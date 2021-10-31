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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Млада Болеслав - Градец-Кралове
Млада Болеслав - Градец-Кралове: обзор матча 31 октября 2021
Млада Болеслав
31.10.2021, воскресенье, 17:00
Чехия. Синот Лига, 13 тур
3 : 2
Завершен
Градец-Кралове
29'
С. Данчак
45'
Эвертон
78'
Д. Дудера
41'
Я. Рада
51'
А. Влканова
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Млада Болеслав - Градец-Кралове
Желтая карточка
J. Seda
90'
+3
Желтая карточка
Эвертон
85'
83'
Замена
Э. Прекоп
️️️️
Ф. Новотны
83'
Замена
O. Urma
️️️️
М. Лейбл
Замена
В. Смрз
️️️️
М. Шкода
81'
ГОЛ! 3:2!
Д. Дудера
78'
Замена
L. Masek
️️️️
М. Хлаваты
75'
Замена
Д. Фила
️️️️
J. Skalák
66'
51'
ГОЛ! 2:2!
А. Влканова
Пас отдал
С. Гаразим
46'
Замена
Ф. Кубала
️️️️
P. Dvorak
ГОЛ! 2:1!
Эвертон
45'
44'
Желтая карточка
М. Лейбл
41'
ГОЛ! 1:1!
Я. Рада
Желтая карточка
Д. Дудера
40'
33'
Замена
D. Soukenik
️️️️
J. Kateřiňák
ГОЛ! 1:0!
С. Данчак
Пас отдал
Эвертон
29'
11'
Желтая карточка
J. Kateřiňák
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Млада Болеслав
33
Jan Seda
ВР
44
Ондржей Карафиат
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
23
Давид Дудера
ЦП
39
Давид Юрасек
ЦП
9
Jiří Skalák
ЦП
27
Dominik Preisler
ЦФ
11
Самуэль Данчак
ЦФ
19
Михал Хлаваты
ЦФ
32
Эвертон
ЦФ
7
Милан Шкода
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Градец-Кралове
1
Vilem Fendrich
ВР
25
Франтишек Чех
ЦЗ
21
Ян Крал
ЦЗ
28
Михал Лейбл
ЦЗ
23
Якуб Рада
ЦП
16
Филип Новотны
ЦП
22
Jiří Kateřiňák
ЦП
2
Степан Гаразим
ЦП
0
P. Dvorak
ЦФ
15
Даниэль Васулин
ЦФ
58
Адам Влканова
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Млада Болеслав
34
Pavel Halouska
ВР
42
Войтех Смрз
ЦП
12
Vojtech Stransky
ЦФ
9
Ladislav Muzik
ЦФ
11
Даниэл Фила
ЦФ
9
L. Masek
ЦФ
18
Томаш Ладра
ЦФ
Градец-Кралове
1
Patrik Vízek
ВР
13
Denis Donát
ЦЗ
28
Филип Кубала
ЦП
8
Dominik Soukenik
ЦП
4
Otto Urma
ЦП
11
Эрик Прекоп
ЦФ
2-3-5
33
44
Карафиат
17
Сухи
23
Дудера
39
Юрасек
9
11
Данчак
7
Шкода
32
Эвертон
19
Хлаваты
27
3-4-3
1
25
Чех
21
Крал
28
Лейбл
16
Новотны
22
2
Гаразим
23
Рада
58
Влканова
15
Васулин
0
7
Шкода
42
Смрз
42
Смрз
7
Шкода
9
11
Фила
11
Фила
9
19
Хлаваты
9
9
19
Хлаваты
0
28
Кубала
28
Кубала
0
22
8
8
22
28
Лейбл
4
4
28
Лейбл
16
Новотны
11
Прекоп
11
Прекоп
16
Новотны
Остались в запасе
Млада Болеслав
Градец-Кралове
34
Pavel Halouska
ВР
12
Vojtech Stransky
ЦФ
9
Ladislav Muzik
ЦФ
18
Томаш Ладра
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
1
Patrik Vízek
ВР
13
Denis Donát
ЦЗ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Остались в запасе
34
Pavel Halouska
ВР
12
Vojtech Stransky
ЦФ
9
Ladislav Muzik
ЦФ
18
Томаш Ладра
ЦФ
Остались в запасе
1
Patrik Vízek
ВР
13
Denis Donát
ЦЗ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Главный тренер
Богуслав Пильны
Статистика матча Млада Болеслав - Градец-Кралове
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Славия
0 : 0
17.10.2026
Градец-Кралове
Информация о матче
Стадион:
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