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Сент-Этьен - Бордо

18.09.2021, Суббота, 22:00 мск Сент-Этьен, стадион Жеффруа-Гишар Франция. Лига 1, 6 тур Сент-Этьен - Бордо
Франция. Лига 1 (2020/2021)
32 тур
11 апреля, воскресенье 16:00 Сент-Этьен 4:1 Бордо
15 тур
16 декабря, среда 23:00 Бордо 1:2 Сент-Этьен
Франция. Лига 1 (2019/2020)
28 тур
8 марта, воскресенье 17:00 Сент-Этьен 1:1 Бордо
10 тур
20 октября, воскресенье 16:00 Бордо 0:1 Сент-Этьен
Франция. Лига 1 (2018/2019)
32 тур
14 апреля, воскресенье 18:00 Сент-Этьен 3:0 Бордо
16 тур
5 декабря, среда 21:00 Бордо 3:2 Сент-Этьен
Франция. Лига 1 (2017/2018)
36 тур
6 мая, воскресенье 16:00 Сент-Этьен 1:3 Бордо
15 тур
28 ноября, вторник 23:00 Бордо 3:0 Сент-Этьен
Франция. Лига 1 (2016/2017)
36 тур
5 мая, пятница 21:45 Сент-Этьен 2:2 Бордо
1 тур
13 августа, суббота 18:00 Бордо 3:2 Сент-Этьен
Франция. Лига 1 (2015/2016)
25 тур
7 февраля, воскресенье 19:00 Бордо 1:4 Сент-Этьен
2 тур
15 августа, суббота 18:00 Сент-Этьен 1:1 Бордо
Франция. Лига 1 (2014/2015)
25 тур
15 февраля, воскресенье 16:00 Бордо 1:0 Сент-Этьен
7 тур
25 сентября, четверг 23:00 Сент-Этьен 1:1 Бордо
Франция. Лига 1 (2013/2014)
22 тур
26 января, воскресенье 20:00 Бордо 2:0 Сент-Этьен
4 тур
1 сентября, воскресенье 16:00 Сент-Этьен 2:1 Бордо
Франция. Лига 1 (2012/2013)
35 тур
3 мая, пятница 22:30 Сент-Этьен 0:0 Бордо
17 тур
13 декабря, четверг 23:59 Бордо 0:0 Сент-Этьен
Франция. Лига 1 (2011/2012)
38 тур
20 мая, воскресенье 23:00 Сент-Этьен 2:3 Бордо
1 тур
7 августа, воскресенье 23:00 Бордо 1:2 Сент-Этьен
Франция. Лига 1 (2010/2011)
32 тур
24 апреля, воскресенье 19:00 Бордо 2:0 Сент-Этьен
16 тур
5 декабря, воскресенье 23:00 Сент-Этьен 2:2 Бордо
Франция. Кубок лиги (2010/2011)
1/8 финала
26 октября, вторник 22:45 Сент-Этьен 1:0 Бордо
1/8 финала
26 октября, вторник 22:45 Сент-Этьен 1:0 Бордо
Франция. Лига 1 (2009/2010)
24 тур
14 февраля, воскресенье 23:00 Бордо 3:1 Сент-Этьен
8 тур
3 октября, суббота 21:00 Сент-Этьен 3:1 Бордо
Франция. Лига 1 (2008/2009)
25 тур
22 февраля, воскресенье 19:00 Сент-Этьен 1:1 Бордо
7 тур
28 сентября, воскресенье 23:00 Бордо 1:1 Сент-Этьен
Франция. Кубок (2008/2009)
1/32 финала
3 января, суббота 23:00 Бордо 0:1 Сент-Этьен
Франция. Лига 1 (2007/2008)
22 тур
24 января, четверг 22:55 Бордо 1:0 Сент-Этьен
4 тур
18 августа, суббота 22:00 Сент-Этьен 0:0 Бордо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 38 26 8 4 90:36 +54 86
2. Марсель 38 21 8 9 63:38 +25 71
3. Монако 38 20 9 9 65:40 +25 69
4. Ницца 38 20 7 11 52:36 +16 67
5. Ренн 38 20 6 12 82:40 +42 66
6. Страсбур 38 17 12 9 60:43 +17 63
7. Лион 38 17 11 10 66:51 +15 62
8. Ланс 38 17 11 10 62:48 +14 62
9. Нант 38 15 10 13 55:48 +7 55
10. Лилль 38 14 13 11 48:48 0 55
11. Брест 38 13 9 16 49:57 -8 48
12. Реймс 38 11 13 14 43:44 -1 46
13. Монпелье 38 12 7 19 49:61 -12 43
14. Анжер 38 10 11 17 44:55 -11 41
15. Труа 38 9 11 18 37:53 -16 38
16. Лорьян 38 8 12 18 35:63 -28 36
17. Клермон 38 9 9 20 38:69 -31 36
18. Сент-Этьен 38 7 11 20 42:77 -35 32
19. Метц 38 6 13 19 35:69 -34 31
20. Бордо 38 6 13 19 52:91 -39 31
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