Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Градец-Кралове - Млада Болеслав
Градец-Кралове - Млада Болеслав: обзор матча 03 апреля 2022
Градец-Кралове
03.04.2022, воскресенье, 17:00
Чехия. Синот Лига, 27 тур
2 : 2
Завершен
Млада Болеслав
7'
А. Влканова
61'
Ф. Кубала
20'
Д. Дудера
81'
D. Simek
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Градец-Кралове - Млада Болеслав
90'
+1
Желтая карточка
M. Sladký
Замена
Я. Кучера
️️️️
Ф. Кубала
89'
82'
Замена
V. Stransky
️️️️
Д. Дудера
82'
Замена
D. Pech
️️️️
D. Preisler
81'
ГОЛ! 2:2!
D. Simek
Пас отдал
J. Skalák
Замена
Д. Васулин
️️️️
П. Рыбичка
72'
70'
Замена
J. Skalák
️️️️
Т. Ладра
Желтая карточка
П. Кодеш
66'
Замена
D. Soukenik
️️️️
Я. Рада
66'
64'
Замена
L. Muzik
️️️️
М. Хлаваты
62'
Желтая карточка
D. Simek
ГОЛ! 2:1!
Ф. Кубала
Пас отдал
П. Кодеш
61'
41'
Желтая карточка
М. Хлаваты
20'
ГОЛ! 1:1!
Д. Дудера
Пас отдал
М. Сухи
Желтая карточка
Ф. Чех
17'
12'
Желтая карточка
Д. Дудера
ГОЛ! 1:0!
А. Влканова
Пас отдал
Я. Мейдр
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Градец-Кралове
1
Patrik Vízek
ВР
28
Михал Лейбл
ЦЗ
19
Ян Мейдр
ЦЗ
21
Ян Крал
ЦЗ
25
Франтишек Чех
ЦЗ
28
Филип Кубала
ЦП
16
Филип Новотны
ЦП
23
Якуб Рада
ЦП
16
Петр Кодеш
ЦП
58
Адам Влканова
ЦФ
7
Петр Рыбичка
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Млада Болеслав
33
Jan Seda
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
28
D. Simek
ЦЗ
22
Martin Sladký
ЦП
23
Давид Дудера
ЦП
32
Эвертон
ЦФ
27
Dominik Preisler
ЦФ
11
Самуэль Данчак
ЦФ
19
Михал Хлаваты
ЦФ
8
Марек Матейовски
ЦФ
18
Томаш Ладра
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Градец-Кралове
1
Vilem Fendrich
ВР
26
Daniel Kutik
ЦЗ
8
Dominik Soukenik
ЦП
28
Якуб Кучера
ЦП
15
Даниэль Васулин
ЦФ
0
P. Dvorak
ЦФ
28
David Dolezal
ЦФ
Млада Болеслав
1
Jáchym Šerák
ВР
18
Martin Rolinek
ЦП
9
Jiří Skalák
ЦП
42
Войтех Смрз
ЦП
9
Ladislav Muzik
ЦФ
77
David Pech
ЦФ
12
Vojtech Stransky
ЦФ
4-4-2
1
28
Лейбл
21
Крал
25
Чех
19
Мейдр
28
Кубала
23
Рада
16
Кодеш
16
Новотны
7
Рыбичка
58
Влканова
2-2-5
33
17
Сухи
28
22
23
Дудера
27
18
Ладра
8
Матейовски
19
Хлаваты
11
Данчак
23
Рада
8
8
23
Рада
28
Кубала
28
Кучера
28
Кучера
28
Кубала
7
Рыбичка
15
Васулин
15
Васулин
7
Рыбичка
18
Ладра
9
9
18
Ладра
19
Хлаваты
9
9
19
Хлаваты
27
77
77
27
23
Дудера
12
12
23
Дудера
Остались в запасе
Градец-Кралове
Млада Болеслав
1
Vilem Fendrich
ВР
26
Daniel Kutik
ЦЗ
0
P. Dvorak
ЦФ
28
David Dolezal
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
1
Jáchym Šerák
ВР
18
Martin Rolinek
ЦП
42
Войтех Смрз
ЦП
Главный тренер
Йозеф Вебер
Остались в запасе
1
Vilem Fendrich
ВР
26
Daniel Kutik
ЦЗ
0
P. Dvorak
ЦФ
28
David Dolezal
ЦФ
Остались в запасе
1
Jáchym Šerák
ВР
18
Martin Rolinek
ЦП
42
Войтех Смрз
ЦП
Главный тренер
Богуслав Пильны
Главный тренер
Йозеф Вебер
Статистика матча Градец-Кралове - Млада Болеслав
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Славия
0 : 0
17.10.2026
Градец-Кралове
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Информация о матче
Стадион:
Всеспортовний
Новости команд
Все
Градец-Кралове
Млада Болеслав
«Градец Кралове» – «Панатинаикос»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Панатинаикос» – «Градец-Кралове»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Панатинаикос» – «Градец Кралове»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Бешикташ» – «Градец-Кралове»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2026
13 августа
«Бешикташ» – «Градец Кралове»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026/2027
12 августа
«Градец Кралове» – «Панатинаикос»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Панатинаикос» – «Градец-Кралове»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Панатинаикос» – «Градец Кралове»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Бешикташ» – «Градец-Кралове»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2026
13 августа
«Бешикташ» – «Градец Кралове»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026/2027
12 августа
«Млада Болеслав» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024
2024.11.28 21:50
Татаев: «Европа не такая, как все говорят. Миф, что туда надо уезжать»
2021.09.01 12:53
8
Татаев ушел из «Млады Болеслав» в «Аланию»
2021.07.05 07:39
3
Защитник «Млада Болеслава» Татаев: «С удовольствием вернулся бы в Россию»
2021.02.08 16:49
3
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+