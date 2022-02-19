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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Баник - Сигма
Баник - Сигма: обзор матча 19 февраля 2022
Баник
19.02.2022, суббота, 17:00
Чехия. Синот Лига, 22 тур
1 : 0
Завершен
Сигма
81'
Я. Покорны
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Баник - Сигма
Замена
Я. Юрошка
️️️️
Д. Бухта
90'
+4
Желтая карточка
J. Lastuvka
90'
+3
90'
Желтая карточка
К. Данек
88'
Замена
T. Zahradníček
️️️️
Ю. Хватал
ГОЛ! 1:0!
Я. Покорны
81'
80'
Желтая карточка
Ю. Хватал
77'
Замена
А. Русек
️️️️
М. Хытил
65'
Замена
J. Navratil
️️️️
P. Zifcak
Желтая карточка
У. Экпай
64'
Замена
И. Клима
️️️️
Н. Кузманович
59'
43'
Желтая карточка
L. Gressak
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Баник
25
J. Fleisman
ЦЗ
27
Давид Лишка
ЦЗ
2
Джигли Ндефе
ЦЗ
38
Якуб Покорны
ЦЗ
20
Šimon Falta
ЦЗ
45
Убонг Экпай
ЦП
11
Неманья Кузманович
ЦП
26
Филип Калоц
ЦП
5
Jiri Boula
ЦП
99
Ладислав Алмаши
ЦФ
0
J. Lastuvka
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Сигма
13
Ян Стейскал
ВР
7
Радим Брейте
ВР
0
L. Gressak
ЦЗ
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
21
Ондржей Змозла
ЦЗ
32
Vit Benes
ЦЗ
30
Юрай Хватал
ЦП
13
Моймир Хытил
ЦП
9
Кристоф Данек
ЦП
93
P. Gonzalez
ЦП
11
P. Zifcak
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Баник
4
Мартин Члумецки
ЦЗ
19
Давид Бухта
ЦП
14
Petr Jaroň
ЦП
32
Ян Юрошка
ЦП
1
Viktor Budinský
ЦФ
80
Артем Концевой
ЦФ
23
Иржи Клима
ЦФ
Сигма
21
Michal Vepřek
ЦЗ
22
Флоран Пулоло
ЦП
30
J. Navratil
ЦП
8
Jiří Spáčil
ЦП
44
Матуш Мачик
ЦФ
9
Антонин Русек
ЦФ
23
Tomáš Zahradníček
ЦФ
3-2-4-2
2
Ндефе
38
Покорны
20
27
Лишка
25
45
Экпай
26
Калоц
5
11
Кузманович
0
99
Алмаши
4-4-1
13
Стейскал
21
Емелка
21
Змозла
32
0
13
Хытил
9
Данек
93
30
Хватал
11
19
Бухта
19
Бухта
Бухта
32
Юрошка
32
Юрошка
Бухта
11
Кузманович
23
Клима
23
Клима
11
Кузманович
11
30
30
11
13
Хытил
9
Русек
9
Русек
13
Хытил
30
Хватал
23
23
30
Хватал
Остались в запасе
Баник
Сигма
4
Мартин Члумецки
ЦЗ
14
Petr Jaroň
ЦП
1
Viktor Budinský
ЦФ
80
Артем Концевой
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
21
Michal Vepřek
ЦЗ
22
Флоран Пулоло
ЦП
8
Jiří Spáčil
ЦП
44
Матуш Мачик
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Остались в запасе
4
Мартин Члумецки
ЦЗ
14
Petr Jaroň
ЦП
1
Viktor Budinský
ЦФ
80
Артем Концевой
ЦФ
Остались в запасе
21
Michal Vepřek
ЦЗ
22
Флоран Пулоло
ЦП
8
Jiří Spáčil
ЦП
44
Матуш Мачик
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Главный тренер
Вацлав Йилек
Статистика матча Баник - Сигма
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Баник
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Баник
0 : 0
18.10.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
0 : 0
10.10.2026
Баник
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Информация о матче
Стадион:
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