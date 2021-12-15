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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Рейнджерс - Сент-Джонстон
Рейнджерс - Сент-Джонстон: обзор матча 15 декабря 2021
Рейнджерс
15.12.2021, среда, 22:45
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
2 : 0
Завершен
Сент-Джонстон
43'
А. Морелос
49'
Р. Кент
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рейнджерс - Сент-Джонстон
80'
Желтая карточка
Д. МакКарт
Замена
Н. Паттерсон
️️️️
Б. Баришич
79'
79'
Замена
C. Bryson
️️️️
J. Butterfield
72'
Желтая карточка
L. Craig
68'
Замена
В. Соломон-Отабор
️️️️
M. O'Halloran
Замена
Ф. Сакала
️️️️
Р. Кент
68'
Желтая карточка
С. Эрфилд
58'
ГОЛ! 2:0!
Р. Кент
Пас отдал
А. Морелос
49'
46'
Желтая карточка
Л. Гордон
46'
Замена
С. Мэй
️️️️
Э. Вертайнен
ГОЛ! 1:0!
А. Морелос
Пас отдал
К. Голдсон
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
18
Глен Камара
ЦП
18
Джо Арибо
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
9
Альфредо Морелос
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Сент-Джонстон
28
Зандер Кларк
ВР
4
Лайам Гордон
ЦЗ
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
3
Reece Devine
ЦЗ
2
Джеймс Браун
ЦЗ
26
Шон Руни
ПЗ
0
L. Craig
ЦП
29
Jacob Butterfield
ЦП
23
Ээту Вертайнен
ЦФ
17
Michael O'Halloran
ЦФ
21
Али Кроуфорд
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
11
Скотт Райт
ЛВ
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
10
Фэшн Сакала
ЦФ
Сент-Джонстон
12
Elliot Parish
ВР
24
Callum Booth
ЦЗ
7
Craig Bryson
ЦП
15
Hayden Muller
ЦФ
99
Lars Dendoncker
ЦФ
13
Вив Соломон-Отабор
ЦФ
17
Стиви Мэй
ЦФ
4-3-2-1
1
МакГрегор
3
Баришич
3
Бейсси
6
Голдсон
2
Тавернье
18
Камара
18
Арибо
37
Эрфилд
77
Кент
10
Хаджи
9
Морелос
3-2-2-3
28
Кларк
5
МакКарт
3
2
Браун
26
Руни
4
Гордон
0
29
21
Кроуфорд
17
23
Вертайнен
3
Баришич
2
Паттерсон
2
Паттерсон
3
Баришич
77
Кент
10
Сакала
10
Сакала
77
Кент
29
7
7
29
17
13
Соломон-Отабор
13
Соломон-Отабор
17
23
Вертайнен
17
Мэй
17
Мэй
23
Вертайнен
Остались в запасе
Рейнджерс
Сент-Джонстон
33
Джон МакЛафлин
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
11
Скотт Райт
ЛВ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
12
Elliot Parish
ВР
24
Callum Booth
ЦЗ
15
Hayden Muller
ЦФ
99
Lars Dendoncker
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Остались в запасе
33
Джон МакЛафлин
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
11
Скотт Райт
ЛВ
Остались в запасе
12
Elliot Parish
ВР
24
Callum Booth
ЦЗ
15
Hayden Muller
ЦФ
99
Lars Dendoncker
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Главный тренер
Томми Райт
Статистика матча Рейнджерс - Сент-Джонстон
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Информация о матче
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