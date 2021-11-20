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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Сигма - Градец-Кралове
Сигма - Градец-Кралове: обзор матча 20 ноября 2021
Сигма
20.11.2021, суббота, 17:00
Чехия. Синот Лига, 15 тур
2 : 2
Завершен
Градец-Кралове
28'
А. Русек
47'
Р. Брейте
63'
Я. Рада (П)
77'
А. Влканова
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сигма - Градец-Кралове
90'
+4
Замена
D. Soukenik
️️️️
P. Dvorak
90'
+1
Желтая карточка
М. Лейбл
90'
Замена
М. Лейбл
️️️️
Э. Прекоп
89'
Желтая карточка
O. Urma
Замена
J. Matoušek
️️️️
P. Zifcak
89'
Замена
M. Hadas
️️️️
T. Zahradníček
83'
78'
Желтая карточка
А. Влканова
77'
ГОЛ! 2:2!
А. Влканова
73'
Желтая карточка
Я. Рада
Замена
К. Данек
️️️️
А. Русек
72'
71'
Желтая карточка
Э. Прекоп
70'
Желтая карточка
Я. Крал
63'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Я. Рада
61'
Замена
Д. Васулин
️️️️
Ф. Чех
ГОЛ! 2:0!
Р. Брейте
Пас отдал
T. Zahradníček
47'
46'
Замена
Я. Рада
️️️️
Ф. Новотны
ГОЛ! 1:0!
А. Русек
Пас отдал
T. Zahradníček
28'
27'
Желтая карточка
П. Кодеш
Желтая карточка
T. Zahradníček
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сигма
7
Радим Брейте
ВР
0
L. Gressak
ЦЗ
21
Michal Vepřek
ЦЗ
21
Ондржей Змозла
ЦЗ
93
P. Gonzalez
ЦП
19
Radek Latal
ЦП
44
Матуш Мачик
ЦФ
11
P. Zifcak
ЦФ
23
Tomáš Zahradníček
ЦФ
16
J. Sedlak
ЦФ
9
Антонин Русек
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Градец-Кралове
1
Vilem Fendrich
ВР
39
Якуб Клима
ЦЗ
21
Ян Крал
ЦЗ
19
Ян Мейдр
ЦЗ
25
Франтишек Чех
ЦЗ
16
Петр Кодеш
ЦП
16
Филип Новотны
ЦП
4
Otto Urma
ЦП
11
Эрик Прекоп
ЦФ
58
Адам Влканова
ЦФ
0
P. Dvorak
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Сигма
13
Ян Стейскал
ВР
9
Кристоф Данек
ЦП
30
Jakub Matoušek
ЦП
6
Jáchym Šíp
ЦФ
27
Filip Urica
ЦФ
22
M. Hadas
ЦФ
Градец-Кралове
1
Patrik Vízek
ВР
13
Denis Donát
ЦЗ
28
Михал Лейбл
ЦЗ
23
Якуб Рада
ЦП
8
Dominik Soukenik
ЦП
24
Jakub Rezek
ЦФ
15
Даниэль Васулин
ЦФ
3-2-5
7
Брейте
0
21
21
Змозла
93
19
11
9
Русек
16
23
44
Мачик
4-3-3
1
21
Крал
19
Мейдр
25
Чех
39
Клима
16
Кодеш
16
Новотны
4
0
58
Влканова
11
Прекоп
9
Русек
9
Данек
9
Данек
9
Русек
11
30
30
11
23
22
22
23
11
Прекоп
28
Лейбл
28
Лейбл
11
Прекоп
16
Новотны
23
Рада
23
Рада
16
Новотны
0
8
8
0
25
Чех
15
Васулин
15
Васулин
25
Чех
Остались в запасе
Сигма
Градец-Кралове
13
Ян Стейскал
ВР
6
Jáchym Šíp
ЦФ
27
Filip Urica
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
1
Patrik Vízek
ВР
13
Denis Donát
ЦЗ
24
Jakub Rezek
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Остались в запасе
13
Ян Стейскал
ВР
6
Jáchym Šíp
ЦФ
27
Filip Urica
ЦФ
Остались в запасе
1
Patrik Vízek
ВР
13
Denis Donát
ЦЗ
24
Jakub Rezek
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Главный тренер
Богуслав Пильны
Статистика матча Сигма - Градец-Кралове
1
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
7
Матчи команд
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Славия
0 : 0
17.10.2026
Градец-Кралове
Информация о матче
Стадион:
Андрув стадион
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