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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Базель - Янг Бойз
Базель - Янг Бойз: обзор матча 29 августа 2021
Базель
29.08.2021, воскресенье, 17:30
Швейцария. Суперлига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Янг Бойз
52'
С. Эспозито
20'
Джордан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Базель - Янг Бойз
Желтая карточка
М. Паласиос
90'
+6
90'
+2
Замена
С. Лаупер
️️️️
М. Эбишер
90'
+2
Замена
Ф. Ридер
️️️️
К. Мартинс
Желтая карточка
Р. Петретта
87'
86'
Замена
В. Сьерро
️️️️
К. Фасснахт
Замена
А. Пулулу
️️️️
Л. Миллар
83'
75'
Замена
Ф. Мамбимби
️️️️
М. Элиа
Замена
М. Паласиос
️️️️
В. Штокер
72'
Замена
М. Ланг
️️️️
С. Лопес
72'
71'
Желтая карточка
С. Зесигер
Замена
Д. Малес
️️️️
С. Эспозито
68'
67'
Желтая карточка
М. Нгамале
ГОЛ! 1:1!
С. Эспозито
52'
46'
Замена
С. Хефти
️️️️
Джордан
43'
Вторая желтая
К. Масейрас
41'
Желтая карточка
К. Масейрас
Желтая карточка
А. Кабрал
41'
38'
Желтая карточка
М. Эбишер
20'
ГОЛ! 0:1!
Джордан
Пас отдал
М. Элиа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
13
Хайнц Линднер
ВР
18
Рауль Петретта
ЛЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
18
Серхио Лопес
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
20
Фабиан Фрай
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
17
Лайам Миллар
ЦФ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
35
Кристофер Мартинс
ОП
20
Михел Эбишер
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
12
Мешак Элиа
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Базель
1
Джордже Николич
ВР
5
Михаэль Ланг
ПЗ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
34
Таулант Джака
ЦП
19
Дариан Малес
ЦФ
20
Матиас Паласиос
ЦФ
9
Кали Сене
ЦФ
Янг Бойз
91
Гийом Февр
ВР
30
Сильвен Хефти
ПЗ
30
Сандро Лаупер
ЦП
32
Фабиан Ридер
ЦП
4
Венсан Сьерро
ЦП
9
Вилфрид Канга
ЦФ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
4-3-3
13
Линднер
18
Петретта
18
Лопес
3
Пельмар
5
Джемерт
20
Фрай
23
Касами
14
Штокер
19
Кабрал
94
Эспозито
17
Миллар
4-1-2-1-2
16
фон Бальмус
23
Масейрас
15
Зесигер
5
Камара
25
Гарсия
35
Мартинс
16
Фасснахт
20
Эбишер
13
Нгамале
9
Джордан
12
Элиа
17
Миллар
9
Пулулу
9
Пулулу
17
Миллар
18
Лопес
5
Ланг
5
Ланг
18
Лопес
94
Эспозито
19
Малес
19
Малес
94
Эспозито
14
Штокер
20
Паласиос
20
Паласиос
14
Штокер
9
Джордан
30
Хефти
30
Хефти
9
Джордан
20
Эбишер
30
Лаупер
30
Лаупер
20
Эбишер
35
Мартинс
32
Ридер
32
Ридер
35
Мартинс
16
Фасснахт
4
Сьерро
4
Сьерро
16
Фасснахт
12
Элиа
10
Мамбимби
10
Мамбимби
12
Элиа
Остались в запасе
Базель
Янг Бойз
1
Джордже Николич
ВР
34
Таулант Джака
ЦП
9
Кали Сене
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
9
Вилфрид Канга
ЦФ
91
Гийом Февр
ВР
Главный тренер
Давид Вагнер
Остались в запасе
1
Джордже Николич
ВР
34
Таулант Джака
ЦП
9
Кали Сене
ЦФ
Остались в запасе
9
Вилфрид Канга
ЦФ
91
Гийом Февр
ВР
Главный тренер
Марсель Коллер
Главный тренер
Давид Вагнер
Статистика матча Базель - Янг Бойз
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
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Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
Сент Якоб-Парк
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