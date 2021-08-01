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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Мазервелл - Хиберниан
Мазервелл - Хиберниан: обзор матча 01 августа 2021
Мазервелл
01.08.2021, воскресенье, 18:30
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
2 : 3
Завершен
Хиберниан
12'
К. ван Веен
29'
B. Mugabi
17'
К. Магеннис
57'
Р. Портеус
70'
М. Бойл (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мазервелл - Хиберниан
Замена
С. Лоулесс
️️️️
К. Вулери
84'
84'
Замена
Д. Кэмпбелл
️️️️
К. Магеннис
76'
Желтая карточка
Р. Портеус
Замена
J. Amaluzor
️️️️
К. Слаттери
74'
Желтая карточка
Л. Келли
70'
70'
ГОЛ с пенальти! 2:3!
М. Бойл
Желтая карточка
С. О'Доннелл
69'
65'
Замена
Д. Дойл-Хейз
️️️️
J. Murphy
60'
Желтая карточка
Л. Стивенсон
57'
ГОЛ! 2:2!
Р. Портеус
Желтая карточка
К. ван Веен
55'
54'
Замена
К. Доидж
️️️️
А. Гогич
48'
Желтая карточка
П. Хэнлон
Желтая карточка
К. Слаттери
31'
ГОЛ! 2:1!
B. Mugabi
Пас отдал
J. Carroll
29'
Желтая карточка
J. Carroll
22'
17'
ГОЛ! 1:1!
К. Магеннис
ГОЛ! 1:0!
К. ван Веен
Пас отдал
J. Carroll
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мазервелл
31
Лиам Келли
ВР
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
5
Рики Лами
ЦЗ
22
Barry Maguire
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
8
Каллум Слаттери
ЦП
32
Тони Уотт
ЦФ
99
Кевин ван Веен
ЦФ
11
Каин Вулери
ЦФ
4
Лайам Доннелли
ЦФ
33
Jake Carroll
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Хиберниан
1
Мэтт Мейси
ВР
5
Райан Портеус
ЦЗ
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
16
Пол МакГинн
ЦЗ
13
Алекс Гогич
ОП
16
Кайл Магеннис
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
10
Мартин Бойл
ЦФ
15
Кевин Нисбет
ЦФ
15
Jamie Murphy
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Мазервелл
15
Darragh O'Connor
ЦЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
14
Robbie Crawford
ЦП
11
Стивен Лоулесс
ЦП
12
Scott Fox
ЦФ
19
Nathan McGinley
ЦФ
14
Justin Amaluzor
ЦФ
Хиберниан
23
Scott Allan
ЦП
98
Мацей Дабровски
ЦФ
24
Даррен МакГрегор
ЦФ
11
Дэн МакКэй
ЦФ
31
Джейк Дойл-Хейз
ЦФ
32
Джош Кэмпбелл
ЦФ
27
Кристиан Доидж
ЦФ
4-1-5
31
Келли
15
5
Лами
22
2
О'Доннелл
8
Слаттери
99
ван Веен
33
4
Доннелли
11
Вулери
32
Уотт
4-1-2-3
1
Мейси
4
Хэнлон
16
Стивенсон
16
МакГинн
5
Портеус
13
Гогич
16
Магеннис
11
Ньюэлл
15
15
Нисбет
10
Бойл
11
Вулери
11
Лоулесс
11
Лоулесс
11
Вулери
8
Слаттери
14
14
8
Слаттери
15
31
Дойл-Хейз
31
Дойл-Хейз
15
16
Магеннис
32
Кэмпбелл
32
Кэмпбелл
16
Магеннис
13
Гогич
27
Доидж
27
Доидж
13
Гогич
Остались в запасе
Мазервелл
Хиберниан
15
Darragh O'Connor
ЦЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
14
Robbie Crawford
ЦП
12
Scott Fox
ЦФ
19
Nathan McGinley
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
23
Scott Allan
ЦП
98
Мацей Дабровски
ЦФ
24
Даррен МакГрегор
ЦФ
11
Дэн МакКэй
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Остались в запасе
15
Darragh O'Connor
ЦЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
14
Robbie Crawford
ЦП
12
Scott Fox
ЦФ
19
Nathan McGinley
ЦФ
Остались в запасе
23
Scott Allan
ЦП
98
Мацей Дабровски
ЦФ
24
Даррен МакГрегор
ЦФ
11
Дэн МакКэй
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Главный тренер
Дэвид Грей
Статистика матча Мазервелл - Хиберниан
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Информация о матче
Стадион:
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