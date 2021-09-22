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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Санкт-Галлен - Базель
Санкт-Галлен - Базель: обзор матча 22 сентября 2021
Санкт-Галлен
22.09.2021, среда, 21:30
Швейцария. Суперлига, 7 тур
0 : 2
Завершен
Базель
15'
А. Кабрал
86'
А. Кабрал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Санкт-Галлен - Базель
86'
ГОЛ! 0:2!
А. Кабрал
Пас отдал
Д. Малес
Замена
B. Traore
️️️️
M. Kempter
82'
Вторая желтая
Б. Фазлийи
81'
80'
Замена
М. Паласиос
️️️️
Д. Ндой
80'
Замена
М. Ланг
️️️️
С. Лопес
77'
Желтая карточка
Т. Джака
71'
Замена
Д. Малес
️️️️
Ф. Фрай
Замена
Б. Стильхарт
️️️️
N. Luchinger
69'
62'
Замена
Т. Джака
️️️️
В. Бюргер
62'
Замена
П. Касами
️️️️
В. Штокер
58'
Желтая карточка
Д. Ндой
Замена
А. Бесио
️️️️
К. Дуа
46'
34'
Желтая карточка
Л. Миллар
Желтая карточка
Л. Гертлер
25'
Желтая карточка
Б. Фазлийи
22'
15'
ГОЛ! 0:1!
А. Кабрал
Пас отдал
Л. Миллар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
24
Michael Kempter
ЦЗ
23
Бетим Фазлийи
ЦП
16
Лукас Гертлер
ЦП
30
Виктор Руис
ЦП
9
Квадво Дуа
ЦФ
0
N. Luchinger
ЦФ
17
Усман Диаките
ЦФ
27
Элье Йуан
ЦФ
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Базель
13
Хайнц Линднер
ВР
18
Рауль Петретта
ЛЗ
18
Серхио Лопес
ЦЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
17
Лайам Миллар
ЛВ
20
Фабиан Фрай
ЦП
18
Вутер Бюргер
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Санкт-Галлен
26
Tim Staubli
ЦП
8
Leonhard Munst
ЦП
4
Базиль Стильхарт
ЦП
21
Boubacar Traore
ЦФ
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
3
M. Nuhu
ЦФ
15
Евклидес Кабраль
ЦФ
22
Айзек Шмидт
ЦФ
23
Алессио Бесио
ЦФ
Базель
5
Михаэль Ланг
ПЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
34
Таулант Джака
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
20
Матиас Паласиос
АП
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
28
Феликс Гебхардт
ЦФ
34
Нассер Джига
ЦФ
19
Дариан Малес
ЦФ
2-3-5
1
Зиги
20
Стержиу
24
23
Фазлийи
16
Гертлер
30
Руис
0
10
Шуберт
27
Йуан
17
Диаките
9
Дуа
4-3-2-1
13
Линднер
18
Лопес
5
Джемерт
3
Пельмар
18
Петретта
20
Фрай
18
Бюргер
14
Штокер
14
Ндой
17
Миллар
19
Кабрал
0
4
Стильхарт
4
Стильхарт
0
24
21
21
24
9
Дуа
23
Бесио
23
Бесио
9
Дуа
18
Лопес
5
Ланг
5
Ланг
18
Лопес
18
Бюргер
34
Джака
34
Джака
18
Бюргер
14
Штокер
23
Касами
23
Касами
14
Штокер
14
Ндой
20
Паласиос
20
Паласиос
14
Ндой
20
Фрай
19
Малес
19
Малес
20
Фрай
Остались в запасе
Санкт-Галлен
Базель
26
Tim Staubli
ЦП
8
Leonhard Munst
ЦП
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
3
M. Nuhu
ЦФ
15
Евклидес Кабраль
ЦФ
22
Айзек Шмидт
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
15
Томаш Тавареш
ПЗ
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
28
Феликс Гебхардт
ЦФ
34
Нассер Джига
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Остались в запасе
26
Tim Staubli
ЦП
8
Leonhard Munst
ЦП
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
3
M. Nuhu
ЦФ
15
Евклидес Кабраль
ЦФ
22
Айзек Шмидт
ЦФ
Остались в запасе
15
Томаш Тавареш
ПЗ
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
28
Феликс Гебхардт
ЦФ
34
Нассер Джига
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Главный тренер
Марсель Коллер
Статистика матча Санкт-Галлен - Базель
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
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Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Информация о матче
Стадион:
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