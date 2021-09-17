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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Сигма - Баник
Сигма - Баник: обзор матча 17 сентября 2021
Сигма
17.09.2021, пятница, 20:00
Чехия. Синот Лига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Баник
10'
М. Гала
84'
Л. Алмаши
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сигма - Баник
84'
ГОЛ! 1:1!
Л. Алмаши
Пас отдал
A.
Замена
К. Данек
️️️️
T. Zahradníček
78'
Замена
V. Benes
️️️️
P. Gonzalez
78'
Красная карточка
P. Zifcak
75'
Желтая карточка
P. Gonzalez
73'
71'
Замена
A.
️️️️
Н. Кузманович
71'
Замена
И. Клима
️️️️
Р. Поточны
Замена
P. Zifcak
️️️️
А. Русек
69'
Желтая карточка
J. Sedlak
64'
64'
Замена
Л. Будински
️️️️
Ф. Калоц
64'
Замена
Я. Юрошка
️️️️
Й. Сор
39'
Желтая карточка
D. Tetour
Желтая карточка
Р. Брейте
39'
32'
Желтая карточка
Д. Ндефе
23'
Желтая карточка
Й. Сор
ГОЛ! 1:0!
М. Гала
Пас отдал
Ю. Хватал
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сигма
7
Радим Брейте
ВР
17
Мартин Гала
ЦЗ
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
21
Ондржей Змозла
ЦЗ
22
Флоран Пулоло
ЦП
30
Юрай Хватал
ЦП
93
P. Gonzalez
ЦП
9
Антонин Русек
ЦФ
44
Матуш Мачик
ЦФ
16
J. Sedlak
ЦФ
23
Tomáš Zahradníček
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Баник
25
J. Fleisman
ЦЗ
27
Давид Лишка
ЦЗ
2
Джигли Ндефе
ЦЗ
23
Ярослав Свозил
ЦЗ
26
Филип Калоц
ЦП
11
Неманья Кузманович
ЦП
8
Daniel Tetour
ЦФ
0
J. Lastuvka
ЦФ
11
Йира Сор
ЦФ
99
Ладислав Алмаши
ЦФ
91
Роман Поточны
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Сигма
13
Ян Стейскал
ВР
32
Vit Benes
ЦЗ
9
Кристоф Данек
ЦП
19
Radek Latal
ЦП
30
Jakub Matoušek
ЦП
11
P. Zifcak
ЦФ
6
Jáchym Šíp
ЦФ
Баник
38
Якуб Покорны
ЦЗ
7
Azevedo
ЦП
32
Лукаш Будински
ЦП
8
Адам Янош
ЦП
32
Ян Юрошка
ЦП
23
Иржи Клима
ЦФ
1
Viktor Budinský
ЦФ
3-3-4
7
Брейте
17
Гала
21
Емелка
21
Змозла
22
Пулоло
30
Хватал
93
9
Русек
23
16
44
Мачик
4-2-5
27
Лишка
2
Ндефе
23
Свозил
25
26
Калоц
11
Кузманович
8
91
Поточны
99
Алмаши
11
Сор
0
93
32
32
93
23
9
Данек
9
Данек
23
9
Русек
11
11
9
Русек
11
Кузманович
7
7
11
Кузманович
26
Калоц
32
Будински
32
Будински
26
Калоц
11
Сор
32
Юрошка
32
Юрошка
11
Сор
91
Поточны
23
Клима
23
Клима
91
Поточны
Остались в запасе
Сигма
Баник
13
Ян Стейскал
ВР
19
Radek Latal
ЦП
30
Jakub Matoušek
ЦП
6
Jáchym Šíp
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
38
Якуб Покорны
ЦЗ
8
Адам Янош
ЦП
1
Viktor Budinský
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Остались в запасе
13
Ян Стейскал
ВР
19
Radek Latal
ЦП
30
Jakub Matoušek
ЦП
6
Jáchym Šíp
ЦФ
Остались в запасе
38
Якуб Покорны
ЦЗ
8
Адам Янош
ЦП
1
Viktor Budinský
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Главный тренер
Властимил Петржела
Статистика матча Сигма - Баник
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Баник
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Баник
0 : 0
18.10.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
0 : 0
10.10.2026
Баник
Информация о матче
Стадион:
Андрув стадион
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