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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Млада Болеслав - Словацко
Млада Болеслав - Словацко: обзор матча 26 сентября 2021
Млада Болеслав
26.09.2021, воскресенье, 17:00
Чехия. Синот Лига, 9 тур
3 : 5
Завершен
Словацко
45+2'
Эвертон
73'
Эвертон
87'
Эвертон
17'
М. Кохут
23'
В. Юрецка
26'
Я. Калабишка
57'
В. Юрецка
61'
М. Петржела
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Млада Болеслав - Словацко
Желтая карточка
М. Сухи
90'
+3
90'
+1
Замена
П. Шимко
️️️️
Л. Садилек
ГОЛ! 3:5!
Эвертон
87'
79'
Замена
М. Томич
️️️️
В. Юрецка
79'
Замена
Ф. Вехета
️️️️
Д. Хользер
Желтая карточка
Д. Фила
78'
74'
Замена
Д. Маречек
️️️️
М. Кохут
74'
Замена
J. Navratil
️️️️
М. Петржела
ГОЛ! 2:5!
Эвертон
73'
Желтая карточка
О. Карафиат
66'
Замена
В. Смрз
️️️️
М. Матейовски
65'
Замена
L. Masek
️️️️
М. Шкода
65'
61'
ГОЛ! 1:5!
М. Петржела
Пас отдал
М. Хавлик
57'
ГОЛ! 1:4!
В. Юрецка
Пас отдал
М. Кохут
ГОЛ! 1:3!
Эвертон
Пас отдал
М. Шкода
45'
+2
Желтая карточка
М. Матейовски
33'
Замена
Т. Ладра
️️️️
V. Stransky
28'
Замена
Д. Фила
️️️️
С. Данчак
28'
26'
ГОЛ! 0:3!
Я. Калабишка
23'
ГОЛ! 0:2!
В. Юрецка
17'
ГОЛ! 0:1!
М. Кохут
Пас отдал
П. Рейнберк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Млада Болеслав
34
Pavel Halouska
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
44
Ондржей Карафиат
ЦЗ
23
Давид Дудера
ЦП
39
Давид Юрасек
ЦП
11
Самуэль Данчак
ЦФ
19
Михал Хлаваты
ЦФ
12
Vojtech Stransky
ЦФ
8
Марек Матейовски
ЦФ
32
Эвертон
ЦФ
7
Милан Шкода
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Словацко
1
Филип Нгуйен
ВР
6
Станислав Хофманн
ЦЗ
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
3
Михал Кадлец
ЦЗ
91
Ян Калабишка
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
21
Михал Кохут
ЦП
18
Лукаш Садилек
ЦП
20
Марек Хавлик
ЦП
23
Петр Рейнберк
ЦП
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Млада Болеслав
28
D. Simek
ЦЗ
9
Jiří Skalák
ЦП
42
Войтех Смрз
ЦП
9
L. Masek
ЦФ
11
Даниэл Фила
ЦФ
18
Томаш Ладра
ЦФ
Словацко
4
Патрик Шимко
ЦЗ
37
Даниэль Маречек
ЦП
30
J. Navratil
ЦП
91
Pavol Bajza
ЦФ
27
Михал Томич
ЦФ
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
27
Филип Вехета
ЦФ
2-2-5
34
17
Сухи
44
Карафиат
23
Дудера
39
Юрасек
12
7
Шкода
32
Эвертон
8
Матейовски
19
Хлаваты
3-5-1-1
1
Нгуйен
6
Хофманн
95
Хользер
3
Кадлец
11
Петржела
18
Садилек
20
Хавлик
23
Рейнберк
21
Кохут
91
Калабишка
15
Юрецка
8
Матейовски
42
Смрз
42
Смрз
8
Матейовски
7
Шкода
9
9
7
Шкода
11
Данчак
11
Фила
11
Фила
11
Данчак
12
18
Ладра
18
Ладра
12
18
Садилек
4
Шимко
4
Шимко
18
Садилек
21
Кохут
37
Маречек
37
Маречек
21
Кохут
11
Петржела
30
30
11
Петржела
15
Юрецка
27
Томич
27
Томич
15
Юрецка
95
Хользер
27
Вехета
27
Вехета
95
Хользер
Остались в запасе
Млада Болеслав
Словацко
28
D. Simek
ЦЗ
9
Jiří Skalák
ЦП
Главный тренер
Йозеф Вебер
91
Pavol Bajza
ЦФ
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Остались в запасе
28
D. Simek
ЦЗ
9
Jiří Skalák
ЦП
Остались в запасе
91
Pavol Bajza
ЦФ
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Статистика матча Млада Болеслав - Словацко
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Артис
- : -
27.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Информация о матче
Стадион:
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2022.10.28 15:49
Матч Лиги конференций перенесли из-за тумана
2022.10.27 22:52
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
2022.09.08 21:50
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
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