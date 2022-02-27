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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Реймс
Монако - Реймс: обзор матча 27 февраля 2022
Монако
27.02.2022, воскресенье, 15:00
Франция. Лига 1, 26 тур
1 : 2
Завершен
Реймс
55'
В. Бен-Йеддер
85'
К. Фолланд (АГ)
90+3'
Н. Мбюкю
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монако - Реймс
90'
+3
ГОЛ! 1:2!
Н. Мбюкю
Пас отдал
А. Зенели
Замена
К. Матсима
️️️️
К. Фолланд
90'
+1
Вторая желтая
Ж. Лукас
88'
Желтая карточка
Ж. Лукас
86'
85'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
К. Фолланд
Замена
Э. Матацо
️️️️
Ю. Фофана
80'
80'
Замена
А. Зенели
️️️️
Д. Лопи
73'
Замена
К. Думбия
️️️️
А. Флипс
73'
Замена
И. Кеббаль
️️️️
М. ван Берген
65'
Замена
Н. Мбюкю
️️️️
Ф. Хорнби
65'
Замена
М. Аделин
️️️️
Конан
ГОЛ! 1:0!
В. Бен-Йеддер
Пас отдал
С. Диоп
55'
42'
Желтая карточка
М. Манетси
27'
Желтая карточка
Ф. Хорнби
Желтая карточка
А. Дисаси
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Александр Нюбель
ВР
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
24
Юссуф Фофана
ЦП
6
Жеан Лукас
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Реймс
1
Предраг Райкович
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
33
Конан
ЛЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
44
Максим Буси
ПЗ
5
Маршал Манетси
ОП
30
Дьон Лопи
ОП
5
Азор Матусива
ОП
70
Алексис Флипс
ПВ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
10
Фрейзер Хорнби
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Монако
1
Вито Манноне
ВР
5
Крислен Матсима
ЦЗ
99
Иллан Оку
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
8
Элиот Матацо
ЦП
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
41
Eric Ayiah
ЦФ
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
35
Энцо Валентем
ЦЗ
7
Мусса Думбия
ЛВ
9
Арбер Зенели
ЛВ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
6
Самбу Сиссоко
ЦП
5
Мартен Аделин
ЦП
10
Илан Кеббаль
АП
11
Камори Думбия
АП
3-2-3-2
1
Нюбель
21
Дисаси
3
Марипан
2
Вандерсон
24
Фофана
6
Лукас
4
Якобс
10
Диоп
10
Мартинш
31
Фолланд
10
Бен-Йеддер
4-3-1-2
1
Райкович
44
Буси
2
Локо
4
Фас
33
Конан
5
Манетси
30
Лопи
5
Матусива
70
Флипс
10
Хорнби
7
ван Берген
31
Фолланд
5
Матсима
5
Матсима
31
Фолланд
24
Фофана
8
Матацо
8
Матацо
24
Фофана
33
Конан
5
Аделин
5
Аделин
33
Конан
7
ван Берген
10
Кеббаль
10
Кеббаль
7
ван Берген
70
Флипс
11
Думбия
11
Думбия
70
Флипс
30
Лопи
9
Зенели
9
Зенели
30
Лопи
10
Хорнби
11
Мбюкю
11
Мбюкю
10
Хорнби
Остались в запасе
Монако
Реймс
1
Вито Манноне
ВР
99
Иллан Оку
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
41
Eric Ayiah
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
23
Йехван Диуф
ВР
35
Энцо Валентем
ЦЗ
6
Самбу Сиссоко
ЦП
7
Мусса Думбия
ЛВ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
99
Иллан Оку
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
41
Eric Ayiah
ЦФ
Остались в запасе
23
Йехван Диуф
ВР
35
Энцо Валентем
ЦЗ
6
Самбу Сиссоко
ЦП
7
Мусса Думбия
ЛВ
Главный тренер
Филипп Клеман
Главный тренер
Оскар Гарсия
Статистика матча Монако - Реймс
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
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