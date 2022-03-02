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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Джонстон - Рейнджерс
Сент-Джонстон - Рейнджерс: обзор матча 02 марта 2022
Сент-Джонстон
02.03.2022, среда, 22:45
Шотландия. Премьер-лига, 29 тур
0 : 1
Завершен
Рейнджерс
3'
Г. Камара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Джонстон - Рейнджерс
Замена
M. O'Halloran
️️️️
М. Хальберг
84'
Замена
Т. Бэйр
️️️️
C. Hendry
84'
Замена
C. MacPherson
️️️️
А. Кроуфорд
78'
Замена
С. Мэй
️️️️
N. Çiftçi
77'
Желтая карточка
М. Хальберг
63'
3'
ГОЛ! 0:1!
Г. Камара
Пас отдал
А. Морелос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Джонстон
12
Elliot Parish
ВР
2
Джеймс Браун
ЦЗ
4
Лайам Гордон
ЦЗ
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
5
Мелькер Хальберг
ЦЗ
29
Jacob Butterfield
ЦП
7
Nadir Çiftçi
ЦФ
10
Том Санг
ЦФ
3
Tony Gallacher
ЦФ
21
Али Кроуфорд
ЦФ
14
Callum Hendry
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
6
Джон Ландстрем
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
18
Глен Камара
ЦП
18
Джо Арибо
ЦП
9
Альфредо Морелос
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Сент-Джонстон
5
John Mahon
ЦЗ
6
Дэн Клири
ЦЗ
8
Cameron MacPherson
ЦЗ
0
L. Craig
ЦП
17
Стиви Мэй
ЦФ
20
Ross Sinclair
ЦФ
99
Charlie Gilmour
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
17
Michael O'Halloran
ЦФ
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
22
Матеуш Жуковски
ЦЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
11
Скотт Райт
ЛВ
11
Алекс Лоури
АП
10
Фэшн Сакала
ЦФ
7
Кемар Руф
ЦФ
4-1-5
12
2
Браун
5
МакКарт
5
Хальберг
4
Гордон
29
10
Санг
14
21
Кроуфорд
3
7
4-4-1-1
1
МакГрегор
2
Тавернье
6
Голдсон
27
Балогун
3
Бейсси
37
Эрфилд
18
Камара
18
Арибо
6
Ландстрем
77
Кент
9
Морелос
21
Кроуфорд
8
8
21
Кроуфорд
7
17
Мэй
17
Мэй
7
14
9
Бэйр
9
Бэйр
14
5
Хальберг
17
17
5
Хальберг
Остались в запасе
Сент-Джонстон
Рейнджерс
5
John Mahon
ЦЗ
6
Дэн Клири
ЦЗ
0
L. Craig
ЦП
20
Ross Sinclair
ЦФ
99
Charlie Gilmour
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
33
Джон МакЛафлин
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
22
Матеуш Жуковски
ЦЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
11
Алекс Лоури
АП
11
Скотт Райт
ЛВ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
7
Кемар Руф
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Остались в запасе
5
John Mahon
ЦЗ
6
Дэн Клири
ЦЗ
0
L. Craig
ЦП
20
Ross Sinclair
ЦФ
99
Charlie Gilmour
ЦФ
Остались в запасе
33
Джон МакЛафлин
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
22
Матеуш Жуковски
ЦЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
11
Алекс Лоури
АП
11
Скотт Райт
ЛВ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
7
Кемар Руф
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Статистика матча Сент-Джонстон - Рейнджерс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Информация о матче
Стадион:
Макдиармид Парк
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