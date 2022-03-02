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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Мазервелл - Росс Каунти
Мазервелл - Росс Каунти: обзор матча 02 марта 2022
Мазервелл
02.03.2022, среда, 22:45
Шотландия. Премьер-лига, 29 тур
0 : 1
Завершен
Росс Каунти
15'
Ж. Унгбо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мазервелл - Росс Каунти
84'
Замена
Д. Самуэль
️️️️
Р. Чарльз-Кук
Замена
К. Слаттери
️️️️
S. Solholm Johansen
79'
Замена
Д. Робертс
️️️️
Ш. Госс
73'
57'
Замена
Б. Спиттал
️️️️
Ж. Унгбо
Замена
J. Efford
️️️️
К. Шилдс
57'
48'
Желтая карточка
Г. Пэтон
15'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ж. Унгбо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мазервелл
31
Лиам Келли
ВР
5
Марк О'Хара
ЦЗ
5
Рики Лами
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
29
Коннор Шилдс
ЦФ
16
Шон Госс
ЦФ
11
Каин Вулери
ЦФ
15
Sondre Solholm Johansen
ЦФ
4
Лайам Доннелли
ЦФ
99
Кевин ван Веен
ЦФ
33
Jake Carroll
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
2
Кейн Рэмси
ЦП
12
Гарри Пэтон
ЦП
22
Джордан Тиллсон
ЦП
20
Джек Болдуин
ЦФ
10
Джордан Уайт
ЦФ
77
Реган Чарльз-Кук
ЦФ
15
Жозеф Унгбо
ЦФ
18
Росс Каллахан
ЦФ
8
Коннор Рэндалл
ЦФ
4
Алекс Яковитти
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Мазервелл
40
Юхани Ояла
ЦЗ
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
29
Лайам Шоу
ОП
8
Каллум Слаттери
ЦП
12
Scott Fox
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
11
Джордан Робертс
ЦФ
26
Росс Тирни
ЦФ
28
Joseph Efford
ЦФ
Росс Каунти
29
Джейк Вокинс
ЦЗ
6
Бен Патон
ЦЗ
16
Блэйр Спиттал
ЦП
1
Росс Мунро
ЦФ
35
Деклан Драйсдейл
ЦФ
47
Adam Mackinnon
ЦФ
2
Джек Берроуз
ЦФ
9
Доминик Самуэль
ЦФ
44
Matthew Wright
ЦФ
3-5
31
Келли
5
О'Хара
5
Лами
2
О'Доннелл
15
33
99
ван Веен
4
Доннелли
11
Вулери
3-5
1
Лэйдлоу
2
Рэмси
12
Пэтон
22
Тиллсон
77
Чарльз-Кук
4
Яковитти
8
Рэндалл
18
Каллахан
15
Унгбо
15
8
Слаттери
8
Слаттери
15
16
Госс
11
Робертс
11
Робертс
16
Госс
29
Шилдс
28
28
29
Шилдс
15
Унгбо
16
Спиттал
16
Спиттал
15
Унгбо
77
Чарльз-Кук
9
Самуэль
9
Самуэль
77
Чарльз-Кук
Остались в запасе
Мазервелл
Росс Каунти
40
Юхани Ояла
ЦЗ
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
29
Лайам Шоу
ОП
12
Scott Fox
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
26
Росс Тирни
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
29
Джейк Вокинс
ЦЗ
6
Бен Патон
ЦЗ
1
Росс Мунро
ЦФ
35
Деклан Драйсдейл
ЦФ
47
Adam Mackinnon
ЦФ
2
Джек Берроуз
ЦФ
44
Matthew Wright
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Остались в запасе
40
Юхани Ояла
ЦЗ
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
29
Лайам Шоу
ОП
12
Scott Fox
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
26
Росс Тирни
ЦФ
Остались в запасе
29
Джейк Вокинс
ЦЗ
6
Бен Патон
ЦЗ
1
Росс Мунро
ЦФ
35
Деклан Драйсдейл
ЦФ
47
Adam Mackinnon
ЦФ
2
Джек Берроуз
ЦФ
44
Matthew Wright
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Статистика матча Мазервелл - Росс Каунти
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Информация о матче
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