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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Теплице - Словацко
Теплице - Словацко: обзор матча 06 марта 2022
Теплице
06.03.2022, воскресенье, 17:00
Чехия. Синот Лига, 24 тур
0 : 1
Завершен
Словацко
55'
Р. Сисилия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Теплице - Словацко
90'
+3
Желтая карточка
Л. Садилек
84'
Замена
Ф. Вехета
️️️️
Р. Сисилия
80'
Замена
М. Томич
️️️️
Д. Хользер
Желтая карточка
Р. Юкл
78'
Замена
D. Ledecky
️️️️
Я. Шейбал
77'
70'
Замена
Я. Калабишка
️️️️
М. Петржела
Замена
V. Prošek
️️️️
A. Hycka
65'
Замена
J. Knapik
️️️️
Л. Маречек
65'
55'
ГОЛ! 0:1!
Р. Сисилия
Пас отдал
М. Петржела
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Теплице
0
A. Hycka
ЦЗ
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
17
T. Vondrasek
ЦЗ
7
Филип Жак
ЦП
27
Даниэль Трубац
ЦП
2
Ян Шейбал
ЦП
23
Лукаш Маречек
ЦП
0
T. Kucera
ЦП
19
Роберт Юкл
ЦФ
11
Jakub Mareš
ЦФ
30
Tomas Grigar
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Словацко
1
Филип Нгуйен
ВР
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
4
Патрик Шимко
ЦЗ
28
Властимил Даничек
ЦП
20
Марек Хавлик
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
23
Петр Рейнберк
ЦП
18
Лукаш Садилек
ЦП
22
Ригино Сисилия
ЦФ
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Теплице
33
Деян Больевич
ЛЗ
22
Jan Knapik
ЦЗ
35
Václav Prošek
ЦП
29
P. Zitny
ЦП
0
D. Ledecky
ЦФ
10
Вацлав Сейк
ЦФ
Словацко
30
Томаш Фристак
ВР
0
J. Divisek
ЦП
77
Павел Юрошка
ЦП
91
Ян Калабишка
ЦП
27
Михал Томич
ЦФ
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
27
Филип Вехета
ЦФ
3-5-3
0
13
Тижани
17
27
Трубац
2
Шейбал
23
Маречек
0
7
Жак
30
11
19
Юкл
2-5-1-2
1
Нгуйен
95
Хользер
4
Шимко
20
Хавлик
11
Петржела
23
Рейнберк
18
Садилек
88
Левин
28
Даничек
15
Юрецка
22
Сисилия
23
Маречек
22
22
23
Маречек
0
35
35
0
2
Шейбал
0
0
2
Шейбал
11
Петржела
91
Калабишка
91
Калабишка
11
Петржела
95
Хользер
27
Томич
27
Томич
95
Хользер
22
Сисилия
27
Вехета
27
Вехета
22
Сисилия
Остались в запасе
Теплице
Словацко
33
Деян Больевич
ЛЗ
29
P. Zitny
ЦП
10
Вацлав Сейк
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
30
Томаш Фристак
ВР
0
J. Divisek
ЦП
77
Павел Юрошка
ЦП
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Остались в запасе
33
Деян Больевич
ЛЗ
29
P. Zitny
ЦП
10
Вацлав Сейк
ЦФ
Остались в запасе
30
Томаш Фристак
ВР
0
J. Divisek
ЦП
77
Павел Юрошка
ЦП
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Статистика матча Теплице - Словацко
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Теплице
0 : 0
24.10.2026
Артис
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Артис
- : -
27.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Информация о матче
Стадион:
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Теплице
Словацко
Лига конференций. «Кельн» победил «Словацко» и сохранил шансы на плей-офф. Матч переносили из-за тумана
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Матч Лиги конференций перенесли из-за тумана
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2020.06.10 21:35
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
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2020.06.03 22:58
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2020.05.13 18:45
9
Экс-защитника «Томи» Яблонски обвинили в участии в договорных матчах
2020.02.11 10:35
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2019.06.28 16:56
3
Лига конференций. «Кельн» победил «Словацко» и сохранил шансы на плей-офф. Матч переносили из-за тумана
2022.10.28 15:49
Матч Лиги конференций перенесли из-за тумана
2022.10.27 22:52
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
2022.09.08 21:50
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
2022.01.22 17:13
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
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