пас отдал
Ф. Мамбимби
48'
ГОЛ! 0:2!
К. Фасснахт
Пас отдал
Ф. Мамбимби
46'
Замена
М. Эбишер
️️️️
Ф. Ридер
46'
Замена
Ф. Мамбимби
️️️️
М. Элиа
45'
+1
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Нгамале
Красная карточка
Ж. Фрик
44'
35'
Желтая карточка
К. Фасснахт
32'
Желтая карточка
М. Камара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
32
Антони Сотье
ЦЗ
30
Кастриот Имери
ОП
10
Борис Кеспедес
ЦП
25
Тео Валь
ЦП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
23
Ронни Роделен
ЦФ
8
Алекс Шалк
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
35
Кристофер Мартинс
ОП
32
Фабиан Ридер
ЦП
30
Сандро Лаупер
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
9
Вилфрид Канга
ЦФ
12
Мешак Элиа
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Серветт
34
Роджерио Ньякосси
ЦЗ
17
Рикардо Азеведо
ЦП
12
Эдин Омераджич
ЦФ
25
Мусса Диалло
ЦФ
19
Йоан Северен
ЦФ
3
Николя Вуйоз
ЦФ
8
Алексис Антунес
ЦФ
28
Давид Дулин
ЦФ
99
Грейон Кюи
ЦФ
Янг Бойз
21
Жордан Лефор
ЛЗ
5
Николас Бюрги
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
4
Венсан Сьерро
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
4-1-3-2
32
Фрик
3
Клиши
23
Сассо
32
Сотье
4
Руй
30
Имери
10
Кеспедес
25
Валь
9
Стеванович
8
Шалк
23
Роделен
3-1-3-1-2
16
фон Бальмус
23
Масейрас
5
Камара
25
Гарсия
35
Мартинс
16
Фасснахт
30
Лаупер
32
Ридер
13
Нгамале
12
Элиа
9
Канга
Кюи
25
Диалло
25
Диалло
Кюи
23
Сассо
19
Северен
19
Северен
23
Сассо
30
Имери
8
Антунес
8
Антунес
30
Имери
23
Роделен
99
Кюи
99
Кюи
23
Роделен
5
Камара
5
Бюрги
5
Бюрги
5
Камара
13
Нгамале
10
Сулеймани
10
Сулеймани
13
Нгамале
16
Фасснахт
4
Сьерро
4
Сьерро
16
Фасснахт
32
Ридер
20
Эбишер
20
Эбишер
32
Ридер
12
Элиа
10
Мамбимби
10
Мамбимби
12
Элиа
Остались в запасе
Серветт
Янг Бойз
34
Роджерио Ньякосси
ЦЗ
17
Рикардо Азеведо
ЦП
12
Эдин Омераджич
ЦФ
3
Николя Вуйоз
ЦФ
28
Давид Дулин
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
21
Жордан Лефор
ЛЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Остались в запасе
34
Роджерио Ньякосси
ЦЗ
17
Рикардо Азеведо
ЦП
12
Эдин Омераджич
ЦФ
3
Николя Вуйоз
ЦФ
28
Давид Дулин
ЦФ
Остались в запасе
21
Жордан Лефор
ЛЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Главный тренер
Давид Вагнер
Статистика матча Серветт - Янг Бойз
1
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
Стад-де-Женев
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