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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Хиберниан - Мазервелл
Хиберниан - Мазервелл: обзор матча 04 декабря 2021
Хиберниан
04.12.2021, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 17 тур
1 : 1
Завершен
Мазервелл
33'
К. Нисбет
61'
Т. Уотт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хиберниан - Мазервелл
90'
+2
Желтая карточка
Ш. Госс
Замена
S. Allan
️️️️
Д. Ньюэлл
83'
79'
Замена
К. Шилдс
️️️️
К. ван Веен
75'
Желтая карточка
К. ван Веен
Желтая карточка
Д. Кэмпбелл
74'
Замена
К. Доидж
️️️️
Д. Дойл-Хейз
73'
Замена
J. Murphy
️️️️
К. Кадден
69'
69'
Замена
J. Carroll
️️️️
Р. Лами
Желтая карточка
Д. Ньюэлл
64'
61'
ГОЛ! 1:1!
Т. Уотт
55'
Замена
Д. Робертс
️️️️
К. Вулери
42'
Желтая карточка
К. Слаттери
ГОЛ! 1:0!
К. Нисбет
Пас отдал
Д. Кэмпбелл
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хиберниан
1
Мэтт Мейси
ВР
16
Пол МакГинн
ЦЗ
5
Райан Портеус
ЦЗ
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
28
Крис Кадден
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
32
Джош Кэмпбелл
ЦФ
31
Джейк Дойл-Хейз
ЦФ
3
Джош Доиг
ЦФ
15
Кевин Нисбет
ЦФ
10
Мартин Бойл
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Мазервелл
31
Лиам Келли
ВР
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
5
Рики Лами
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
8
Каллум Слаттери
ЦП
11
Каин Вулери
ЦФ
19
Nathan McGinley
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
16
Шон Госс
ЦФ
99
Кевин ван Веен
ЦФ
32
Тони Уотт
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Хиберниан
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
13
Алекс Гогич
ОП
23
Scott Allan
ЦП
27
Кристиан Доидж
ЦФ
98
Мацей Дабровски
ЦФ
15
Jamie Murphy
ЦФ
Мазервелл
4
Liam David Grimshaw
ЦЗ
14
Robbie Crawford
ЦП
11
Джордан Робертс
ЦФ
12
Scott Fox
ЦФ
33
Jake Carroll
ЦФ
4
Лайам Доннелли
ЦФ
29
Коннор Шилдс
ЦФ
3-2-5
1
Мейси
16
МакГинн
5
Портеус
4
Хэнлон
28
Кадден
11
Ньюэлл
31
Дойл-Хейз
10
Бойл
15
Нисбет
3
Доиг
32
Кэмпбелл
3-1-5
31
Келли
2
О'Доннелл
5
Лами
15
8
Слаттери
19
32
Уотт
99
ван Веен
16
Госс
8
11
Ньюэлл
23
23
11
Ньюэлл
31
Дойл-Хейз
27
Доидж
27
Доидж
31
Дойл-Хейз
28
Кадден
15
15
28
Кадден
11
Вулери
11
Робертс
11
Робертс
11
Вулери
5
Лами
33
33
5
Лами
99
ван Веен
29
Шилдс
29
Шилдс
99
ван Веен
Остались в запасе
Хиберниан
Мазервелл
13
Алекс Гогич
ОП
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
98
Мацей Дабровски
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
4
Liam David Grimshaw
ЦЗ
14
Robbie Crawford
ЦП
12
Scott Fox
ЦФ
4
Лайам Доннелли
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Остались в запасе
13
Алекс Гогич
ОП
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
98
Мацей Дабровски
ЦФ
Остались в запасе
4
Liam David Grimshaw
ЦЗ
14
Robbie Crawford
ЦП
12
Scott Fox
ЦФ
4
Лайам Доннелли
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Главный тренер
Марк Макги
Статистика матча Хиберниан - Мазервелл
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Информация о матче
Стадион:
Истер Роад
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