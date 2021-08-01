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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Санкт-Галлен - Люцерн
Санкт-Галлен - Люцерн: обзор матча 01 августа 2021
Санкт-Галлен
01.08.2021, воскресенье, 15:15
Швейцария. Суперлига, 2 тур
2 : 2
Завершен
Люцерн
1'
В. Руис
13'
Б. Бабич
82'
Ф. Угринич
90+6'
В. Тасар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Санкт-Галлен - Люцерн
90'
+6
ГОЛ! 2:2!
В. Тасар
82'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Угринич
Пас отдал
С. Сидлер
80'
Замена
С. Сидлер
️️️️
П. Фаркаш
Желтая карточка
Л. Гертлер
70'
70'
Желтая карточка
Л. Эмини
69'
Красная карточка
М. Шульц
67'
Замена
Л. Эмини
️️️️
Y. Alounga
Желтая карточка
Б. Стильхарт
64'
61'
Замена
H. Badstuber
️️️️
S. Grether
Замена
Б. Стильхарт
️️️️
А. Бесио
46'
Замена
Ф. Шуберт
️️️️
Б. Бабич
46'
44'
Желтая карточка
И. Ндиайе
Вторая желтая
Э. Йуан
26'
Желтая карточка
Э. Йуан
16'
ГОЛ! 2:0!
Б. Бабич
Пас отдал
А. Бесио
13'
ГОЛ! 1:0!
В. Руис
Пас отдал
Б. Бабич
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
24
Michael Kempter
ЦЗ
23
Бетим Фазлийи
ЦП
30
Виктор Руис
ЦП
16
Лукас Гертлер
ЦП
27
Элье Йуан
ЦФ
27
Борис Бабич
ЦФ
17
Усман Диаките
ЦФ
0
N. Luchinger
ЦФ
23
Алессио Бесио
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Люцерн
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
15
Марко Бюрх
ЦЗ
17
Simon Grether
ЦЗ
17
Мартин Фридек
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
10
Марвин Шульц
ЦП
22
Yvan Alounga
ЦФ
90
Vaso Vasic
ЦФ
27
Варол Тасар
ЦФ
23
Филип Угринич
ЦФ
7
Ибраима Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Санкт-Галлен
21
Жереми Гуйемено
ЦП
4
Базиль Стильхарт
ЦП
26
Tim Staubli
ЦП
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
9
Квадво Дуа
ЦФ
15
Евклидес Кабраль
ЦФ
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
Люцерн
28
Holger Badstuber
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ПЗ
10
Лорик Эмини
ЦП
66
Давид Домгени
ЦФ
59
Йорди Верманн
ЦФ
2-3-5
1
Зиги
20
Стержиу
24
23
Фазлийи
30
Руис
16
Гертлер
27
Бабич
23
Бесио
0
17
Диаките
27
Йуан
3-3-5
29
Фаркаш
15
Бюрх
17
17
Фридек
4
Гентнер
10
Шульц
22
7
Ндиайе
23
Угринич
27
Тасар
90
23
Бесио
4
Стильхарт
4
Стильхарт
23
Бесио
27
Бабич
10
Шуберт
10
Шуберт
27
Бабич
17
28
28
17
29
Фаркаш
24
Сидлер
24
Сидлер
29
Фаркаш
22
10
Эмини
10
Эмини
22
Остались в запасе
Санкт-Галлен
Люцерн
21
Жереми Гуйемено
ЦП
26
Tim Staubli
ЦП
9
Квадво Дуа
ЦФ
15
Евклидес Кабраль
ЦФ
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
66
Давид Домгени
ЦФ
59
Йорди Верманн
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Остались в запасе
21
Жереми Гуйемено
ЦП
26
Tim Staubli
ЦП
9
Квадво Дуа
ЦФ
15
Евклидес Кабраль
ЦФ
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
Остались в запасе
66
Давид Домгени
ЦФ
59
Йорди Верманн
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Главный тренер
Маркус Баббель
Статистика матча Санкт-Галлен - Люцерн
3
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Информация о матче
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