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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Фастав - Баник
Фастав - Баник: обзор матча 27 ноября 2021
Фастав
27.11.2021, суббота, 17:00
Чехия. Синот Лига, 16 тур
2 : 2
Завершен
Баник
18'
T.
86'
В. Прохазка
16'
Л. Алмаши
52'
A. (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фастав - Баник
Желтая карточка
В. Прохазка
90'
+2
Замена
D. Simersky
️️️️
М. Чедидла
90'
+2
Замена
M. Hlinka
️️️️
Ш. Конде
90'
+1
ГОЛ! 2:2!
В. Прохазка
Пас отдал
В. Чантуришвили
86'
Замена
Я. Янецки
️️️️
T.
83'
79'
Замена
Я. Покорны
️️️️
D. Tetour
Замена
А. Фантис
️️️️
Y. Drame
70'
61'
Замена
Д. Бухта
️️️️
Й. Сор
Желтая карточка
Т. Пожнар
60'
52'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
A.
Желтая карточка
М. Чедидла
51'
46'
Замена
A.
️️️️
Р. Поточны
46'
Замена
И. Клима
️️️️
Н. Кузманович
Желтая карточка
В. Чантуришвили
38'
32'
Желтая карточка
Ф. Калоц
ГОЛ! 1:1!
T.
Пас отдал
М. Чедидла
18'
16'
ГОЛ! 0:1!
Л. Алмаши
Пас отдал
Р. Поточны
10'
Желтая карточка
D. Tetour
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фастав
16
R. Matejov
ЦЗ
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
18
Мартин Чедидла
ЦП
7
Вахтанг Чантуришвили
ЦП
44
Шейк Конде
ЦП
8
R. Hruby
ЦП
1
Matej Rakovan
ЦФ
19
Лукаш Враштил
ЦФ
27
Y. Drame
ЦФ
24
Tkac
ЦФ
88
Томаш Пожнар
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Баник
27
Давид Лишка
ЦЗ
2
Джигли Ндефе
ЦЗ
23
Ярослав Свозил
ЦЗ
32
Ян Юрошка
ЦП
26
Филип Калоц
ЦП
11
Неманья Кузманович
ЦП
8
Daniel Tetour
ЦФ
1
Viktor Budinský
ЦФ
11
Йира Сор
ЦФ
99
Ладислав Алмаши
ЦФ
91
Роман Поточны
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Фастав
44
Jan Siska
ВР
88
Marek Hlinka
ЦЗ
22
Lukas Hrdlicka
ЦЗ
2
Dominik Simersky
ЦЗ
68
Якуб Янецки
ЦП
15
Антонин Фантис
ЦФ
25
Martin Necas
ЦФ
Баник
38
Якуб Покорны
ЦЗ
7
Azevedo
ЦП
19
Давид Бухта
ЦП
32
Лукаш Будински
ЦП
23
Иржи Клима
ЦФ
1
Radovan Murin
ЦФ
21
Мухаммед Санне
ЦФ
2-4-5
16
26
Прохазка
18
Чедидла
44
Конде
8
7
Чантуришвили
19
Враштил
88
Пожнар
24
27
1
3-3-5
27
Лишка
2
Ндефе
23
Свозил
32
Юрошка
26
Калоц
11
Кузманович
8
91
Поточны
99
Алмаши
11
Сор
1
44
Конде
88
88
44
Конде
18
Чедидла
2
2
18
Чедидла
24
68
Янецки
68
Янецки
24
27
15
Фантис
15
Фантис
27
8
38
Покорны
38
Покорны
8
91
Поточны
7
7
91
Поточны
11
Сор
19
Бухта
19
Бухта
11
Сор
11
Кузманович
23
Клима
23
Клима
11
Кузманович
Остались в запасе
Фастав
Баник
44
Jan Siska
ВР
22
Lukas Hrdlicka
ЦЗ
25
Martin Necas
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
32
Лукаш Будински
ЦП
1
Radovan Murin
ЦФ
21
Мухаммед Санне
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Остались в запасе
44
Jan Siska
ВР
22
Lukas Hrdlicka
ЦЗ
25
Martin Necas
ЦФ
Остались в запасе
32
Лукаш Будински
ЦП
1
Radovan Murin
ЦФ
21
Мухаммед Санне
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Главный тренер
Властимил Петржела
Статистика матча Фастав - Баник
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Артис
2 : 2
31.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Баник
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Баник
0 : 0
18.10.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
0 : 0
10.10.2026
Баник
Информация о матче
Стадион:
Летна
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Баник
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