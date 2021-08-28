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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Слован - Фастав
Слован - Фастав: обзор матча 28 августа 2021
Слован
28.08.2021, суббота, 17:00
Чехия. Синот Лига, 6 тур
0 : 1
Завершен
Фастав
82'
T.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Слован - Фастав
90'
+4
Желтая карточка
Ш. Конде
90'
+3
Замена
Я. Янецки
️️️️
M. Hlinka
Желтая карточка
М. Кноблох
84'
82'
ГОЛ! 0:1!
T.
Пас отдал
R. Reiter
79'
Замена
T.
️️️️
R. Hruby
79'
Замена
M. Necas
️️️️
В. Чантуришвили
Замена
O. Lehoczki
️️️️
М. Рабушич
72'
Красная карточка
М. Косцельник
69'
62'
Замена
R. Reiter
️️️️
Y. Drame
Замена
J. Necas
️️️️
К. Фридек
61'
Замена
D. Gembicky
️️️️
Т. Гебре Селасси
60'
Желтая карточка
М. Халуш
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слован
34
Милан Кноблох
ВР
22
Михал Фукала
ЦЗ
37
Матей Халуш
ЦЗ
3
Ян Микула
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
3
Мартин Косцельник
ЦП
10
Филип Гавелка
ЦП
8
Кристиан Фридек
ЦП
15
Имад Рондич
ЦП
23
Michal Faško
ЦФ
7
Михал Рабушич
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Фастав
88
Marek Hlinka
ЦЗ
2
Dominik Simersky
ЦЗ
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
0
M. Fillo
ЦП
18
Мартин Чедидла
ЦП
7
Вахтанг Чантуришвили
ЦП
44
Шейк Конде
ЦП
8
R. Hruby
ЦП
1
Matej Rakovan
ЦФ
27
Y. Drame
ЦФ
88
Томаш Пожнар
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Слован
82
Olivier Vliegen
ВР
17
Ondrej Lehoczki
ЦЗ
10
Ян Матушек
ЦП
0
J. Necas
ЦФ
0
K. Meszaros
ЦФ
37
Мариос Пурзитидис
ЦФ
14
Dominik Gembicky
ЦФ
Фастав
44
Jan Siska
ВР
22
Lukas Hrdlicka
ЦЗ
68
Якуб Янецки
ЦП
7
R. Reiter
ЦП
24
Tkac
ЦФ
25
Martin Necas
ЦФ
4-4-2
34
Кноблох
22
Фукала
37
Халуш
3
Микула
23
Гебре Селасси
3
Косцельник
8
Фридек
15
Рондич
10
Гавелка
7
Рабушич
23
3-5-3
88
2
26
Прохазка
0
7
Чантуришвили
44
Конде
8
18
Чедидла
88
Пожнар
27
1
7
Рабушич
17
17
7
Рабушич
8
Фридек
0
0
8
Фридек
23
Гебре Селасси
14
14
23
Гебре Селасси
88
68
Янецки
68
Янецки
88
27
7
7
27
8
24
24
8
7
Чантуришвили
25
25
7
Чантуришвили
Остались в запасе
Слован
Фастав
82
Olivier Vliegen
ВР
10
Ян Матушек
ЦП
0
K. Meszaros
ЦФ
37
Мариос Пурзитидис
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
44
Jan Siska
ВР
22
Lukas Hrdlicka
ЦЗ
Главный тренер
Богумил Паник
Остались в запасе
82
Olivier Vliegen
ВР
10
Ян Матушек
ЦП
0
K. Meszaros
ЦФ
37
Мариос Пурзитидис
ЦФ
Остались в запасе
44
Jan Siska
ВР
22
Lukas Hrdlicka
ЦЗ
Главный тренер
Павел Хофтич
Главный тренер
Богумил Паник
Статистика матча Слован - Фастав
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Слован
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Артис
2 : 2
31.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Информация о матче
Стадион:
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