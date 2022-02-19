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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Фастав - Словацко
Фастав - Словацко: обзор матча 19 февраля 2022
Фастав
19.02.2022, суббота, 17:00
Чехия. Синот Лига, 22 тур
1 : 0
Завершен
Словацко
82'
М. Чедидла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фастав - Словацко
90'
+4
Желтая карточка
Р. Сисилия
Замена
J. Kolar
️️️️
R. Hruby
90'
+3
86'
Красная карточка
М. Томич
ГОЛ! 1:0!
М. Чедидла
Пас отдал
R. Hruby
82'
79'
Замена
М. Томич
️️️️
Д. Хользер
79'
Замена
Р. Сисилия
️️️️
О. Шашинка
78'
Замена
С. Хофманн
️️️️
В. Левин
Замена
Л. Джаво
️️️️
А. Фантис
72'
Замена
A. Hloušek
️️️️
Y. Drame
72'
Замена
В. Вукадинович
️️️️
Я. Янецки
64'
Желтая карточка
Я. Янецки
41'
33'
Замена
Т. Фристак
️️️️
Ф. Нгуйен
10'
Замена
О. Шашинка
️️️️
М. Кохут
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фастав
16
R. Matejov
ЦЗ
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
18
Мартин Чедидла
ЦП
44
Шейк Конде
ЦП
8
R. Hruby
ЦП
68
Якуб Янецки
ЦП
1
Matej Rakovan
ЦФ
19
Лукаш Враштил
ЦФ
27
Y. Drame
ЦФ
24
Tkac
ЦФ
15
Антонин Фантис
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Словацко
1
Филип Нгуйен
ВР
3
Михал Кадлец
ЦЗ
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
23
Петр Рейнберк
ЦП
28
Властимил Даничек
ЦП
20
Марек Хавлик
ЦП
91
Ян Калабишка
ЦП
21
Михал Кохут
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
18
Лукаш Садилек
ЦП
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Фастав
44
Jan Siska
ВР
3
Adam Hloušek
ЦЗ
2
Dominik Simersky
ЦЗ
22
Lukas Hrdlicka
ЦЗ
44
Ламин Джаво
ЦФ
28
Jakub Kolar
ЦФ
77
Вукадин Вукадинович
ЦФ
Словацко
30
Томаш Фристак
ВР
6
Станислав Хофманн
ЦЗ
4
Патрик Шимко
ЦЗ
27
Филип Вехета
ЦФ
27
Михал Томич
ЦФ
22
Ригино Сисилия
ЦФ
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
2-4-5
16
26
Прохазка
18
Чедидла
8
68
Янецки
44
Конде
19
Враштил
15
Фантис
24
27
1
2-5-2-1
1
Нгуйен
3
Кадлец
95
Хользер
20
Хавлик
21
Кохут
88
Левин
18
Садилек
91
Калабишка
23
Рейнберк
28
Даничек
15
Юрецка
27
3
3
27
15
Фантис
44
Джаво
44
Джаво
15
Фантис
8
28
28
8
68
Янецки
77
Вукадинович
77
Вукадинович
68
Янецки
1
Нгуйен
30
Фристак
30
Фристак
1
Нгуйен
88
Левин
6
Хофманн
6
Хофманн
88
Левин
95
Хользер
27
Томич
27
Томич
95
Хользер
Шашинка
22
Сисилия
22
Сисилия
Шашинка
21
Кохут
27
Шашинка
27
Шашинка
21
Кохут
Остались в запасе
Фастав
Словацко
44
Jan Siska
ВР
2
Dominik Simersky
ЦЗ
22
Lukas Hrdlicka
ЦЗ
Главный тренер
Богумил Паник
4
Патрик Шимко
ЦЗ
27
Филип Вехета
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Остались в запасе
44
Jan Siska
ВР
2
Dominik Simersky
ЦЗ
22
Lukas Hrdlicka
ЦЗ
Остались в запасе
4
Патрик Шимко
ЦЗ
27
Филип Вехета
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Статистика матча Фастав - Словацко
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Артис
2 : 2
31.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Артис
- : -
27.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Информация о матче
Стадион:
Летна
Новости команд
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Фастав
Словацко
Лига конференций. «Кельн» победил «Словацко» и сохранил шансы на плей-офф. Матч переносили из-за тумана
2022.10.28 15:49
Матч Лиги конференций перенесли из-за тумана
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Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
2022.09.08 21:50
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
2022.01.22 17:13
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
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2017.12.08 08:15
9
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2017.12.08 07:22
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2017.12.08 06:41
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2017.12.08 06:31
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2017.12.08 06:18
5
Лига конференций. «Кельн» победил «Словацко» и сохранил шансы на плей-офф. Матч переносили из-за тумана
2022.10.28 15:49
Матч Лиги конференций перенесли из-за тумана
2022.10.27 22:52
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
2022.09.08 21:50
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
2022.01.22 17:13
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
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