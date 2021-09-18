Сент-Этьен - Бордо

|32 тур
|11 апреля, воскресенье
|16:00
|Сент-Этьен
|4:1
|Бордо
|15 тур
|16 декабря, среда
|23:00
|Бордо
|1:2
|Сент-Этьен
|32 тур
|11 апреля, воскресенье
|16:00
|Сент-Этьен
|4:1
|Бордо
|15 тур
|16 декабря, среда
|23:00
|Бордо
|1:2
|Сент-Этьен
|28 тур
|8 марта, воскресенье
|17:00
|Сент-Этьен
|1:1
|Бордо
|10 тур
|20 октября, воскресенье
|16:00
|Бордо
|0:1
|Сент-Этьен
|32 тур
|14 апреля, воскресенье
|18:00
|Сент-Этьен
|3:0
|Бордо
|16 тур
|5 декабря, среда
|21:00
|Бордо
|3:2
|Сент-Этьен
|36 тур
|6 мая, воскресенье
|16:00
|Сент-Этьен
|1:3
|Бордо
|15 тур
|28 ноября, вторник
|23:00
|Бордо
|3:0
|Сент-Этьен
|36 тур
|5 мая, пятница
|21:45
|Сент-Этьен
|2:2
|Бордо
|1 тур
|13 августа, суббота
|18:00
|Бордо
|3:2
|Сент-Этьен
|25 тур
|7 февраля, воскресенье
|19:00
|Бордо
|1:4
|Сент-Этьен
|2 тур
|15 августа, суббота
|18:00
|Сент-Этьен
|1:1
|Бордо
|25 тур
|15 февраля, воскресенье
|16:00
|Бордо
|1:0
|Сент-Этьен
|7 тур
|25 сентября, четверг
|23:00
|Сент-Этьен
|1:1
|Бордо
|22 тур
|26 января, воскресенье
|20:00
|Бордо
|2:0
|Сент-Этьен
|4 тур
|1 сентября, воскресенье
|16:00
|Сент-Этьен
|2:1
|Бордо
|35 тур
|3 мая, пятница
|22:30
|Сент-Этьен
|0:0
|Бордо
|17 тур
|13 декабря, четверг
|23:59
|Бордо
|0:0
|Сент-Этьен
|38 тур
|20 мая, воскресенье
|23:00
|Сент-Этьен
|2:3
|Бордо
|1 тур
|7 августа, воскресенье
|23:00
|Бордо
|1:2
|Сент-Этьен
|32 тур
|24 апреля, воскресенье
|19:00
|Бордо
|2:0
|Сент-Этьен
|16 тур
|5 декабря, воскресенье
|23:00
|Сент-Этьен
|2:2
|Бордо
|1/8 финала
|26 октября, вторник
|22:45
|Сент-Этьен
|1:0
|Бордо
|1/8 финала
|26 октября, вторник
|22:45
|Сент-Этьен
|1:0
|Бордо
|24 тур
|14 февраля, воскресенье
|23:00
|Бордо
|3:1
|Сент-Этьен
|8 тур
|3 октября, суббота
|21:00
|Сент-Этьен
|3:1
|Бордо
|25 тур
|22 февраля, воскресенье
|19:00
|Сент-Этьен
|1:1
|Бордо
|7 тур
|28 сентября, воскресенье
|23:00
|Бордо
|1:1
|Сент-Этьен
|1/32 финала
|3 января, суббота
|23:00
|Бордо
|0:1
|Сент-Этьен
|22 тур
|24 января, четверг
|22:55
|Бордо
|1:0
|Сент-Этьен
|4 тур
|18 августа, суббота
|22:00
|Сент-Этьен
|0:0
|Бордо
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|ПСЖ
|38
|26
|8
|4
|90:36
|+54
|86
|2.
|Марсель
|38
|21
|8
|9
|63:38
|+25
|71
|3.
|Монако
|38
|20
|9
|9
|65:40
|+25
|69
|4.
|Ницца
|38
|20
|7
|11
|52:36
|+16
|67
|5.
|Ренн
|38
|20
|6
|12
|82:40
|+42
|66
|6.
|Страсбур
|38
|17
|12
|9
|60:43
|+17
|63
|7.
|Лион
|38
|17
|11
|10
|66:51
|+15
|62
|8.
|Ланс
|38
|17
|11
|10
|62:48
|+14
|62
|9.
|Нант
|38
|15
|10
|13
|55:48
|+7
|55
|10.
|Лилль
|38
|14
|13
|11
|48:48
|0
|55
|11.
|Брест
|38
|13
|9
|16
|49:57
|-8
|48
|12.
|Реймс
|38
|11
|13
|14
|43:44
|-1
|46
|13.
|Монпелье
|38
|12
|7
|19
|49:61
|-12
|43
|14.
|Анжер
|38
|10
|11
|17
|44:55
|-11
|41
|15.
|Труа
|38
|9
|11
|18
|37:53
|-16
|38
|16.
|Лорьян
|38
|8
|12
|18
|35:63
|-28
|36
|17.
|Клермон
|38
|9
|9
|20
|38:69
|-31
|36
|18.
|Сент-Этьен
|38
|7
|11
|20
|42:77
|-35
|32
|19.
|Метц
|38
|6
|13
|19
|35:69
|-34
|31
|20.
|Бордо
|38
|6
|13
|19
|52:91
|-39
|31