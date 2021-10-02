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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Словацко - Теплице
Словацко - Теплице: обзор матча 02 октября 2021
Словацко
02.10.2021, суббота, 17:00
Чехия. Синот Лига, 10 тур
3 : 2
Завершен
Теплице
40'
П. Рейнберк
52'
В. Юрецка
61'
П. Рейнберк
15'
J. Rezek
73'
L. Kodad
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Словацко - Теплице
Замена
Р. Сисилия
️️️️
М. Петржела
88'
Желтая карточка
J. Navratil
87'
Желтая карточка
М. Томич
85'
77'
Желтая карточка
S. Krunert
77'
Замена
S. Krunert
️️️️
Р. Юкл
Замена
М. Томич
️️️️
П. Рейнберк
75'
73'
ГОЛ! 3:2!
L. Kodad
Пас отдал
Д. Трубац
Замена
J. Navratil
️️️️
Д. Хользер
71'
Замена
Д. Маречек
️️️️
М. Кохут
71'
69'
Замена
M. Succar
️️️️
J. Rezek
69'
Замена
A. Hycka
️️️️
D. Lanka
ГОЛ! 3:1!
П. Рейнберк
61'
60'
Желтая карточка
O. Mazuch
ГОЛ! 2:1!
В. Юрецка
Пас отдал
Я. Калабишка
52'
ГОЛ! 1:1!
П. Рейнберк
Пас отдал
Я. Калабишка
40'
Желтая карточка
М. Кадлец
29'
Желтая карточка
П. Рейнберк
21'
20'
Желтая карточка
P. Moulis
15'
ГОЛ! 0:1!
J. Rezek
Пас отдал
D. Lanka
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словацко
1
Филип Нгуйен
ВР
3
Михал Кадлец
ЦЗ
6
Станислав Хофманн
ЦЗ
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
18
Лукаш Садилек
ЦП
23
Петр Рейнберк
ЦП
91
Ян Калабишка
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
20
Марек Хавлик
ЦП
21
Михал Кохут
ЦП
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Теплице
3
Ondrej Mazuch
ЦЗ
4
Мартин Члумецки
ЦЗ
17
T. Vondrasek
ЦЗ
22
Jan Knapik
ЦЗ
21
Jan Rezek
ЦП
27
Даниэль Трубац
ЦП
21
Jan Ctvrtecka
ЦФ
11
Denis Lanka
ЦФ
19
Роберт Юкл
ЦФ
10
P. Moulis
ЦФ
26
David Cerny
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Словацко
0
J. Divisek
ЦП
37
Даниэль Маречек
ЦП
30
J. Navratil
ЦП
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
91
Pavol Bajza
ЦФ
27
Михал Томич
ЦФ
22
Ригино Сисилия
ЦФ
Теплице
18
Karel Hasil
ЦЗ
0
A. Hycka
ЦЗ
13
Stepan Krunert
ЦП
3
Josef Svanda
ЦП
30
Tomas Grigar
ЦФ
3
Ladislav Kodad
ЦФ
19
Matías Succar
ЦФ
3-5-1-1
1
Нгуйен
3
Кадлец
6
Хофманн
95
Хользер
91
Калабишка
11
Петржела
20
Хавлик
21
Кохут
23
Рейнберк
18
Садилек
15
Юрецка
4-2-5
4
Члумецки
17
22
3
21
27
Трубац
21
26
10
19
Юкл
11
21
Кохут
37
Маречек
37
Маречек
21
Кохут
95
Хользер
30
30
95
Хользер
23
Рейнберк
27
Томич
27
Томич
23
Рейнберк
11
Петржела
22
Сисилия
22
Сисилия
11
Петржела
11
0
0
11
19
Юкл
13
13
19
Юкл
21
19
19
21
Остались в запасе
Словацко
Теплице
0
J. Divisek
ЦП
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
91
Pavol Bajza
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
18
Karel Hasil
ЦЗ
3
Josef Svanda
ЦП
30
Tomas Grigar
ЦФ
3
Ladislav Kodad
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Остались в запасе
0
J. Divisek
ЦП
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
91
Pavol Bajza
ЦФ
Остались в запасе
18
Karel Hasil
ЦЗ
3
Josef Svanda
ЦП
30
Tomas Grigar
ЦФ
3
Ladislav Kodad
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Главный тренер
Давид Ваврушка
Статистика матча Словацко - Теплице
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Артис
- : -
27.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Теплице
0 : 0
24.10.2026
Артис
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Информация о матче
Стадион:
Местски футбольный стадион
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1
Лига конференций. «Кельн» победил «Словацко» и сохранил шансы на плей-офф. Матч переносили из-за тумана
2022.10.28 15:49
Матч Лиги конференций перенесли из-за тумана
2022.10.27 22:52
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
2022.09.08 21:50
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
2022.01.22 17:13
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
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