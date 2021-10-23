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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Слован - Сигма
Слован - Сигма: обзор матча 23 октября 2021
Слован
23.10.2021, суббота, 17:00
Чехия. Синот Лига, 12 тур
2 : 0
Завершен
Сигма
15'
К. Фридек
57'
А. Юсуф (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Слован - Сигма
Замена
И. Рондич
️️️️
М. Косцельник
80'
Замена
М. Пурзитидис
️️️️
Ф. Гавелка
80'
72'
Замена
J. Matoušek
️️️️
А. Русек
Замена
М. Рабушич
️️️️
А. Юсуф
69'
Замена
M. Stoch
️️️️
К. Фридек
66'
Замена
Л. Тупта
️️️️
Я. Матушек
66'
64'
Замена
К. Данек
️️️️
М. Гала
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Юсуф
57'
Желтая карточка
М. Косцельник
51'
36'
Желтая карточка
В. Емелка
ГОЛ! 1:0!
К. Фридек
Пас отдал
Т. Гебре Селасси
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слован
34
Милан Кноблох
ВР
37
Матей Халуш
ЦЗ
22
Михал Фукала
ЦЗ
3
Ян Микула
ЦЗ
4
Доминик Плехаты
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
3
Мартин Косцельник
ЦП
8
Кристиан Фридек
ЦП
10
Филип Гавелка
ЦП
10
Ян Матушек
ЦП
9
Абдулла Юсуф
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Сигма
7
Радим Брейте
ВР
32
Vit Benes
ЦЗ
17
Мартин Гала
ЦЗ
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
21
Ондржей Змозла
ЦЗ
30
Юрай Хватал
ЦП
93
P. Gonzalez
ЦП
44
Матуш Мачик
ЦФ
11
P. Zifcak
ЦФ
23
Tomáš Zahradníček
ЦФ
9
Антонин Русек
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Слован
82
Olivier Vliegen
ВР
29
Любомир Тупта
ЛВ
15
Имад Рондич
ЦП
99
Miroslav Stoch
ЦП
23
Michal Faško
ЦФ
7
Михал Рабушич
ЦФ
37
Мариос Пурзитидис
ЦФ
Сигма
13
Ян Стейскал
ВР
21
Michal Vepřek
ЦЗ
22
Флоран Пулоло
ЦП
9
Кристоф Данек
ЦП
30
Jakub Matoušek
ЦП
16
J. Sedlak
ЦФ
6
Jáchym Šíp
ЦФ
3-2-4-1
34
Кноблох
22
Фукала
3
Микула
4
Плехаты
37
Халуш
23
Гебре Селасси
3
Косцельник
10
Гавелка
10
Матушек
8
Фридек
9
Юсуф
4-2-4
7
Брейте
17
Гала
21
Емелка
21
Змозла
32
30
Хватал
93
9
Русек
23
11
44
Мачик
10
Матушек
29
Тупта
29
Тупта
10
Матушек
3
Косцельник
15
Рондич
15
Рондич
3
Косцельник
8
Фридек
99
99
8
Фридек
9
Юсуф
7
Рабушич
7
Рабушич
9
Юсуф
10
Гавелка
37
Пурзитидис
37
Пурзитидис
10
Гавелка
17
Гала
9
Данек
9
Данек
17
Гала
9
Русек
30
30
9
Русек
Остались в запасе
Слован
Сигма
82
Olivier Vliegen
ВР
23
Michal Faško
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
13
Ян Стейскал
ВР
21
Michal Vepřek
ЦЗ
22
Флоран Пулоло
ЦП
16
J. Sedlak
ЦФ
6
Jáchym Šíp
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Остались в запасе
82
Olivier Vliegen
ВР
23
Michal Faško
ЦФ
Остались в запасе
13
Ян Стейскал
ВР
21
Michal Vepřek
ЦЗ
22
Флоран Пулоло
ЦП
16
J. Sedlak
ЦФ
6
Jáchym Šíp
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Главный тренер
Вацлав Йилек
Статистика матча Слован - Сигма
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Слован
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Информация о матче
Стадион:
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