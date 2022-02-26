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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Словацко - Млада Болеслав
Словацко - Млада Болеслав: обзор матча 26 февраля 2022
Словацко
26.02.2022, суббота, 17:00
Чехия. Синот Лига, 23 тур
2 : 1
Завершен
Млада Болеслав
61'
В. Юрецка
90+5'
В. Юрецка (П)
17'
Д. Дудера
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Словацко - Млада Болеслав
ГОЛ с пенальти! 2:1!
В. Юрецка
90'
+5
90'
+2
Желтая карточка
D. Simek
88'
Желтая карточка
М. Сухи
82'
Замена
L. Muzik
️️️️
В. Смрз
Замена
J. Divisek
️️️️
М. Петржела
77'
Замена
О. Шашинка
️️️️
Д. Хользер
77'
71'
Замена
С. Данчак
️️️️
М. Хлаваты
63'
Замена
J. Skalák
️️️️
M. Rolinek
ГОЛ! 1:1!
В. Юрецка
Пас отдал
П. Рейнберк
61'
Желтая карточка
С. Хофманн
57'
Замена
Ф. Вехета
️️️️
Я. Калабишка
56'
53'
Желтая карточка
M. Rolinek
Замена
В. Юрецка
️️️️
М. Кадлец
18'
17'
ГОЛ! 0:1!
Д. Дудера
Пас отдал
М. Хлаваты
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словацко
30
Томаш Фристак
ВР
6
Станислав Хофманн
ЦЗ
3
Михал Кадлец
ЦЗ
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
23
Петр Рейнберк
ЦП
28
Властимил Даничек
ЦП
91
Ян Калабишка
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
18
Лукаш Садилек
ЦП
22
Ригино Сисилия
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Млада Болеслав
33
Jan Seda
ВР
28
D. Simek
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
42
Войтех Смрз
ЦП
23
Давид Дудера
ЦП
18
Martin Rolinek
ЦП
22
Martin Sladký
ЦП
32
Эвертон
ЦФ
18
Томаш Ладра
ЦФ
19
Михал Хлаваты
ЦФ
27
Dominik Preisler
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Словацко
0
J. Divisek
ЦП
77
Павел Юрошка
ЦП
27
Филип Вехета
ЦФ
31
Иржи Борек
ЦФ
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
Млада Болеслав
9
Jiří Skalák
ЦП
77
David Pech
ЦФ
99
Petr Mikulec
ЦФ
11
Самуэль Данчак
ЦФ
11
Филип Горски
ЦФ
9
Ladislav Muzik
ЦФ
3-5-1-1
30
Фристак
6
Хофманн
3
Кадлец
95
Хользер
91
Калабишка
88
Левин
11
Петржела
18
Садилек
28
Даничек
23
Рейнберк
22
Сисилия
2-4-4
33
28
17
Сухи
23
Дудера
18
22
42
Смрз
27
19
Хлаваты
18
Ладра
32
Эвертон
11
Петржела
0
0
11
Петржела
91
Калабишка
27
Вехета
27
Вехета
91
Калабишка
3
Кадлец
15
Юрецка
15
Юрецка
3
Кадлец
95
Хользер
27
Шашинка
27
Шашинка
95
Хользер
18
9
9
18
19
Хлаваты
11
Данчак
11
Данчак
19
Хлаваты
42
Смрз
9
9
42
Смрз
Остались в запасе
Словацко
Млада Болеслав
77
Павел Юрошка
ЦП
31
Иржи Борек
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
77
David Pech
ЦФ
99
Petr Mikulec
ЦФ
11
Филип Горски
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Остались в запасе
77
Павел Юрошка
ЦП
31
Иржи Борек
ЦФ
Остались в запасе
77
David Pech
ЦФ
99
Petr Mikulec
ЦФ
11
Филип Горски
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Главный тренер
Йозеф Вебер
Статистика матча Словацко - Млада Болеслав
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Артис
- : -
27.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Информация о матче
Стадион:
Местски футбольный стадион
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