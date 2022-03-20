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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Теплице - Градец-Кралове
Теплице - Градец-Кралове: обзор матча 20 марта 2022
Теплице
20.03.2022, воскресенье, 17:00
Чехия. Синот Лига, 26 тур
1 : 2
Завершен
Градец-Кралове
6'
D. Ledecky
11'
Я. Рада (П)
76'
Я. Крал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Теплице - Градец-Кралове
86'
Замена
Я. Кучера
️️️️
Ф. Кубала
Замена
L. Kodad
️️️️
V. Prošek
77'
Замена
P. Zitny
️️️️
Л. Маречек
77'
76'
ГОЛ! 1:2!
Я. Крал
Пас отдал
Ф. Кубала
73'
Замена
D. Soukenik
️️️️
Я. Рада
64'
Замена
Д. Васулин
️️️️
П. Рыбичка
Желтая карточка
T. Kucera
53'
Замена
A. Hycka
️️️️
J. Knapik
46'
45'
+1
Желтая карточка
Ф. Кубала
Замена
Р. Юкл
️️️️
Я. Фортельный
32'
11'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Я. Рада
ГОЛ! 1:0!
D. Ledecky
Пас отдал
Я. Фортельный
6'
5'
Желтая карточка
Я. Крал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Теплице
22
Jan Knapik
ЦЗ
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
17
T. Vondrasek
ЦЗ
7
Филип Жак
ЦП
27
Даниэль Трубац
ЦП
35
Václav Prošek
ЦП
23
Лукаш Маречек
ЦП
0
T. Kucera
ЦП
8
Ян Фортельный
ЦФ
0
D. Ledecky
ЦФ
30
Tomas Grigar
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Градец-Кралове
1
Vilem Fendrich
ВР
39
Якуб Клима
ЦЗ
21
Ян Крал
ЦЗ
28
Михал Лейбл
ЦЗ
19
Ян Мейдр
ЦЗ
2
Степан Гаразим
ЦП
16
Петр Кодеш
ЦП
28
Филип Кубала
ЦП
23
Якуб Рада
ЦП
7
Петр Рыбичка
ЦФ
58
Адам Влканова
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Теплице
33
Деян Больевич
ЛЗ
0
A. Hycka
ЦЗ
29
P. Zitny
ЦП
19
Роберт Юкл
ЦФ
3
Ladislav Kodad
ЦФ
10
Вацлав Сейк
ЦФ
Градец-Кралове
1
Patrik Vízek
ВР
28
Якуб Кучера
ЦП
8
Dominik Soukenik
ЦП
28
David Dolezal
ЦФ
0
P. Dvorak
ЦФ
15
Даниэль Васулин
ЦФ
3-5-3
22
13
Тижани
17
27
Трубац
35
23
Маречек
0
7
Жак
30
0
8
Фортельный
4-4-2
1
21
Крал
28
Лейбл
19
Мейдр
39
Клима
16
Кодеш
28
Кубала
23
Рада
2
Гаразим
58
Влканова
7
Рыбичка
22
0
0
22
23
Маречек
29
29
23
Маречек
8
Фортельный
19
Юкл
19
Юкл
8
Фортельный
35
3
3
35
28
Кубала
28
Кучера
28
Кучера
28
Кубала
23
Рада
8
8
23
Рада
7
Рыбичка
15
Васулин
15
Васулин
7
Рыбичка
Остались в запасе
Теплице
Градец-Кралове
33
Деян Больевич
ЛЗ
10
Вацлав Сейк
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
1
Patrik Vízek
ВР
28
David Dolezal
ЦФ
0
P. Dvorak
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Остались в запасе
33
Деян Больевич
ЛЗ
10
Вацлав Сейк
ЦФ
Остались в запасе
1
Patrik Vízek
ВР
28
David Dolezal
ЦФ
0
P. Dvorak
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Главный тренер
Богуслав Пильны
Статистика матча Теплице - Градец-Кралове
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Теплице
0 : 0
24.10.2026
Артис
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Славия
0 : 0
17.10.2026
Градец-Кралове
Информация о матче
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