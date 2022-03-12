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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Словацко - Баник
Словацко - Баник: обзор матча 12 марта 2022
Словацко
12.03.2022, суббота, 17:00
Чехия. Синот Лига, 25 тур
0 : 0
Завершен
Баник
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Словацко - Баник
90'
+3
Желтая карточка
Д. Ндефе
Замена
М. Томич
️️️️
Д. Хользер
90'
+2
87'
Желтая карточка
Д. Лишка
Замена
Ф. Вехета
️️️️
Л. Садилек
85'
Замена
Я. Калабишка
️️️️
М. Петржела
83'
79'
Замена
Д. Бухта
️️️️
А. Концевой
65'
Замена
D. Tetour
️️️️
Н. Кузманович
65'
Замена
Š. Falta
️️️️
У. Экпай
57'
Замена
Л. Алмаши
️️️️
И. Клима
48'
Желтая карточка
У. Экпай
Желтая карточка
В. Юрецка
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словацко
30
Томаш Фристак
ВР
6
Станислав Хофманн
ЦЗ
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
18
Лукаш Садилек
ЦП
28
Властимил Даничек
ЦП
20
Марек Хавлик
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
23
Петр Рейнберк
ЦП
22
Ригино Сисилия
ЦФ
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Баник
25
J. Fleisman
ЦЗ
27
Давид Лишка
ЦЗ
2
Джигли Ндефе
ЦЗ
38
Якуб Покорны
ЦЗ
5
Jiri Boula
ЦП
26
Филип Калоц
ЦП
45
Убонг Экпай
ЦП
11
Неманья Кузманович
ЦП
0
J. Lastuvka
ЦФ
80
Артем Концевой
ЦФ
23
Иржи Клима
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Словацко
4
Патрик Шимко
ЦЗ
0
J. Divisek
ЦП
77
Павел Юрошка
ЦП
91
Ян Калабишка
ЦП
27
Филип Вехета
ЦФ
31
Иржи Борек
ЦФ
27
Михал Томич
ЦФ
Баник
23
Ярослав Свозил
ЦЗ
20
Šimon Falta
ЦЗ
19
Давид Бухта
ЦП
39
Доминик Яношек
ЦП
1
Viktor Budinský
ЦФ
8
Daniel Tetour
ЦФ
99
Ладислав Алмаши
ЦФ
2-5-1-2
30
Фристак
6
Хофманн
95
Хользер
20
Хавлик
88
Левин
11
Петржела
23
Рейнберк
28
Даничек
18
Садилек
15
Юрецка
22
Сисилия
4-4-3
27
Лишка
2
Ндефе
38
Покорны
25
26
Калоц
45
Экпай
11
Кузманович
5
23
Клима
80
Концевой
0
11
Петржела
91
Калабишка
91
Калабишка
11
Петржела
18
Садилек
27
Вехета
27
Вехета
18
Садилек
95
Хользер
27
Томич
27
Томич
95
Хользер
45
Экпай
20
20
45
Экпай
80
Концевой
19
Бухта
19
Бухта
80
Концевой
11
Кузманович
8
8
11
Кузманович
23
Клима
99
Алмаши
99
Алмаши
23
Клима
Остались в запасе
Словацко
Баник
4
Патрик Шимко
ЦЗ
0
J. Divisek
ЦП
77
Павел Юрошка
ЦП
31
Иржи Борек
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
23
Ярослав Свозил
ЦЗ
39
Доминик Яношек
ЦП
1
Viktor Budinský
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Остались в запасе
4
Патрик Шимко
ЦЗ
0
J. Divisek
ЦП
77
Павел Юрошка
ЦП
31
Иржи Борек
ЦФ
Остались в запасе
23
Ярослав Свозил
ЦЗ
39
Доминик Яношек
ЦП
1
Viktor Budinský
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Главный тренер
Властимил Петржела
Статистика матча Словацко - Баник
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Артис
- : -
27.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Баник
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Баник
0 : 0
18.10.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
0 : 0
10.10.2026
Баник
Информация о матче
Стадион:
Местски футбольный стадион
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