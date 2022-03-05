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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Баник - Слован
Баник - Слован: обзор матча 05 марта 2022
Баник
05.03.2022, суббота, 20:00
Чехия. Синот Лига, 24 тур
1 : 1
Завершен
Слован
19'
Л. Алмаши
79'
Я. Микула
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Баник - Слован
90'
Замена
М. Фукала
️️️️
М. Косцельник
Замена
D. Tetour
️️️️
Д. Яношек
85'
85'
Замена
Т. Гебре Селасси
️️️️
К. Фридек
Желтая карточка
J. Fleisman
81'
79'
ГОЛ! 1:1!
Я. Микула
Пас отдал
К. Фридек
Замена
У. Экпай
️️️️
Š. Falta
74'
Замена
И. Клима
️️️️
Н. Кузманович
74'
Замена
Д. Бухта
️️️️
А. Концевой
64'
62'
Замена
Д. Висински
️️️️
Ф. Гавелка
62'
Замена
Л. Тупта
️️️️
Я. Матушек
62'
Замена
М. Рабушич
️️️️
И. Рондич
Желтая карточка
Н. Кузманович
50'
ГОЛ! 1:0!
Л. Алмаши
Пас отдал
J. Fleisman
19'
14'
Желтая карточка
Я. Матушек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Баник
25
J. Fleisman
ЦЗ
27
Давид Лишка
ЦЗ
2
Джигли Ндефе
ЦЗ
38
Якуб Покорны
ЦЗ
20
Šimon Falta
ЦЗ
11
Неманья Кузманович
ЦП
26
Филип Калоц
ЦП
39
Доминик Яношек
ЦП
80
Артем Концевой
ЦФ
99
Ладислав Алмаши
ЦФ
0
J. Lastuvka
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Слован
34
Милан Кноблох
ВР
3
Ян Микула
ЦЗ
4
Доминик Плехаты
ЦЗ
2
Лукаш Штетина
ЦЗ
15
Имад Рондич
ЦП
3
Мартин Косцельник
ЦП
10
Ян Матушек
ЦП
10
Филип Гавелка
ЦП
8
Кристиан Фридек
ЦП
37
Мариос Пурзитидис
ЦФ
4
Христ Тьехи
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Баник
23
Ярослав Свозил
ЦЗ
5
Jiri Boula
ЦП
19
Давид Бухта
ЦП
45
Убонг Экпай
ЦП
1
Viktor Budinský
ЦФ
8
Daniel Tetour
ЦФ
23
Иржи Клима
ЦФ
Слован
82
Olivier Vliegen
ВР
22
Михал Фукала
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
29
Любомир Тупта
ЛВ
9
Денис Висински
АП
39
Денис Алиягич
ЦФ
7
Михал Рабушич
ЦФ
3-2-3-3
2
Ндефе
38
Покорны
20
27
Лишка
25
11
Кузманович
26
Калоц
39
Яношек
0
99
Алмаши
80
Концевой
3-5-2
34
Кноблох
3
Микула
4
Плехаты
2
Штетина
15
Рондич
10
Матушек
10
Гавелка
8
Фридек
3
Косцельник
4
Тьехи
37
Пурзитидис
80
Концевой
19
Бухта
19
Бухта
80
Концевой
20
45
Экпай
45
Экпай
20
39
Яношек
8
8
39
Яношек
11
Кузманович
23
Клима
23
Клима
11
Кузманович
10
Матушек
29
Тупта
29
Тупта
10
Матушек
3
Косцельник
22
Фукала
22
Фукала
3
Косцельник
8
Фридек
23
Гебре Селасси
23
Гебре Селасси
8
Фридек
10
Гавелка
9
Висински
9
Висински
10
Гавелка
15
Рондич
7
Рабушич
7
Рабушич
15
Рондич
Остались в запасе
Баник
Слован
23
Ярослав Свозил
ЦЗ
5
Jiri Boula
ЦП
1
Viktor Budinský
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
82
Olivier Vliegen
ВР
39
Денис Алиягич
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Остались в запасе
23
Ярослав Свозил
ЦЗ
5
Jiri Boula
ЦП
1
Viktor Budinský
ЦФ
Остались в запасе
82
Olivier Vliegen
ВР
39
Денис Алиягич
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Главный тренер
Павел Хофтич
Статистика матча Баник - Слован
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Баник
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Баник
0 : 0
18.10.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
0 : 0
10.10.2026
Баник
Слован
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Информация о матче
Стадион:
Местски
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