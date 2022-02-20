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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Млада Болеслав - Слован
Млада Болеслав - Слован: обзор матча 20 февраля 2022
Млада Болеслав
20.02.2022, воскресенье, 17:00
Чехия. Синот Лига, 22 тур
3 : 3
Завершен
Слован
9'
Эвертон
69'
М. Хлаваты
90+2'
Эвертон
24'
Я. Матушек
29'
И. Рондич
53'
Я. Матушек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Млада Болеслав - Слован
ГОЛ! 3:3!
Эвертон
90'
+2
85'
Желтая карточка
М. Пурзитидис
82'
Замена
Д. Висински
️️️️
Я. Матушек
82'
Замена
М. Рабушич
️️️️
И. Рондич
80'
Желтая карточка
Я. Матушек
78'
Желтая карточка
Л. Штетина
75'
Замена
Л. Штетина
️️️️
Ф. Гавелка
Желтая карточка
М. Матейовски
74'
Замена
V. Stransky
️️️️
С. Данчак
71'
ГОЛ! 2:3!
М. Хлаваты
69'
65'
Замена
Л. Тупта
️️️️
К. Фридек
Желтая карточка
D. Simek
62'
Замена
M. Rolinek
️️️️
Т. Ладра
60'
Замена
М. Хлаваты
️️️️
L. Muzik
60'
53'
ГОЛ! 1:3!
Я. Матушек
29'
ГОЛ! 1:2!
И. Рондич
Пас отдал
К. Фридек
24'
ГОЛ! 1:1!
Я. Матушек
Пас отдал
М. Пурзитидис
Желтая карточка
D. Pech
13'
ГОЛ! 1:0!
Эвертон
Пас отдал
Т. Ладра
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Млада Болеслав
33
Jan Seda
ВР
28
D. Simek
ЦЗ
23
Давид Дудера
ЦП
42
Войтех Смрз
ЦП
27
Dominik Preisler
ЦФ
11
Самуэль Данчак
ЦФ
8
Марек Матейовски
ЦФ
32
Эвертон
ЦФ
18
Томаш Ладра
ЦФ
9
Ladislav Muzik
ЦФ
77
David Pech
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Слован
34
Милан Кноблох
ВР
4
Доминик Плехаты
ЦЗ
3
Ян Микула
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
3
Мартин Косцельник
ЦП
15
Имад Рондич
ЦП
10
Ян Матушек
ЦП
10
Филип Гавелка
ЦП
8
Кристиан Фридек
ЦП
4
Христ Тьехи
ЦФ
37
Мариос Пурзитидис
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Млада Болеслав
18
Martin Rolinek
ЦП
9
Jiří Skalák
ЦП
28
Daniel Langhamer
ЦП
19
Михал Хлаваты
ЦФ
99
Petr Mikulec
ЦФ
12
Vojtech Stransky
ЦФ
11
Филип Горски
ЦФ
Слован
82
Olivier Vliegen
ВР
2
Лукаш Штетина
ЦЗ
29
Любомир Тупта
ЛВ
99
Miroslav Stoch
ЦП
9
Денис Висински
АП
0
K. Meszaros
ЦФ
7
Михал Рабушич
ЦФ
1-2-5
33
28
23
Дудера
42
Смрз
32
Эвертон
77
9
18
Ладра
8
Матейовски
3-5-2
34
Кноблох
23
Гебре Селасси
3
Микула
4
Плехаты
3
Косцельник
10
Матушек
10
Гавелка
8
Фридек
15
Рондич
37
Пурзитидис
4
Тьехи
18
Ладра
18
18
18
Ладра
9
19
Хлаваты
19
Хлаваты
9
11
Данчак
12
12
11
Данчак
8
Фридек
29
Тупта
29
Тупта
8
Фридек
10
Гавелка
2
Штетина
2
Штетина
10
Гавелка
10
Матушек
9
Висински
9
Висински
10
Матушек
15
Рондич
7
Рабушич
7
Рабушич
15
Рондич
Остались в запасе
Млада Болеслав
Слован
9
Jiří Skalák
ЦП
28
Daniel Langhamer
ЦП
99
Petr Mikulec
ЦФ
11
Филип Горски
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
82
Olivier Vliegen
ВР
99
Miroslav Stoch
ЦП
0
K. Meszaros
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Остались в запасе
9
Jiří Skalák
ЦП
28
Daniel Langhamer
ЦП
99
Petr Mikulec
ЦФ
11
Филип Горски
ЦФ
Остались в запасе
82
Olivier Vliegen
ВР
99
Miroslav Stoch
ЦП
0
K. Meszaros
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Главный тренер
Павел Хофтич
Статистика матча Млада Болеслав - Слован
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Слован
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Информация о матче
Стадион:
Местски стадион
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Млада Болеслав
Слован
«Спартак» интересуется защитником из Уганды
31 мая
4
«Млада Болеслав» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024
2024.11.28 21:50
«Акрон» претендует на хорватского форварда
2024.07.06 18:44
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2
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8
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2021.07.05 07:39
3
Защитник «Млада Болеслава» Татаев: «С удовольствием вернулся бы в Россию»
2021.02.08 16:49
3
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
«Спартак» интересуется защитником из Уганды
31 мая
4
«Акрон» претендует на хорватского форварда
2024.07.06 18:44
Кухта из «Локо», арендованный «Спартой», наступил на голову вратарю. Ему грозит дисквалификация на шесть матчей
2022.08.01 23:10
2
Черчесов: «Игра со «Слованом» была не нервная, а напряженная»
2022.07.28 16:03
Вайсс-старший: «Всегда болел за «Спартак», у него лучшие фанаты в России»
2022.02.04 19:47
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