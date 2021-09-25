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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Мазервелл - Росс Каунти
Мазервелл - Росс Каунти: обзор матча 25 сентября 2021
Мазервелл
25.09.2021, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
2 : 1
Завершен
Росс Каунти
2'
К. Слаттери
80'
Т. Уотт
39'
Р. Чарльз-Кук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мазервелл - Росс Каунти
90'
+1
Желтая карточка
Р. Каллахан
Желтая карточка
Т. Уотт
90'
+1
Замена
J. Carroll
️️️️
К. ван Веен
82'
ГОЛ! 2:1!
Т. Уотт
Пас отдал
Р. Лами
80'
Желтая карточка
С. О'Доннелл
78'
Замена
Д. Робертс
️️️️
К. Вулери
63'
Замена
Л. Доннелли
️️️️
L. David Grimshaw
63'
Желтая карточка
К. Слаттери
62'
47'
Желтая карточка
К. Уотсон
46'
Замена
Ж. Унгбо
️️️️
Р. Чарльз-Кук
41'
Желтая карточка
Р. Чарльз-Кук
39'
ГОЛ! 1:1!
Р. Чарльз-Кук
Пас отдал
Г. Пэтон
37'
Желтая карточка
Г. Пэтон
ГОЛ! 1:0!
К. Слаттери
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мазервелл
31
Лиам Келли
ВР
40
Юхани Ояла
ЦЗ
5
Рики Лами
ЦЗ
5
Марк О'Хара
ЦЗ
4
Liam David Grimshaw
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
8
Каллум Слаттери
ЦП
19
Nathan McGinley
ЦФ
11
Каин Вулери
ЦФ
99
Кевин ван Веен
ЦФ
32
Тони Уотт
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Росс Каунти
13
Эшли Мэйнард-Брюэр
ВР
15
Кейт Уотсон
ЦЗ
16
Блэйр Спиттал
ЦП
22
Джордан Тиллсон
ЦП
12
Гарри Пэтон
ЦП
4
Алекс Яковитти
ЦФ
77
Реган Чарльз-Кук
ЦФ
10
Джордан Уайт
ЦФ
18
Росс Каллахан
ЦФ
2
Джек Берроуз
ЦФ
20
Джек Болдуин
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Мазервелл
22
Barry Maguire
ЦЗ
14
Robbie Crawford
ЦП
12
Scott Fox
ЦФ
33
Jake Carroll
ЦФ
4
Лайам Доннелли
ЦФ
14
Justin Amaluzor
ЦФ
11
Джордан Робертс
ЦФ
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
6
Бен Патон
ЦЗ
18
Давид Канкола
ЦП
18
Алекс Робертсон
ЦП
4
Гарри Кларк
ЦФ
15
Жозеф Унгбо
ЦФ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
3-2-1-4
31
Келли
5
Лами
5
О'Хара
4
40
Ояла
2
О'Доннелл
8
Слаттери
19
32
Уотт
99
ван Веен
11
Вулери
1-3-5
13
Мэйнард-Брюэр
15
Уотсон
16
Спиттал
22
Тиллсон
12
Пэтон
77
Чарльз-Кук
20
Болдуин
2
Берроуз
18
Каллахан
10
Уайт
99
ван Веен
33
33
99
ван Веен
4
4
Доннелли
4
Доннелли
4
11
Вулери
11
Робертс
11
Робертс
11
Вулери
77
Чарльз-Кук
15
Унгбо
15
Унгбо
77
Чарльз-Кук
Остались в запасе
Мазервелл
Росс Каунти
22
Barry Maguire
ЦЗ
14
Robbie Crawford
ЦП
12
Scott Fox
ЦФ
14
Justin Amaluzor
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
1
Росс Лэйдлоу
ВР
6
Бен Патон
ЦЗ
18
Давид Канкола
ЦП
18
Алекс Робертсон
ЦП
4
Гарри Кларк
ЦФ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Остались в запасе
22
Barry Maguire
ЦЗ
14
Robbie Crawford
ЦП
12
Scott Fox
ЦФ
14
Justin Amaluzor
ЦФ
Остались в запасе
1
Росс Лэйдлоу
ВР
6
Бен Патон
ЦЗ
18
Давид Канкола
ЦП
18
Алекс Робертсон
ЦП
4
Гарри Кларк
ЦФ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Статистика матча Мазервелл - Росс Каунти
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Информация о матче
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