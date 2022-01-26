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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Мазервелл - Хиберниан
Мазервелл - Хиберниан: обзор матча 26 января 2022
Мазервелл
26.01.2022, среда, 22:45
Шотландия. Премьер-лига, 23 тур
0 : 0
Завершен
Хиберниан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мазервелл - Хиберниан
Желтая карточка
К. ван Веен
87'
Замена
К. Слаттери
️️️️
Р. Тирни
85'
Желтая карточка
S. Solholm Johansen
84'
Замена
Л. Шоу
️️️️
Д. Робертс
84'
81'
Замена
К. Доидж
️️️️
Д. Ньюэлл
80'
Желтая карточка
П. МакГинн
76'
Замена
Э. Хендерсон
️️️️
Д. Кэмпбелл
76'
Замена
Д. Митчелл
️️️️
Л. Стивенсон
Вторая желтая
Л. Доннелли
73'
Замена
Р. Тирни
️️️️
К. Шилдс
66'
62'
Замена
Д. Райт
️️️️
К. Мюллер
Желтая карточка
Л. Доннелли
56'
26'
Желтая карточка
Л. Стивенсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мазервелл
31
Лиам Келли
ВР
22
Barry Maguire
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
19
Nathan McGinley
ЦФ
4
Лайам Доннелли
ЦФ
15
Sondre Solholm Johansen
ЦФ
16
Шон Госс
ЦФ
29
Коннор Шилдс
ЦФ
99
Кевин ван Веен
ЦФ
11
Джордан Робертс
ЦФ
33
Jake Carroll
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Хиберниан
1
Мэтт Мейси
ВР
16
Пол МакГинн
ЦЗ
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
5
Мелькер Хальберг
ЦЗ
28
Крис Кадден
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
33
Роки Бушири
ЦФ
32
Джош Кэмпбелл
ЦФ
8
Крис Мюллер
ЦФ
15
Кевин Нисбет
ЦФ
3
Джош Доиг
ЦФ
31
Джейк Дойл-Хейз
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Мазервелл
32
Victor Nirennold
ЦЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
29
Лайам Шоу
ОП
8
Каллум Слаттери
ЦП
12
Scott Fox
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
14
Justin Amaluzor
ЦФ
26
Росс Тирни
ЦФ
11
Каин Вулери
ЦФ
Хиберниан
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
23
Scott Allan
ЦП
20
Эван Хендерсон
АП
98
Мацей Дабровски
ЦФ
11
Деметри Митчелл
ЦФ
7
Дрей Райт
ЦФ
27
Кристиан Доидж
ЦФ
15
Jamie Murphy
ЦФ
14
James Scott
ЦФ
2-5
31
Келли
22
2
О'Доннелл
29
Шилдс
33
11
Робертс
99
ван Веен
16
Госс
3-2-5
1
Мейси
16
МакГинн
16
Стивенсон
5
Хальберг
28
Кадден
11
Ньюэлл
32
Кэмпбелл
31
Дойл-Хейз
3
Доиг
15
Нисбет
8
Мюллер
11
Робертс
29
Шоу
29
Шоу
11
Робертс
Тирни
8
Слаттери
8
Слаттери
Тирни
29
Шилдс
26
Тирни
26
Тирни
29
Шилдс
32
Кэмпбелл
20
Хендерсон
20
Хендерсон
32
Кэмпбелл
16
Стивенсон
11
Митчелл
11
Митчелл
16
Стивенсон
8
Мюллер
7
Райт
7
Райт
8
Мюллер
11
Ньюэлл
27
Доидж
27
Доидж
11
Ньюэлл
Остались в запасе
Мазервелл
Хиберниан
32
Victor Nirennold
ЦЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
12
Scott Fox
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
14
Justin Amaluzor
ЦФ
11
Каин Вулери
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
23
Scott Allan
ЦП
98
Мацей Дабровски
ЦФ
15
Jamie Murphy
ЦФ
14
James Scott
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Остались в запасе
32
Victor Nirennold
ЦЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
12
Scott Fox
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
14
Justin Amaluzor
ЦФ
11
Каин Вулери
ЦФ
Остались в запасе
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
23
Scott Allan
ЦП
98
Мацей Дабровски
ЦФ
15
Jamie Murphy
ЦФ
14
James Scott
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Главный тренер
Дэвид Грей
Статистика матча Мазервелл - Хиберниан
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Информация о матче
Стадион:
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