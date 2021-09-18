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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Словацко - Фастав
Словацко - Фастав: обзор матча 18 сентября 2021
Словацко
18.09.2021, суббота, 17:00
Чехия. Синот Лига, 8 тур
3 : 0
Завершен
Фастав
49'
М. Хавлик
56'
С. Хофманн
62'
Д. Хользер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Словацко - Фастав
Желтая карточка
М. Кохут
90'
+5
Замена
Д. Маречек
️️️️
М. Хавлик
85'
79'
Замена
L. Hrdlicka
️️️️
M. Fillo
Замена
М. Кохут
️️️️
М. Петржела
75'
Желтая карточка
М. Хавлик
72'
70'
Замена
Y. Drame
️️️️
R. Hruby
69'
Замена
M. Necas
️️️️
T.
Замена
J. Navratil
️️️️
Ф. Вехета
67'
Замена
О. Шашинка
️️️️
Д. Хользер
67'
64'
Замена
Я. Янецки
️️️️
В. Чантуришвили
ГОЛ! 3:0!
Д. Хользер
62'
59'
Желтая карточка
Л. Враштил
ГОЛ! 2:0!
С. Хофманн
Пас отдал
Д. Хользер
56'
ГОЛ! 1:0!
М. Хавлик
49'
Замена
В. Юрецка
️️️️
В. Даничек
46'
Желтая карточка
Я. Калабишка
31'
Желтая карточка
С. Хофманн
26'
24'
Красная карточка
В. Прохазка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словацко
1
Филип Нгуйен
ВР
6
Станислав Хофманн
ЦЗ
3
Михал Кадлец
ЦЗ
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
28
Властимил Даничек
ЦП
20
Марек Хавлик
ЦП
91
Ян Калабишка
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
23
Петр Рейнберк
ЦП
18
Лукаш Садилек
ЦП
27
Филип Вехета
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Фастав
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
2
Dominik Simersky
ЦЗ
18
Мартин Чедидла
ЦП
7
Вахтанг Чантуришвили
ЦП
44
Шейк Конде
ЦП
0
M. Fillo
ЦП
8
R. Hruby
ЦП
1
Matej Rakovan
ЦФ
88
Томаш Пожнар
ЦФ
24
Tkac
ЦФ
19
Лукаш Враштил
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Словацко
4
Патрик Шимко
ЦЗ
21
Михал Кохут
ЦП
30
J. Navratil
ЦП
37
Даниэль Маречек
ЦП
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
91
Pavol Bajza
ЦФ
Фастав
44
Jan Siska
ВР
22
Lukas Hrdlicka
ЦЗ
20
Libor Bobcik
ЦП
68
Якуб Янецки
ЦП
27
Y. Drame
ЦФ
15
Антонин Фантис
ЦФ
25
Martin Necas
ЦФ
3-5-1-1
1
Нгуйен
6
Хофманн
3
Кадлец
95
Хользер
91
Калабишка
11
Петржела
23
Рейнберк
18
Садилек
20
Хавлик
28
Даничек
27
Вехета
2-5-4
26
Прохазка
2
18
Чедидла
44
Конде
0
8
7
Чантуришвили
19
Враштил
24
88
Пожнар
1
11
Петржела
21
Кохут
21
Кохут
11
Петржела
27
Вехета
30
30
27
Вехета
20
Хавлик
37
Маречек
37
Маречек
20
Хавлик
28
Даничек
15
Юрецка
15
Юрецка
28
Даничек
95
Хользер
27
Шашинка
27
Шашинка
95
Хользер
0
22
22
0
7
Чантуришвили
68
Янецки
68
Янецки
7
Чантуришвили
8
27
27
8
24
25
25
24
Остались в запасе
Словацко
Фастав
4
Патрик Шимко
ЦЗ
91
Pavol Bajza
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
44
Jan Siska
ВР
20
Libor Bobcik
ЦП
15
Антонин Фантис
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Остались в запасе
4
Патрик Шимко
ЦЗ
91
Pavol Bajza
ЦФ
Остались в запасе
44
Jan Siska
ВР
20
Libor Bobcik
ЦП
15
Антонин Фантис
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Главный тренер
Богумил Паник
Статистика матча Словацко - Фастав
4
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Артис
- : -
27.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Артис
2 : 2
31.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Информация о матче
Стадион:
Местски футбольный стадион
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