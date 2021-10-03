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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Слован - Баник
Слован - Баник: обзор матча 03 октября 2021
Слован
03.10.2021, воскресенье, 17:00
Чехия. Синот Лига, 10 тур
0 : 2
Завершен
Баник
43'
J. Fleisman
63'
Л. Алмаши
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Слован - Баник
Желтая карточка
М. Халуш
90'
+3
85'
Вторая желтая
Л. Алмаши
84'
Замена
А. Янош
️️️️
Ф. Калоц
80'
Замена
Я. Юрошка
️️️️
Р. Поточны
Замена
M. Faško
️️️️
Ф. Гавелка
74'
Замена
M. Stoch
️️️️
Л. Тупта
74'
73'
Желтая карточка
Л. Алмаши
70'
Желтая карточка
Р. Поточны
63'
ГОЛ! 0:2!
Л. Алмаши
Пас отдал
Д. Ндефе
Замена
А. Юсуф
️️️️
И. Рондич
61'
Замена
М. Косцельник
️️️️
Я. Матушек
61'
55'
Замена
Л. Будински
️️️️
И. Клима
Желтая карточка
Я. Матушек
49'
46'
Замена
A.
️️️️
Д. Бухта
45'
+2
Желтая карточка
И. Клима
45'
Желтая карточка
Я. Свозил
43'
ГОЛ! 0:1!
J. Fleisman
Пас отдал
Р. Поточны
Замена
М. Пурзитидис
️️️️
М. Рабушич
41'
Красная карточка
Х. Тьехи
38'
Желтая карточка
Х. Тьехи
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слован
34
Милан Кноблох
ВР
37
Матей Халуш
ЦЗ
3
Ян Микула
ЦЗ
4
Доминик Плехаты
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
29
Любомир Тупта
ЛВ
10
Филип Гавелка
ЦП
10
Ян Матушек
ЦП
15
Имад Рондич
ЦП
4
Христ Тьехи
ЦФ
7
Михал Рабушич
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Баник
25
J. Fleisman
ЦЗ
27
Давид Лишка
ЦЗ
2
Джигли Ндефе
ЦЗ
23
Ярослав Свозил
ЦЗ
19
Давид Бухта
ЦП
26
Филип Калоц
ЦП
99
Ладислав Алмаши
ЦФ
0
J. Lastuvka
ЦФ
8
Daniel Tetour
ЦФ
23
Иржи Клима
ЦФ
91
Роман Поточны
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Слован
82
Olivier Vliegen
ВР
22
Михал Фукала
ЦЗ
3
Мартин Косцельник
ЦП
99
Miroslav Stoch
ЦП
9
Абдулла Юсуф
ЦФ
37
Мариос Пурзитидис
ЦФ
23
Michal Faško
ЦФ
Баник
38
Якуб Покорны
ЦЗ
7
Azevedo
ЦП
32
Лукаш Будински
ЦП
8
Адам Янош
ЦП
32
Ян Юрошка
ЦП
11
Йира Сор
ЦФ
1
Viktor Budinský
ЦФ
4-3-1-2
34
Кноблох
37
Халуш
3
Микула
4
Плехаты
23
Гебре Селасси
10
Гавелка
10
Матушек
15
Рондич
29
Тупта
7
Рабушич
4
Тьехи
4-2-5
27
Лишка
2
Ндефе
23
Свозил
25
19
Бухта
26
Калоц
99
Алмаши
91
Поточны
23
Клима
8
0
10
Матушек
3
Косцельник
3
Косцельник
10
Матушек
29
Тупта
99
99
29
Тупта
15
Рондич
9
Юсуф
9
Юсуф
15
Рондич
7
Рабушич
37
Пурзитидис
37
Пурзитидис
7
Рабушич
10
Гавелка
23
23
10
Гавелка
19
Бухта
7
7
19
Бухта
23
Клима
32
Будински
32
Будински
23
Клима
26
Калоц
8
Янош
8
Янош
26
Калоц
91
Поточны
32
Юрошка
32
Юрошка
91
Поточны
Остались в запасе
Слован
Баник
82
Olivier Vliegen
ВР
22
Михал Фукала
ЦЗ
Главный тренер
Павел Хофтич
38
Якуб Покорны
ЦЗ
11
Йира Сор
ЦФ
1
Viktor Budinský
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Остались в запасе
82
Olivier Vliegen
ВР
22
Михал Фукала
ЦЗ
Остались в запасе
38
Якуб Покорны
ЦЗ
11
Йира Сор
ЦФ
1
Viktor Budinský
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Главный тренер
Властимил Петржела
Статистика матча Слован - Баник
3
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Слован
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Баник
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Баник
0 : 0
18.10.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
0 : 0
10.10.2026
Баник
Информация о матче
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